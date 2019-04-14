Политика
В Facebook предложили снять Цукерберга с поста главы совета директоровRT на русском вчера в 21:33
Акционеры Facebook предложили рассмотреть вопрос о снятии основателя и главы компании Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров. Соответствующее уведомление направлено в федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
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Акционеры снова заявили о желании сместить Марка Цукерберга с поста главы Facebook
Коммерсантъвчера в 21:05
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 07:32, Ашберн
Происшествия
Депутата Милонова избили на штрафстоянке в Петербурге
Депутата Госдумы Виталия Милонова избили в Петербурге.
Обновлено в 04:22
Автоспорт
Серхио Перес: «Это идеальная гонка»
Обновлено в 05:42
Происшествия
В Подмосковье неизвестный расстрелял двух мужчин
В Ленинском районе Московской области неизвестный в ходе конфликта открыл стрельбу по двум мужчинам, один из них скончался в результате полученного ранения.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Сторонники «новой церкви» захватили храм УПЦ в Ровенской области
Сторонники «новой церкви» захватили Свято-Иоанно-Богословскую церковь канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Копытов Ровенской области, пишет РИА Новости со ссылкой на местный союз православных журналистов.
Обновлено 12 апреля в 09:23
Футбол
«Динамо» и «Краснодар» объявили стартовые составы
Обновлено в 05:58
Политика
Порошенко заявил о вступлении в силу безвизового режима с Таиландом
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что с сегодняшнего дня украинцы могут путешествовать в Таиланд без виз.
Обновлено в 02:29
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать рыбные консервы
Роспотребнадзор рассказал, как следует выбирать качественные рыбные консервы, поскольку в них наиболее часто нарушены требования по физико-химическим показателям, определяющим качество продукта, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:21
Единоборства
Усик призвал украинцев не сходить с ума из-за выборов
Спортсмен заявил, что народ сходит с ума, обсуждая только дебаты кандидатов в президенты.
Обновлено в 06:38
Происшествия
Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве
Обновлено в 05:06
Политика
Порошенко назвал условие дебатов с Зеленским на стадионе
Президент Украины Петр Порошенко готов принять участие в дебатах с шоуменом Владимиром Зеленским 19 апреля на стадионе «Олимпийский», если время не будет совпадать со временем, на которое назначены официальные телевизионные дебаты.
Обновлено в 07:03
Политика
Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши
Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено 12 апреля в 13:55
Общество
До миллиона рублей в месяц: раскрыты зарплаты священников РПЦ
Дела в регионах обстоят ожидаемо иначе - начинающий священнослужитель получает около 35 000 в месяц, в то время как настоятель может зарабатывать 200 тысяч.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Трое украинцев попытались на тележках вывезти в Белоруссию 800 кг сала
Трое граждан Украины попытались на тележках вывезти в Белоруссию 800 кг сала. Об этом сообщила украинская Госпогранслужба 13 апреля.
Обновлено вчера в 15:49
Происшествия
МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком
Как отметили в МЧС, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира.
Обновлено вчера в 20:03
Экономика
Visa увеличила лимит для покупок без ПИН-кода
С сегодняшнего дня международная платежная система Visa увеличила максимальную сумму платежей, для которых не требуется вводить ПИН-код, до трех тысяч рублей.
Обновлено вчера в 04:15
Спорт
Фигуристка Туктамышева описала свою победу одним словом
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева лаконично прокомментировала свою победу в произвольном одиночном женском катании на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено вчера в 20:33
Происшествия
В Непале столкнулись самолет и вертолет
В аэропорту на востоке Непала самолет при рулении столкнулся со стоявшим рядом вертолетом.
Обновлено в 03:57
Путешествия
Россияне рассказали о допустимых затратах на отпуск
Каждый пятый респондент сказал, что выделит из бюджета на отпуск от 20 тыс. до 50 тыс. рублей.
Обновлено в 05:14
Шоу-бизнес
У сотрудников команды Началовой начались проблемы со здоровьем
Обновлено вчера в 10:32
Гаджеты
Ночная зарядка может «сжечь» смартфон
Эксперты назвали четыре основных правила зарядки смартфона, которые позволят гаджету дольше сохранять работоспособность.
Обновлено в 05:50
Политика
Путин и Медведев отчитались о доходах за 2018 год
Обновлено 12 апреля в 14:01
Технологии
Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире
В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено вчера в 12:59
Единоборства
Порье победил Холлоуэя и сразится с Хабибом Нурмагомедовым
Главным событием вечера стал поединок за временный титул чемпиона промоушена в легком весе, за который сразились американцы Дастин Порье и Макс Холлоуэй.
Обновлено в 04:58
Наука
Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет
Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет. Об этом сообщают ученые из Канады.
Обновлено вчера в 11:57
Общество
ФСИН показала автомобили, в которых перевозит детей и инвалидов
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) на выставке в Подмосковье представила свой медицинский автопарк: машины для перевозки детей, инвалидов, а также передвижные комплексы, оснащенные высокотехнологичным медицинским оборудованием.
Обновлено вчера в 04:27
Происшествия
Во Флориде фермер стал жертвой нападения собственного казуара
Американский фермер стал жертвой смертельного удара собственной птицы, которую содержал на территории своих владений.
Обновлено в 02:14
Авто
В России определили критерии надёжности автомобилей
Обновлено в 03:11
Происшествия
Гулиева могут лишить водительских прав после нападения на пешехода
Материалы дела направлены в суд. Игроку могут назначить штраф в размере 10 тыс. рублей и лишить водительского удостоверения.
Обновлено в 07:05
Общество
В Москве пошел апрельский снегопад
В Москве 14 апреля начался снегопад. Снег идет во многих районах столицы, также снегопады ожидаются в Подмосковье.
Обновлено в 01:23
Космос
Астрономы обнаружили в системе Проксима Центавра двойника Земли
Астрономы полагают, что они обнаружили в системе Проксима Центавра настоящего двойника Земли.
Обновлено в 06:44