Число украинцев, пересекающих российскую границу в Крыму, увеличилось в августе до 14 тыс. человек в сутки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Погрануправления ФСБ по региону.

В ФСБ сообщили об увеличении потока украинцев в Крым

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