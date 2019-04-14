Политика

В Facebook предложили снять Цукерберга с поста главы совета директоровRT на русском вчера в 21:33

Акционеры Facebook предложили рассмотреть вопрос о снятии основателя и главы компании Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров. Соответствующее уведомление направлено в федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
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СМИ: акционеры Facebook хотят отправить в отставку Цукерберга

РИА Новостивчера в 21:32

Акционеры Facebook требуют свержения Цукерберга

News.ruвчера в 17:34

Акционеры предложили снять Цукерберга с поста главы совета директоров Facebook

ТАССвчера в 20:13

Акционеры Facebook попросили сместить Марка Цукерберга

Телеканал 360°вчера в 19:16

Акционеры Facebook потребовали убрать Цукерберга с поста главы правления

Известиявчера в 18:41

Акционеры снова заявили о желании сместить Марка Цукерберга с поста главы Facebook

Коммерсантъвчера в 21:05

Акционеры Facebook потребовали убрать Цукерберга с поста главы правления

РБКвчера в 17:03
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 01:26, Ашберн
Происшествия

В Тюмени отменен режим контртеррористической операции

Сегодня утром в Тюмени отменен режим контртеррористической операции. Напомним, что были уничтожены двое боевиков.
Обновлено вчера в 02:57
Политика

Зеленский объяснил отказ сдавать анализы с Порошенко

Обновлено в 01:14
Здоровье

Составлен список ранних симптомов рака

Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено 12 апреля в 15:14
Армия и оружие

За применение AMRAAM Индия предлагает США ввести санкции против Пакистана

Если США санкций не введут, значит, никакого запрета на использование тех же AIM-120 AMRAAM против Индии не было.
Обновлено в 01:10
Важное за сутки

«Мисс Россия-2019» стала Алина Санько

Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:04
Культура

Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников

Обновлено вчера в 20:20
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходах

Премьер Доход Дмитрия Медведева в 2018 году вырос почти на 1,35 миллиона рублей и составил 9,917 миллиона рублей.
Обновлено 12 апреля в 11:33
Армия и оружие

Учения НАТО в Черном море завершились

Обновлено вчера в 05:37
Происшествия

В Канаде сгорел Украинский культурный центр

В канадском городе Гамильтон выгорело здание Украинского культурного центра.
Обновлено вчера в 16:46
Спорт

Туктамышева покорила Тарасову выступлением на командном ЧМ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова осталась довольна выступлением российской спортсменки Елизаветы Туктамышевой, которая с личным рекордом одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в Японии, передает НСН.
Обновлено вчера в 22:06
Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения в РУСАДА

Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», по факту хищения в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).
Обновлено вчера в 12:57
Происшествия

Украинцы на телегах пытались незаконно ввезти в Белоруссию сало

Обновлено вчера в 23:57
Общество

Роспотребнадзор дал советы по выбору рыбных консервов

Роспотребнадзор рассказал, как следует выбирать качественные рыбные консервы, так как в них наиболее часто нарушены требования по физико-химическим показателям, определяющим качество продукта, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия

В Швеции произошел взрыв в магазине

Обновлено в 01:06
Общество

Не подходи: какие знаки зодиака высосут из вас всю энергию

Специалисты в сфере астрологии утверждают, что контакт с этими тремя знаками может закончиться полным отсутствием у вас сил и энергии.
Обновлено вчера в 23:49
Политика

Российские военные доставили гумпомощь в сирийскую провинцию Дераа

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии доставил более четырех тонн гуманитарной помощи в населенные пункты Мутбин и Басыр провинции Дераа, сообщил журналистам представитель центра Александр Макаренко.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия

В Москве потушили пожар на Коптевском рынке

Обновлено в 01:18
Единоборства

Боец из ЛНР Крылов одержал первую победу после возвращения в UFC

Обновлено вчера в 22:32
Наука

Способность поднимать тяжести может продлить жизнь

Обновлено вчера в 04:31
Общество

Bloomberg составил рейтинг богатейших семей в «Игре престолов»

Агентство Bloomberg составило рейтинг богатейших домов популярного сериала «Игра престолов».
Обновлено вчера в 22:40
Наука

Назван максимально быстрый способ бросить курить

Обновлено 12 апреля в 12:34
Технологии

Роскомнадзор предупредил об опасном просмотре «Игры престолов»

Обновлено 12 апреля в 15:03
Единоборства

Хабиб назвал Макгрегору условия реванша

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал, при каких условиях состоится бой реванш с бойцом смешанных единоборств (ММА) Конором Макгрегором, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

В результате торнадо в Техасе погибли дети

В результате нескольких торнадо, обрушившихся на южную часть США, в субботу были отменены более 500 рейсов.
Обновлено вчера в 19:28
Политика

Депутат Рады рассказал, почему Порошенко прозвали Туфель

Обновлено вчера в 16:57
Армия и оружие

Ливан обвинил Израиль в нарушении воздушных и морских границ

В Генштабе Ливана заявили, что Израиль нарушил воздушное и морское пространство страны. Об этом сообщает агентство NNA.
Обновлено вчера в 19:30
Шоу-бизнес

Певица Азиза в 55 лет впервые выходит замуж

Популярная в 90-е годы певица Азиза сообщила о намерении выйти замуж, причем этот брак станет для артистки первым официальным.
Обновлено вчера в 09:20
Политика

Германия передала Украине грамоту Петра I

Обновлено вчера в 11:23
Происшествия

Девушек из Владивостока похитили и принудили к проституции в Таиланде

В Приморском крае перед судом предстанут семь человек, которых обвиняют в организации и принуждении к проституции и похищении людей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.
Обновлено 12 апреля в 23:46
Музыка

Дочь Алсу не прошла в финал шоу «Голос. Дети»

Вчерашний эфир завершился неожиданным решением Светланы Лободы, которая отправила домой дочь певицы Алсу, Микеллу Абрамову, хотя девочка изначально считалась фавориткой ее команды.
Обновлено вчера в 06:00
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Марк Цукерберг
Американский программист
Американский программист еврейского происхождения, предприниматель в области интернет-технологий, долларовый миллиардер, один из разработчиков и основателей социальной сети Facebook. Руководитель компании Facebook Inc.
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