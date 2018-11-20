с чего всё началось

Пользователи социальных сетей сообщают о сбоях в работе Facebook и Instagram. Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировала британская газета The Independent.

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Общество Общество ПИК приостановила проблемную стройку в Кунцеве Группа компаний ПИК временно приостановила строительство дома в московском районе Кунцево.

Общество Общество Глава Карелии прокомментировал скандальную переписку о судьбе детсада Ранее жительница Карелии Анна Власова в социальной сети "ВКонтакте" опубликовала фрагменты переписки с главой региона, в которой она просила восстановить работу детского сада в поселке.

Общество Общество Суд признал законным штраф The New Times в размере 22 млн рублей Тверской суд Москвы признал законным наложение штрафа в размере 22,25 млн руб. на журнал The New Times, сообщает «РИА Новости».

Общество Общество ПФР наказал сотрудника, вызвавшего умершую пенсионерку за пособием Пенсионный фонд применил дисциплинарное взыскание к сотруднику ведомства, пригласившего умершую жительницу Самары за пособием на собственные похороны, сообщила во вторник РИА Новости представитель пресс-службы отделения фонда в Самарской области.

Общество Общество Замглавы МЧС назвал самое страшное нарушение пожарной безопасности Ранее на конференции первый замглавы МЧС сообщил, что в 2019 году в рамках национального проекта по цифровизации ведомство планирует перейти на электронное общение с представителями малого и среднего бизнеса.

ЖКХ ЖКХ В Подмосковье около 15 тыс. человек остались без теплоснабжения Из-за аварии на трубопроводе в Подмосковье, произошедшей 20 ноября, около 15 тыс. человек остались без теплоснабжения.

Религия Религия Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения Президент России Владимир Путин по телефону поздравил патриарха Кирилла с днем рождения, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Общество Общество Индейка, которую помилует Трамп, дала «брифинг» в Белом доме Индейка, которой предстоит быть "помилованной" президентом Дональдом Трампом, появилась во вторник в зале для пресс-брифингов Белого дома.

Общество Общество Глава Минтранса рассказал, что пользуется общественным транспортом Неслужебные поездки министр транспорта России Евгений Дитрих предпочитает совершать на общественнлм транспорте.

Общество Общество Генпрокуратура насчитала 140 уголовных дел по нарушениям на Восточном