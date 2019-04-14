Политика

В Facebook предложили снять Цукерберга с поста главы совета директоровRT на русском 21:33

Акционеры Facebook предложили рассмотреть вопрос о снятии основателя и главы компании Марка Цурекберга с поста председателя совета директоров. Соответствующее уведомление направлено в федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
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СМИ: акционеры Facebook хотят отправить в отставку Цукерберга

РИА Новости21:32

Акционеры снова заявили о желании сместить Марка Цукерберга с поста главы Facebook

Коммерсантъ21:05

Акционеры предложили снять Цукерберга с поста главы совета директоров Facebook

ТАСС20:13

Акционеры Facebook попросили сместить Марка Цукерберга

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Акционеры Facebook потребовали убрать Цукерберга с поста главы правления

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Акционеры Facebook требуют свержения Цукерберга

News.ru17:34

Акционеры Facebook потребовали убрать Цукерберга с поста главы правления

РБК17:03
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 22:28, Ашберн
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Первая LADA Vesta с вариатором выехала на тесты в Тольятти

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Максим Топилин заявил о рекордном росте зарплат россиян

Реальная заработная плата выросла в среднем на 6,8 процента в 2018 году, напомнил глава Минтруда Максим Топилин на коллегии ведомства.
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Правительство утвердило правила тюнинга автомобилей

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Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения в РУСАДА

Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», по факту хищения в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).
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Политика

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По словам главы регионального комитета здравоохранения Владимира Анцупова, здание неврологического отделения подходит по всем параметрам.
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Титул «Мисс Россия» завоевала Алина Санько

Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.
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Власти Ливана заявили, что Израиль нарушил воздушное и морское пространство страны, сообщает РИА "Новости".
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WikiLeaks опубликовал видео с котом Ассанжа

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Туктамышева поделилась эмоциями от выступления на командном КМ

На командном Кубке мира по фигурному катанию россиянка заняла первое место в произвольной программе.
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Соседи рассказали о владельце дома в Тюмени, где скрывались боевики

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В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках

На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.
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Samsung готовит бюджетный смартфон Galaxy M40 к выходу

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Взлет Су-27 сквозь ливень показали на видео

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В национальном парке "Лосиный остров" произошел крупный пожар.
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Овечкин помог «Вашингтону» выиграть второй матч серии Кубка Стэнли

Обновлено в 18:45
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Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков

Употребление на завтрак низкоуглеводной пищи в сочетании с продуктами с высоким содержанием жиров помогает избежать скачков сахара в течение дня у больных диабетом второго типа.
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Автор тренингов по самообороне и рукопашному бою Алексей Кадочников умер 13 апреля на 84-м году жизни.
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В Рио-де-Жанейро при обрушении двух домов погибли восемь человек

Восемь человек погибли в результате обрушения двух жилых домов в Рио-де-Жанейро, еще 16 числятся пропавшими без вести.
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Происшествия

Стрельба произошла в ночном клубе в Австралии

По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате стрельбы у входа в ночной клуб Love Machine в Мельбурне.
Обновлено в 20:06
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Хабиб назвал Макгрегору условия реванша

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал, при каких условиях состоится бой реванш с бойцом смешанных единоборств (ММА) Конором Макгрегором, передает "Советский спорт".
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В Раде рассказали, почему Порошенко получил прозвище Туфель

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Самым богатым чиновником Кремля стал бывший глава «Роскосмоса»

Самый большой доход среди чиновников Кремля в 2018 году задекларировал полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров — 657,278 млн руб. В его собственности пять земельных участков, жилой дом (2498 кв. м) и квартира (117,7 кв. м).
Обновлено вчера в 13:30
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МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком

Загоревшийся на кухне жир лучше всего тушить стиральным порошком или землей из горшков с цветами, но не водой; при сильном задымлении в подъезде надо открывать дверь и оставаться в квартире, а если дым застал в лифте, нужно его быстро покинуть и заблокировать вход, чтобы больше никто не смог им воспользоваться, советуют спасатели.
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Microsoft сообщила о взломе сервиса Outlook хакерами

Хакеры получили доступ к аккаунтам пользователей в почтовом сервисе Outlook, пишет The Verge со ссылкой на уведомление Microsoft.
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Бенчмарк выявил «убийцу» смартфона Redmi Note 7

Специалисты считают, что основным преимуществом гаджета является его камера, что и позволило обойти по баллам Redmi Note 7.
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Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

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Марк Цукерберг
Американский программист
Американский программист еврейского происхождения, предприниматель в области интернет-технологий, долларовый миллиардер, один из разработчиков и основателей социальной сети Facebook. Руководитель компании Facebook Inc.
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