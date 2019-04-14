Политика
В Facebook предложили снять Цукерберга с поста главы совета директоровRT на русском вчера в 21:33
Акционеры Facebook предложили рассмотреть вопрос о снятии основателя и главы компании Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров. Соответствующее уведомление направлено в федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
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Акционеры снова заявили о желании сместить Марка Цукерберга с поста главы Facebook
Коммерсантъвчера в 21:05
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 08:58, Ашберн
Политика
Порошенко прибыл на дебаты с Зеленским на стадион «Олимпийский»
Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко в воскресенье днем прибыл на стадион "Олимпийский" и выразил надежду, что его оппонент Владимир Зеленский также придет для дискуссии по поводу будущего страны.
Обновлено в 07:29
Происшествия
В Петербурге напали на депутата Виталия Милонова
В Петербурге напали на депутата Госдумы РФ Виталия Милонова.
Обновлено в 04:57
Автоспорт
Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»
Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Единоборства
Травма Ломаченко оказалась несерьёзной
Обновлено в 05:43
Футбол
«Зенит» начнет матч с «Анжи» с тремя нападающими
Тренерский штаб «Зенита» во главе с Сергеем Семаком назвал стартовый состав команды на матч 23-го тура РПЛ против «Анжи».
Обновлено в 08:25
Общество
ФСИН представила спецавтомобили для женщин с малолетними детьми
По словам Ларионовой, новыми автомобилями обеспечиваются все 13 домов ребенка (где воспитываются 485 детей в возрасте до трех лет) и следственные изоляторы, где содержатся женщины вместе с малолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:29
Общество
Авиабомбы времён Великой Отечественной войны уничтожили сапёры в Крыму
Пятнадцать авиабомб времён Великой Отечественной войны уничтожили в Ленинском районе Республики Крым сапёры специального морского отряда ГУ МЧС России по региону.
Обновлено в 07:40
Происшествия
В Непале столкнулись самолет и вертолет
В аэропорту на востоке Непала самолет при рулении столкнулся со стоявшим рядом вертолетом.
Обновлено в 03:57
Общество
ЦОДД призвал водителей соблюдать дистанцию из-за гололеда
Автомобилистам в воскресенье, 14 апреля, рекомендуют соблюдать дистанцию на дорогах в связи с гололедом.
Обновлено в 06:35
Происшествия
В Туве задержали одного из сбежавших из изолятора
Обновлено в 07:57
Культура
Фестиваль «Дни авангарда» пройдет в столице с 19 по 26 апреля
Третий городской фестиваль «Дни авангарда» пройдет в столице с 19 по 26 апреля.
Обновлено в 02:16
Происшествия
В Подмосковье неизвестный расстрелял двух мужчин
В Ленинском районе Московской области неизвестный в ходе конфликта открыл стрельбу по двум мужчинам, один из них скончался в результате полученного ранения.
Обновлено в 05:20
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать рыбные консервы
Роспотребнадзор рассказал, как следует выбирать качественные рыбные консервы, поскольку в них наиболее часто нарушены требования по физико-химическим показателям, определяющим качество продукта, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:21
Спорт
Гимнаст Аблязин завоевал золото в опорном прыжке на ЧЕ
Россиянин Денис Аблязин занял первое место в опорном прыжке на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в польском Щецине.
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес
Глеб Жемчугов советует Бузовой уходить из «Дома-2»
Обновлено в 03:04
Технологии
Роскомнадзор предупредил об опасном просмотре «Игры престолов»
Обновлено 12 апреля в 15:03
Политика
Борисов: космическая программа США зависит от РД-180
Обновлено в 07:00
Авто
Эксперты насчитали в России около 13 тыс. люксовых автомобилей
Обновлено в 08:53
Футбол
Зинедин Зидан: «Роналду никто не сможет заменить»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что экс-форварда мадридцев Криштиану Роналду невозможно заменить никем.
Обновлено в 08:40
Хоккей
Два ассиста Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»
"Вашингтон" провел второй матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Каролиной", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:39
Политика
В Финляндии пройдут парламентские выборы
Отношения с Россией Практически все опрошенные ТАСС перед выборами лидеры претендующих на место в парламенте финских партий заявили, что Финляндии нужно продолжать диалог с РФ.
Обновлено вчера в 17:07
Политика
В Крыму обвинили Украину в попытке срыва визита немецкой делегации
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что киевские власти пытаются сорвать визит немецкой делегации для участия в Ялтинском международном экономическом форуме, передает ТАСС.
Обновлено в 06:07
Футбол
Андрей Аршавин стал вторым пилотом истребителя
Аршавин заявил о желании завершить карьеру игрока в ноябре прошлого года.
Обновлено в 07:16
Политика
Порошенко высказался о наблюдателях из «страны-агрессора»
Ранее News.ru писал, что во время выступления действующего лидера на стадионе произошла давка, поскольку люди начали покидать мероприятие.
Обновлено в 08:25
Общество
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp возникли неполадки
Пользователи Instagram столкнулись с такими же неполадками, как и в Facebook.
Обновлено в 07:56
Происшествия
В Москве в торговых павильонах у Коптевского рынка произошел пожар
Торговые павильоны горели на площади около 100 "квадратов" возле Коптевского рынка в Москве, сведений о пострадавших не поступало, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.
Обновлено в 01:26
Экономика
«Ведомости»: «Русал» сэкономит до $100 млн благодаря переезду в Россию
Благодаря смене юрисдикции на российскую «Русал» сможет платить меньше налогов.
Обновлено вчера в 07:02