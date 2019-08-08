Происшествия

В ФСИН рассказали о многочисленных нарушениях в СИЗО «Кресты»RT на русском 05:00

Заместитель начальника ФСИН России Валерий Максименко заявил, что проведённая проверка в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге выявила большое количество нарушений.
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с чего всё началось

ФСИН ответила на сообщения о пытках в СИЗО в Петербурге

Конфликт в одной из камер в СИЗО-1 в Санкт-Петербурге начался из-за «неприязненных отношений» и сигарет, сообщил РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко. По его словам, произошла драка между арестантами, а сотрудники ФСИН в этот момент в камере не находились.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 11:30, Вашингтон
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