Происшествия
В ФСИН рассказали о многочисленных нарушениях в СИЗО «Кресты»RT на русском 05:00
Заместитель начальника ФСИН России Валерий Максименко заявил, что проведённая проверка в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге выявила большое количество нарушений.
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с чего всё началось
Конфликт в одной из камер в СИЗО-1 в Санкт-Петербурге начался из-за «неприязненных отношений» и сигарет, сообщил РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко. По его словам, произошла драка между арестантами, а сотрудники ФСИН в этот момент в камере не находились.РБКвчера в 12:41
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 11:30, Вашингтон
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