Общество

В Facebook и Instagram произошел масштабный сбой
Вести.Ru
09:17

Пользователи социальных сетей сообщают о сбоях в работе Facebook и Instagram. Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировала британская газета The Independent.
Вести.Ru09:17
с чего всё началось
Социальная сеть не грузится (44%), не позволяет пользователям зайти на свою страницу (33%), а также переходить по ссылкам, отмечают
 недовольные посетители Downdetector.
РБК08:42

Подробнее о событии

В Facebook прокомментировали сбои в работе соцсети

Газета.Ru11:22

В Facebook и Instagram произошел масштабный сбой

Вести.Ru09:17

Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook и Instagram

RT на русском09:02

Пользователи пожаловались на масштабный сбой в Facebook и Instagram

РБК08:42

В работе Facebook и Instagram произошел глобальный сбой

Rambler News Service08:37

В работе Facebook и Instagram наблюдается масштабный сбой

Интерфакс09:20

Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе Facebook и Instagram

ТАСС08:37
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Общество

Суд приговорил бывшую жену Джигарханяна к 200 часам обязательных работ

Обновлено в 13:52
Транспорт

В РЖД рассказали о ценах на билеты в новых плацкартных вагонах

Цены на билеты в новые плацкартные вагоны не будут выше, чем в обычные, заявил журналистам генеральный директор Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в поездах дальнего следования) Петр Иванов.
Обновлено в 13:45
Общество

Неработающих россиян хотят обязать платить страховые взносы

В Госдуму внесли законопроект, который обязывает самозанятых россиян платить за себя все страховые взносы в социальные фонды.
Обновлено в 13:54
Общество

ПИК приостановила проблемную стройку в Кунцеве

Группа компаний ПИК временно приостановила строительство дома в московском районе Кунцево.
Обновлено в 13:52
Общество

Глава Карелии прокомментировал скандальную переписку о судьбе детсада

Ранее жительница Карелии Анна Власова в социальной сети "ВКонтакте" опубликовала фрагменты переписки с главой региона, в которой она просила восстановить работу детского сада в поселке.
Обновлено в 13:15
Общество

«Победа» пригрозила установить «смешные габариты» ручной клади

Обновлено в 12:26
Общество

Суд признал законным штраф The New Times в размере 22 млн рублей

Тверской суд Москвы признал законным наложение штрафа в размере 22,25 млн руб. на журнал The New Times, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 13:54
Общество

ПФР наказал сотрудника, вызвавшего умершую пенсионерку за пособием

Пенсионный фонд применил дисциплинарное взыскание к сотруднику ведомства, пригласившего умершую жительницу Самары за пособием на собственные похороны, сообщила во вторник РИА Новости представитель пресс-службы отделения фонда в Самарской области.
Обновлено в 13:46
Общество

Замглавы МЧС назвал самое страшное нарушение пожарной безопасности

Ранее на конференции первый замглавы МЧС сообщил, что в 2019 году в рамках национального проекта по цифровизации ведомство планирует перейти на электронное общение с представителями малого и среднего бизнеса.
Обновлено в 13:13
ЖКХ

В Подмосковье около 15 тыс. человек остались без теплоснабжения

Из-за аварии на трубопроводе в Подмосковье, произошедшей 20 ноября, около 15 тыс. человек остались без теплоснабжения.
Обновлено в 13:37
Религия

Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения

Президент России Владимир Путин по телефону поздравил патриарха Кирилла с днем рождения, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 13:18
Общество

Индейка, которую помилует Трамп, дала «брифинг» в Белом доме

Индейка, которой предстоит быть "помилованной" президентом Дональдом Трампом, появилась во вторник в зале для пресс-брифингов Белого дома.
Обновлено в 13:47
Общество

Глава Минтранса рассказал, что пользуется общественным транспортом

Неслужебные поездки министр транспорта России Евгений Дитрих предпочитает совершать на общественнлм транспорте.
Обновлено в 12:56
Общество

Генпрокуратура насчитала 140 уголовных дел по нарушениям на Восточном

Обновлено в 12:08
Транспорт

Стало известно, сколько денег сэкономил водителям Крымский мост

«Более 3 миллионов машин проехали по Крымскому мосту в обе стороны с момента открытия движения, а это значит более 6 миллиардов рублей сэкономили автовладельцы и перевозчики, которые воспользовались автодорогой через Керченский пролив вместо паромной переправы», — цитирует «Интерфакс» Дитриха.
Обновлено в 11:13
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