Политика

В Facebook предложили снять Цукерберга с поста главы совета директоровRT на русском вчера в 21:33

Акционеры Facebook предложили рассмотреть вопрос о снятии основателя и главы компании Марка Цурекберга с поста председателя совета директоров. Соответствующее уведомление направлено в федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
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Акционеры Facebook попросили сместить Марка Цукерберга

Телеканал 360°вчера в 19:16

Акционеры снова заявили о желании сместить Марка Цукерберга с поста главы Facebook

Коммерсантъвчера в 21:05

Акционеры предложили снять Цукерберга с поста главы совета директоров Facebook

ТАССвчера в 20:13

СМИ: акционеры Facebook хотят отправить в отставку Цукерберга

РИА Новостивчера в 21:32

Акционеры Facebook потребовали убрать Цукерберга с поста главы правления

Известиявчера в 18:41

Акционеры Facebook требуют свержения Цукерберга

News.ruвчера в 17:34

Акционеры Facebook потребовали убрать Цукерберга с поста главы правления

РБКвчера в 17:03
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Единоборства

Имадаев потерпел первое поражение в дебютном бою в UFC

Обновлено вчера в 23:39
Происшествия

В Тюмени после контртеррористической операции возбудили уголовное дело

Уголовное дело по факту приготовления к убийству двух и более лиц общеопасным способом возбуждено в Тюмени по итогам контртеррористической операции.
Обновлено вчера в 03:10
Важное за сутки

Алина Санько из Азова стала «Мисс Россия-2019»

Победительницей конкурса «Мисс Россия» в 2019 году стала представительница города Азов Алина Санько, сообщается на сайте конкурса.
Обновлено вчера в 17:58
Общество

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору рыбных консервов

По данным Роспотребнадзора, среди изъятых из реализации консервов доля рыбной продукции составляет около 10%.
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

Обновлено вчера в 06:03
Шоу-бизнес

Отец Децла обвинил невестку в попытках спрятать сына рэпера

Александр Толмацкий, отец рэпера Децла (настоящие имя Кирилл Толмацкий), заявил, что вдова музыканта не дает ему и его супруге видеться с внуком.
Обновлено вчера в 23:12
Армия и оружие

Корабли ЧФ России провели учения в ответ на маневры сил НАТО

Как отмечается, два ракетных катера и малый противолодочный корабль не только укрепили боевой потенциал Черноморского флота, но также приняли участие в выполнении учебно-боевых задач, которые проводились на фоне учений НАТО.
Обновлено вчера в 03:28
Футбол

ЦСКА в меньшинстве проиграл «Оренбургу»

Обновлено вчера в 09:00
Игры

Вышел официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order

Respawn и EA Star Wars представили первый официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order.
Обновлено вчера в 16:29
Единоборства

Василий Ломаченко нокаутировал Энтони Кроллу

Только что в Лос-Анджелесе (США) завершился вечер бокса, в главном бою которого чемпион WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко нокаутировал обязательного претендента на титул WBA Энтони Кроллу.
Обновлено вчера в 01:38
Авто

Названы главные критерии выбора автомобиля

Самые основные критерии выбора автомобилей стали известны по результатам проведенного опроса.
Обновлено вчера в 05:58
Шоу-бизнес

Юлия Проскурякова рассказала о диете Аллы Пугачевой

Проскурякова с восхищением высказалась о характере и силе воли Примадонны.
Обновлено вчера в 13:05
Происшествия

МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком

Как отметили в МЧС, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения в РУСАДА

Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», по факту хищения в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).
Обновлено вчера в 12:57
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина

Хоккеисты московского ЦСКА победили омский «Авангард» в первом матче финальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено вчера в 12:26
Армия и оружие

Сирия отразила израильский ракетный удар

Часть ракет была уничтожена силами ПВО Сирии. Видео отражения ракетного удара появилось в интернете.
Обновлено вчера в 02:31
Происшествия

В парке «Лосиный остров» бушует крупный пожар

В национальном парке "Лосиный остров" произошел крупный пожар.
Обновлено вчера в 16:14
Происшествия

Стали известны обстоятельства устроенной Пятницким стрельбы в Москве

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий отмечал день рождения экс-депутата и олимпийского чемпиона по дзюдо Дмитрия Носова до того, как устроил стрельбу в центре столицы.
Обновлено вчера в 10:00
Общество

Юрий Берг стал советником гендиректора УГМК Андрея Козицына

Обновлено вчера в 09:29
Культура

Умер автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников

Обновлено вчера в 20:44
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах

По сравнению с позапрошлым годом доходы Путина сократились на 10 млн руб. Тогда он заработал 18,73 млн руб. Пресс-секретарь президента пояснял, что Путин продал земельный участок площадью 1500 кв. м, однако не уточнил кому и где эта земля расположена.
Обновлено 12 апреля в 11:04
Происшествия

В Техасе в результате урагана погибли двое детей

Двое детей погибли, еще около десяти человек пострадали в результате урагана в Техасе, сообщает Associated Press со ссылкой на власти.
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия

Экс-девушка рэпера Гуфа сообщила об изнасиловании

Бывшая девушка рэпера Гуфа Яна Шевцова заявила, что была изнасилована в туалете клуба в Ханты-Мансийске.
Обновлено вчера в 19:05
Происшествия

В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины

Неизвестный намеренно протаранил автомобиль посла Украины, припаркованный у здания дипломатической миссии на улице Холланд-парк в Лондоне.
Обновлено вчера в 12:55
Политика

Зеленский объяснил отказ сдавать анализы вместе с Порошенко

Обновлено вчера в 20:37
Происшествия

В Дагестане задержан брат бывшего замглавы УВД Махачкалы

В Каспийске задержан временно исполняющий обязанности начальника местного отдела полиции Зиявудин Ашиков — старший брат бывшего заместителя начальника управления МВД Махачкалы Раипа Ашикова, которого ранее арестовали по подозрению в финансировании терроризма, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 16:57
Технологии

Noonpost (Египет): почему лето 2019 будет самым тёплым? (NoonPost)

В прошлом году лето было тёплым для всех жителей Земли.
Обновлено вчера в 18:30
Общество

Гороскоп: как вас изменит кризис среднего возраста

Если вы считаете Скорпионов чудовищами, то это вы их не видели «в соку», то бишь во время кризиса среднего возраста.
Обновлено 12 апреля в 10:46
Армия и оружие

The National Interest высоко оценил российскую «суперпулю»

Обновлено вчера в 14:44
Происшествия

Троих рыбаков спасли с оторвавшейся льдины на Сахалине

Обновлено вчера в 23:24
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Марк Цукерберг
Американский программист
Американский программист еврейского происхождения, предприниматель в области интернет-технологий, долларовый миллиардер, один из разработчиков и основателей социальной сети Facebook. Руководитель компании Facebook Inc.
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