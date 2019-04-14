Политика

В Facebook предложили снять Цукерберга с поста главы совета директоровRT на русском вчера в 21:33

Акционеры Facebook предложили рассмотреть вопрос о снятии основателя и главы компании Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров. Соответствующее уведомление направлено в федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
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Акционеры Facebook в очередной раз предложили снять Марка Цукерберга с поста главы совета директоров компании

Эхо Москвы08:31

В Facebook хотят снять Цукерберга с поста главы совета директоров

Газета.Ru08:04

Акционеры Facebook потребовали убрать Цукерберга с поста главы правления

Известиявчера в 18:41

Акционеры снова заявили о желании сместить Марка Цукерберга с поста главы Facebook

Коммерсантъвчера в 21:05

Акционеры Facebook предложили снять Цукерберга с поста главы совета директоров

ТАССвчера в 20:13

СМИ: акционеры Facebook хотят отправить в отставку Цукерберга

РИА Новостивчера в 21:32

Акционеры Facebook потребовали убрать Цукерберга с поста главы правления

РБКвчера в 17:03
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 08:58, Ашберн
Армия и оружие

В The National Interest высоко оценили российскую «суперпулю»

Обновлено в 06:16
Политика

Порошенко прибыл на дебаты с Зеленским на стадион «Олимпийский»

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко в воскресенье днем прибыл на стадион "Олимпийский" и выразил надежду, что его оппонент Владимир Зеленский также придет для дискуссии по поводу будущего страны.
Обновлено в 07:29
Происшествия

В Петербурге напали на депутата Виталия Милонова

В Петербурге напали на депутата Госдумы РФ Виталия Милонова.
Обновлено в 04:57
Автоспорт

Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»

Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Единоборства

Травма Ломаченко оказалась несерьёзной

Обновлено в 05:43
Футбол

«Зенит» начнет матч с «Анжи» с тремя нападающими

Тренерский штаб «Зенита» во главе с Сергеем Семаком назвал стартовый состав команды на матч 23-го тура РПЛ против «Анжи».
Обновлено в 08:25
Общество

ФСИН представила спецавтомобили для женщин с малолетними детьми

По словам Ларионовой, новыми автомобилями обеспечиваются все 13 домов ребенка (где воспитываются 485 детей в возрасте до трех лет) и следственные изоляторы, где содержатся женщины вместе с малолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:29
Общество

Авиабомбы времён Великой Отечественной войны уничтожили сапёры в Крыму

Пятнадцать авиабомб времён Великой Отечественной войны уничтожили в Ленинском районе Республики Крым сапёры специального морского отряда ГУ МЧС России по региону.
Обновлено в 07:40
Происшествия

В Непале столкнулись самолет и вертолет

В аэропорту на востоке Непала самолет при рулении столкнулся со стоявшим рядом вертолетом.
Обновлено в 03:57
Кино

Уже сегодня: на телеэкраны выходит финальный сезон «Игры престолов»

Обновлено в 07:15
Общество

ЦОДД призвал водителей соблюдать дистанцию из-за гололеда

Автомобилистам в воскресенье, 14 апреля, рекомендуют соблюдать дистанцию на дорогах в связи с гололедом.
Обновлено в 06:35
Происшествия

В Туве задержали одного из сбежавших из изолятора

Обновлено в 07:57
Культура

Фестиваль «Дни авангарда» пройдет в столице с 19 по 26 апреля

Третий городской фестиваль «Дни авангарда» пройдет в столице с 19 по 26 апреля.
Обновлено в 02:16
Происшествия

В Подмосковье неизвестный расстрелял двух мужчин

В Ленинском районе Московской области неизвестный в ходе конфликта открыл стрельбу по двум мужчинам, один из них скончался в результате полученного ранения.
Обновлено в 05:20
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать рыбные консервы

Роспотребнадзор рассказал, как следует выбирать качественные рыбные консервы, поскольку в них наиболее часто нарушены требования по физико-химическим показателям, определяющим качество продукта, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия

Очевидцы: В Павловске женщина погибла под колесами электрички

Обновлено в 08:40
Спорт

Гимнаст Аблязин завоевал золото в опорном прыжке на ЧЕ

Россиянин Денис Аблязин занял первое место в опорном прыжке на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в польском Щецине.
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес

Глеб Жемчугов советует Бузовой уходить из «Дома-2»

Обновлено в 03:04
Технологии

Роскомнадзор предупредил об опасном просмотре «Игры престолов»

Обновлено 12 апреля в 15:03
Политика

Борисов: космическая программа США зависит от РД-180

Обновлено в 07:00
Авто

Эксперты насчитали в России около 13 тыс. люксовых автомобилей

Обновлено в 08:53
Футбол

Зинедин Зидан: «Роналду никто не сможет заменить»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что экс-форварда мадридцев Криштиану Роналду невозможно заменить никем.
Обновлено в 08:40
Хоккей

Два ассиста Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»

"Вашингтон" провел второй матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Каролиной", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:39
Политика

В Финляндии пройдут парламентские выборы

Отношения с Россией Практически все опрошенные ТАСС перед выборами лидеры претендующих на место в парламенте финских партий заявили, что Финляндии нужно продолжать диалог с РФ.
Обновлено вчера в 17:07
Политика

В Крыму обвинили Украину в попытке срыва визита немецкой делегации

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что киевские власти пытаются сорвать визит немецкой делегации для участия в Ялтинском международном экономическом форуме, передает ТАСС.
Обновлено в 06:07
Футбол

Андрей Аршавин стал вторым пилотом истребителя

Аршавин заявил о желании завершить карьеру игрока в ноябре прошлого года.
Обновлено в 07:16
Политика

Порошенко высказался о наблюдателях из «страны-агрессора»

Ранее News.ru писал, что во время выступления действующего лидера на стадионе произошла давка, поскольку люди начали покидать мероприятие.
Обновлено в 08:25
Общество

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp возникли неполадки

Пользователи Instagram столкнулись с такими же неполадками, как и в Facebook.
Обновлено в 07:56
Происшествия

В Москве в торговых павильонах у Коптевского рынка произошел пожар

Торговые павильоны горели на площади около 100 "квадратов" возле Коптевского рынка в Москве, сведений о пострадавших не поступало, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.
Обновлено в 01:26
Экономика

«Ведомости»: «Русал» сэкономит до $100 млн благодаря переезду в Россию

Благодаря смене юрисдикции на российскую «Русал» сможет платить меньше налогов.
Обновлено вчера в 07:02
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Марк Цукерберг
Американский программист
Американский программист еврейского происхождения, предприниматель в области интернет-технологий, долларовый миллиардер, один из разработчиков и основателей социальной сети Facebook. Руководитель компании Facebook Inc.
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