Политика
В Facebook предложили снять Цукерберга с поста главы совета директоровRT на русском вчера в 21:33
Акционеры Facebook предложили рассмотреть вопрос о снятии основателя и главы компании Марка Цурекберга с поста председателя совета директоров. Соответствующее уведомление направлено в федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Акционеры снова заявили о желании сместить Марка Цукерберга с поста главы Facebook
Коммерсантъвчера в 21:05
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Единоборства
Имадаев потерпел первое поражение в дебютном бою в UFC
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия
В Тюмени после контртеррористической операции возбудили уголовное дело
Уголовное дело по факту приготовления к убийству двух и более лиц общеопасным способом возбуждено в Тюмени по итогам контртеррористической операции.
Обновлено вчера в 03:10
Важное за сутки
Алина Санько из Азова стала «Мисс Россия-2019»
Победительницей конкурса «Мисс Россия» в 2019 году стала представительница города Азов Алина Санько, сообщается на сайте конкурса.
Обновлено вчера в 17:58
Общество
В Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору рыбных консервов
По данным Роспотребнадзора, среди изъятых из реализации консервов доля рыбной продукции составляет около 10%.
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия
Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика
Обновлено вчера в 06:03
Шоу-бизнес
Отец Децла обвинил невестку в попытках спрятать сына рэпера
Александр Толмацкий, отец рэпера Децла (настоящие имя Кирилл Толмацкий), заявил, что вдова музыканта не дает ему и его супруге видеться с внуком.
Обновлено вчера в 23:12
Армия и оружие
Корабли ЧФ России провели учения в ответ на маневры сил НАТО
Как отмечается, два ракетных катера и малый противолодочный корабль не только укрепили боевой потенциал Черноморского флота, но также приняли участие в выполнении учебно-боевых задач, которые проводились на фоне учений НАТО.
Обновлено вчера в 03:28
Футбол
ЦСКА в меньшинстве проиграл «Оренбургу»
Обновлено вчера в 09:00
Игры
Вышел официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order
Respawn и EA Star Wars представили первый официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order.
Обновлено вчера в 16:29
Единоборства
Василий Ломаченко нокаутировал Энтони Кроллу
Только что в Лос-Анджелесе (США) завершился вечер бокса, в главном бою которого чемпион WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко нокаутировал обязательного претендента на титул WBA Энтони Кроллу.
Обновлено вчера в 01:38
Авто
Названы главные критерии выбора автомобиля
Самые основные критерии выбора автомобилей стали известны по результатам проведенного опроса.
Обновлено вчера в 05:58
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова рассказала о диете Аллы Пугачевой
Проскурякова с восхищением высказалась о характере и силе воли Примадонны.
Обновлено вчера в 13:05
Происшествия
МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком
Как отметили в МЧС, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия
Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения в РУСАДА
Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», по факту хищения в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).
Обновлено вчера в 12:57
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина
Хоккеисты московского ЦСКА победили омский «Авангард» в первом матче финальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено вчера в 12:26
Армия и оружие
Сирия отразила израильский ракетный удар
Часть ракет была уничтожена силами ПВО Сирии. Видео отражения ракетного удара появилось в интернете.
Обновлено вчера в 02:31
Происшествия
В парке «Лосиный остров» бушует крупный пожар
В национальном парке "Лосиный остров" произошел крупный пожар.
Обновлено вчера в 16:14
Происшествия
Стали известны обстоятельства устроенной Пятницким стрельбы в Москве
Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий отмечал день рождения экс-депутата и олимпийского чемпиона по дзюдо Дмитрия Носова до того, как устроил стрельбу в центре столицы.
Обновлено вчера в 10:00
Общество
Юрий Берг стал советником гендиректора УГМК Андрея Козицына
Обновлено вчера в 09:29
Культура
Умер автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников
Обновлено вчера в 20:44
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах
По сравнению с позапрошлым годом доходы Путина сократились на 10 млн руб. Тогда он заработал 18,73 млн руб. Пресс-секретарь президента пояснял, что Путин продал земельный участок площадью 1500 кв. м, однако не уточнил кому и где эта земля расположена.
Обновлено 12 апреля в 11:04
Происшествия
В Техасе в результате урагана погибли двое детей
Двое детей погибли, еще около десяти человек пострадали в результате урагана в Техасе, сообщает Associated Press со ссылкой на власти.
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия
Экс-девушка рэпера Гуфа сообщила об изнасиловании
Бывшая девушка рэпера Гуфа Яна Шевцова заявила, что была изнасилована в туалете клуба в Ханты-Мансийске.
Обновлено вчера в 19:05
Происшествия
В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины
Неизвестный намеренно протаранил автомобиль посла Украины, припаркованный у здания дипломатической миссии на улице Холланд-парк в Лондоне.
Обновлено вчера в 12:55
Политика
Зеленский объяснил отказ сдавать анализы вместе с Порошенко
Обновлено вчера в 20:37
Происшествия
В Дагестане задержан брат бывшего замглавы УВД Махачкалы
В Каспийске задержан временно исполняющий обязанности начальника местного отдела полиции Зиявудин Ашиков — старший брат бывшего заместителя начальника управления МВД Махачкалы Раипа Ашикова, которого ранее арестовали по подозрению в финансировании терроризма, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 16:57
Технологии
Noonpost (Египет): почему лето 2019 будет самым тёплым? (NoonPost)
В прошлом году лето было тёплым для всех жителей Земли.
Обновлено вчера в 18:30
Общество
Гороскоп: как вас изменит кризис среднего возраста
Если вы считаете Скорпионов чудовищами, то это вы их не видели «в соку», то бишь во время кризиса среднего возраста.
Обновлено 12 апреля в 10:46
Армия и оружие
The National Interest высоко оценил российскую «суперпулю»
Обновлено вчера в 14:44
Происшествия
Троих рыбаков спасли с оторвавшейся льдины на Сахалине
Обновлено вчера в 23:24