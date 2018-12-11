Политика
В России в 2018 году ликвидированы 65 террористов, в том числе 10 главарей бандгрупп. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников. «Задержаны 36 главарей, 236 бандитов и 589 пособников», — добавил Бортников.
RT на русском02:55
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В ходе контртеррористических операций и отдельных оперативно-боевых мероприятий нейтрализовано 65 боевиков, в том числе 10 главарей бандгрупп. Задержано 36 главарей, 236 бандитов и 589 пособников.
— Александр Бортников, российский судьяРИА Новости 02:32
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