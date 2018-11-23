Политика
Под одним из вертолетов закреплена платформа, на которой находятся люди в камуфляже. Ранее в пятницу факт проведения учений подтвердили в ФСО, а также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметивший, что это "вполне нормальная практика", поскольку Кремль - режимный объект.
Интерфакс08:46
Нужно в ФСО спрашивать. Я, действительно, могу подтвердить, что проходили учения. Ничего, собственно, в этом нет экстраординарного. Вы знаете, что Кремль — это резиденция главы государства, действующая. И хотя большая часть этой резиденции открыта для публики, но все-таки это режимный объект.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 05:11
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