Политика
В Facebook предложили снять Цукерберга с поста главы совета директоровRT на русском 21:33
Акционеры Facebook предложили рассмотреть вопрос о снятии основателя и главы компании Марка Цурекберга с поста председателя совета директоров. Соответствующее уведомление направлено в федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
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Авто
Первая LADA Vesta с вариатором выехала на тесты в Тольятти
Обновлено вчера в 17:27
Происшествия
В Сахалинской области трёх рыбаков спасли со льдины
Обновлено в 21:45
Экономика
Максим Топилин заявил о рекордном росте зарплат россиян
Реальная заработная плата выросла в среднем на 6,8 процента в 2018 году, напомнил глава Минтруда Максим Топилин на коллегии ведомства.
Обновлено вчера в 05:15
Авто
Правительство утвердило правила тюнинга автомобилей
Обновлено вчера в 03:50
Происшествия
Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения в РУСАДА
Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», по факту хищения в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).
Обновлено в 12:57
Политика
В Белграде митингуют против президента Сербии
Обновлено в 12:24
Здоровье
Работа над курским отделением паллиативной помощи продолжается
По словам главы регионального комитета здравоохранения Владимира Анцупова, здание неврологического отделения подходит по всем параметрам.
Обновлено в 17:36
Важное за сутки
Титул «Мисс Россия» завоевала Алина Санько
Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 17:04
Армия и оружие
Ливан обвинил Израиль во вторжении в воздушное пространство
Власти Ливана заявили, что Израиль нарушил воздушное и морское пространство страны, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:36
Происшествия
WikiLeaks опубликовал видео с котом Ассанжа
Обновлено в 16:49
Происшествия
Украинцы пытались вывезти в Белоруссию 800 кг сала
Обновлено в 13:59
Спорт
Туктамышева поделилась эмоциями от выступления на командном КМ
На командном Кубке мира по фигурному катанию россиянка заняла первое место в произвольной программе.
Обновлено в 07:23
Общество
В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках
На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.
Обновлено в 09:10
Гаджеты
Samsung готовит бюджетный смартфон Galaxy M40 к выходу
Обновлено в 15:10
Армия и оружие
Взлет Су-27 сквозь ливень показали на видео
Обновлено в 09:05
Происшествия
В парке «Лосиный остров» бушует крупный пожар
В национальном парке "Лосиный остров" произошел крупный пожар.
Обновлено в 16:14
Наука
Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков
Употребление на завтрак низкоуглеводной пищи в сочетании с продуктами с высоким содержанием жиров помогает избежать скачков сахара в течение дня у больных диабетом второго типа.
Обновлено в 08:32
Политика
Умер автор тренингов по рукопашному бою Алексей Кадочников
Автор тренингов по самообороне и рукопашному бою Алексей Кадочников умер 13 апреля на 84-м году жизни.
Обновлено в 19:36
Происшествия
В Рио-де-Жанейро при обрушении двух домов погибли восемь человек
Восемь человек погибли в результате обрушения двух жилых домов в Рио-де-Жанейро, еще 16 числятся пропавшими без вести.
Обновлено в 21:47
Происшествия
Стрельба произошла в ночном клубе в Австралии
По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате стрельбы у входа в ночной клуб Love Machine в Мельбурне.
Обновлено в 20:06
Единоборства
Хабиб назвал Макгрегору условия реванша
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал, при каких условиях состоится бой реванш с бойцом смешанных единоборств (ММА) Конором Макгрегором, передает "Советский спорт".
Обновлено в 21:00
Политика
В Раде рассказали, почему Порошенко получил прозвище Туфель
Обновлено в 15:17
Экономика
Самым богатым чиновником Кремля стал бывший глава «Роскосмоса»
Самый большой доход среди чиновников Кремля в 2018 году задекларировал полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров — 657,278 млн руб. В его собственности пять земельных участков, жилой дом (2498 кв. м) и квартира (117,7 кв. м).
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия
МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком
Загоревшийся на кухне жир лучше всего тушить стиральным порошком или землей из горшков с цветами, но не водой; при сильном задымлении в подъезде надо открывать дверь и оставаться в квартире, а если дым застал в лифте, нужно его быстро покинуть и заблокировать вход, чтобы больше никто не смог им воспользоваться, советуют спасатели.
Обновлено в 20:03
Интернет
Microsoft сообщила о взломе сервиса Outlook хакерами
Хакеры получили доступ к аккаунтам пользователей в почтовом сервисе Outlook, пишет The Verge со ссылкой на уведомление Microsoft.
Обновлено в 15:58
Гаджеты
Бенчмарк выявил «убийцу» смартфона Redmi Note 7
Специалисты считают, что основным преимуществом гаджета является его камера, что и позволило обойти по баллам Redmi Note 7.
Обновлено в 18:52
Политика
Зеленский объяснил отказ сдавать анализы вместе с Порошенко
Обновлено в 21:58