Политика

В Facebook предложили снять Цукерберга с поста главы совета директоровRT на русском вчера в 21:33

Акционеры Facebook предложили рассмотреть вопрос о снятии основателя и главы компании Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров. Соответствующее уведомление направлено в федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
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В Facebook предложили снять Цукерберга с поста главы совета директоров

Газета.Ru06:04

Акционеры Facebook предложили снять Марка Цукерберга с поста главы правления компании

Эхо Москвы03:00

Акционеры Facebook потребовали убрать Цукерберга с поста главы правления

Известиявчера в 18:41

Акционеры снова заявили о желании сместить Марка Цукерберга с поста главы Facebook

Коммерсантъвчера в 21:05

Акционеры Facebook предложили снять Цукерберга с поста главы совета директоров

ТАССвчера в 20:13

СМИ: акционеры Facebook хотят отправить в отставку Цукерберга

РИА Новостивчера в 21:32

Акционеры Facebook потребовали убрать Цукерберга с поста главы правления

РБКвчера в 17:03
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Происшествия

Депутата Милонова избили на штрафстоянке в Петербурге

Депутата Госдумы Виталия Милонова избили в Петербурге.
Обновлено в 04:22
Автоспорт

Серхио Перес: «Это идеальная гонка»

Обновлено в 05:42
Происшествия

В Подмосковье неизвестный расстрелял двух мужчин

В Ленинском районе Московской области неизвестный в ходе конфликта открыл стрельбу по двум мужчинам, один из них скончался в результате полученного ранения.
Обновлено в 05:20
Происшествия

Сторонники «новой церкви» захватили храм УПЦ в Ровенской области

Сторонники «новой церкви» захватили Свято-Иоанно-Богословскую церковь канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Копытов Ровенской области, пишет РИА Новости со ссылкой на местный союз православных журналистов.
Обновлено 12 апреля в 09:23
Футбол

«Динамо» и «Краснодар» объявили стартовые составы

Обновлено в 05:58
Политика

Порошенко заявил о вступлении в силу безвизового режима с Таиландом

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что с сегодняшнего дня украинцы могут путешествовать в Таиланд без виз.
Обновлено в 02:29
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать рыбные консервы

Роспотребнадзор рассказал, как следует выбирать качественные рыбные консервы, поскольку в них наиболее часто нарушены требования по физико-химическим показателям, определяющим качество продукта, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:21
Единоборства

Усик призвал украинцев не сходить с ума из-за выборов

Спортсмен заявил, что народ сходит с ума, обсуждая только дебаты кандидатов в президенты.
Обновлено в 06:38
Происшествия

Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве

Обновлено в 05:06
Политика

Порошенко назвал условие дебатов с Зеленским на стадионе

Президент Украины Петр Порошенко готов принять участие в дебатах с шоуменом Владимиром Зеленским 19 апреля на стадионе «Олимпийский», если время не будет совпадать со временем, на которое назначены официальные телевизионные дебаты.
Обновлено в 07:03
Политика

Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши

Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено 12 апреля в 13:55
Общество

До миллиона рублей в месяц: раскрыты зарплаты священников РПЦ

Дела в регионах обстоят ожидаемо иначе - начинающий священнослужитель получает около 35 000 в месяц, в то время как настоятель может зарабатывать 200 тысяч.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Трое украинцев попытались на тележках вывезти в Белоруссию 800 кг сала

Трое граждан Украины попытались на тележках вывезти в Белоруссию 800 кг сала. Об этом сообщила украинская Госпогранслужба 13 апреля.
Обновлено вчера в 15:49
Происшествия

МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком

Как отметили в МЧС, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира.
Обновлено вчера в 20:03
Экономика

Visa увеличила лимит для покупок без ПИН-кода

С сегодняшнего дня международная платежная система Visa увеличила максимальную сумму платежей, для которых не требуется вводить ПИН-код, до трех тысяч рублей.
Обновлено вчера в 04:15
Спорт

Фигуристка Туктамышева описала свою победу одним словом

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева лаконично прокомментировала свою победу в произвольном одиночном женском катании на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено вчера в 20:33
Происшествия

В Непале столкнулись самолет и вертолет

В аэропорту на востоке Непала самолет при рулении столкнулся со стоявшим рядом вертолетом.
Обновлено в 03:57
Путешествия

Россияне рассказали о допустимых затратах на отпуск

Каждый пятый респондент сказал, что выделит из бюджета на отпуск от 20 тыс. до 50 тыс. рублей.
Обновлено в 05:14
Шоу-бизнес

У сотрудников команды Началовой начались проблемы со здоровьем

Обновлено вчера в 10:32
Гаджеты

Ночная зарядка может «сжечь» смартфон

Эксперты назвали четыре основных правила зарядки смартфона, которые позволят гаджету дольше сохранять работоспособность.
Обновлено в 05:50
Политика

Путин и Медведев отчитались о доходах за 2018 год

Обновлено 12 апреля в 14:01
Технологии

Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено вчера в 12:59
Единоборства

Порье победил Холлоуэя и сразится с Хабибом Нурмагомедовым

Главным событием вечера стал поединок за временный титул чемпиона промоушена в легком весе, за который сразились американцы Дастин Порье и Макс Холлоуэй.
Обновлено в 04:58
Наука

Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет

Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет. Об этом сообщают ученые из Канады.
Обновлено вчера в 11:57
Общество

ФСИН показала автомобили, в которых перевозит детей и инвалидов

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) на выставке в Подмосковье представила свой медицинский автопарк: машины для перевозки детей, инвалидов, а также передвижные комплексы, оснащенные высокотехнологичным медицинским оборудованием.
Обновлено вчера в 04:27
Происшествия

Во Флориде фермер стал жертвой нападения собственного казуара

Американский фермер стал жертвой смертельного удара собственной птицы, которую содержал на территории своих владений.
Обновлено в 02:14
Авто

В России определили критерии надёжности автомобилей

Обновлено в 03:11
Происшествия

Гулиева могут лишить водительских прав после нападения на пешехода

Материалы дела направлены в суд. Игроку могут назначить штраф в размере 10 тыс. рублей и лишить водительского удостоверения.
Обновлено в 07:05
Общество

В Москве пошел апрельский снегопад

В Москве 14 апреля начался снегопад. Снег идет во многих районах столицы, также снегопады ожидаются в Подмосковье.
Обновлено в 01:23
Космос

Астрономы обнаружили в системе Проксима Центавра двойника Земли

Астрономы полагают, что они обнаружили в системе Проксима Центавра настоящего двойника Земли.
Обновлено в 06:44
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Марк Цукерберг
Американский программист
Американский программист еврейского происхождения, предприниматель в области интернет-технологий, долларовый миллиардер, один из разработчиков и основателей социальной сети Facebook. Руководитель компании Facebook Inc.
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