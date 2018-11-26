Армия и оружие
ФСБ России сообщила, что пограничники задержали три корабля украинских ВМС, совершивших в воскресенье в Черном море ряд провокаций.
РИА Новостивчера в 21:27
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ФСБ: по факту нарушения границы России украинскими кораблями возбуждено дело
RT на русскомвчера в 16:49
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Армия и оружие
Украинскую армию привели в полную боевую готовность
Начальник Генерального штаба Украины отдал распоряжение о приведении соединений и частей национальную армию в полную боевую готовность, сообщает пресс-служба военного ведомства.
Обновлено вчера в 23:52
Армия и оружие
ВКС России нанесли удары по позициям обстрелявших Алеппо боевиков
Самолёты ВКС России нанесли удары по позициям террористов, 24 ноября атаковавших сирийский Алеппо химическими боеприпасами.
Обновлено вчера в 21:39
Армия и оружие
ВСУ начали массированный обстрел жилых районов ДНР
Украинские силовики начали массированный обстрел жилых кварталов в самопровозглашенной Донецкой народной республике, сообщает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:29
Армия и оружие
Главком ВМФ РФ рассказал о ходе ремонта «Адмирала Кузнецова»
Королев подчеркнул, что модернизация и ремонт «Адмирала Кузнецова», как и ракетного крейсера «Адмирал Нахимов», будут произведены в срок, о чем свидетельствует график работ.
Обновлено вчера в 20:43
Армия и оружие
В США признали уникальность российского противолодочного «Пакета»
Новейшие российские противолодочные системы «Пакет» уникальны и не имеют аналогов в мире.
Обновлено вчера в 23:52
Армия и оружие
Первая партия арктических ЗРК «Тор-М2ДТ» поступила на вооружение
Первая партия арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ" поступила в распоряжение российской армии, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Обновлено вчера в 23:43
Армия и оружие
На Украине по тревоге подняли военную прокуратуру
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в своем фейсбуке сообщил, что военная прокуратура Южного региона и часть прокуратуры зоны Операции объединенных сил (ООС) подняты по тревоге после якобы атаки российских пограничников на украинские военные суда.
Обновлено вчера в 17:45
Армия и оружие
В ЛНР высмеяли заявление ВСУ о захвате населенного пункта в Донбассе
Напомним, ранее в социальной сети Facebook военные украинских вооруженных сил (ВСУ) сообщили о взятии под контроль населенного пункта Рассадки, который расположен в Донецкой области в так называемой серой зоне.
Обновлено вчера в 13:19
Армия и оружие
Кубок завоевали слушатели Военного университета
Самой многочисленной оказалась делегация Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил РФ, выставившая две команды.
Обновлено вчера в 17:46
Армия и оружие
В Узбекистане начались масштабные учения вооруженных сил
Обновлено вчера в 23:52
Армия и оружие
Новым главой Генштаба армии Израиля стал генерал-десантник Авив Кохави
В воскресенье, 25 ноября, правительство Израиля утвердило новым главой Генштаба генерала-десантника Авива Кохави.
Обновлено вчера в 12:37
Армия и оружие
В России появится танк с электромагнитной пушкой
В перспективе машина может получить не только электротермохимическую артиллерийскую систему, но и боевой лазер и электромагнитную пушку, говорят информированные источники "Интерфакса".
Обновлено вчера в 23:34
Армия и оружие
СМИ сообщили о намерении ФРГ увеличить армию
Обновлено вчера в 13:30
Армия и оружие
Новая РЛС взяла под контроль небо над Центральной Россией
«Новая РЛС повысила боевые возможности Западного военного округа по контролю воздушного пространства в южной части Центральной России», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено вчера в 15:02
Армия и оружие
Кронштадтский Морской Кадетский Военный Корпус отпраздновал 23-годовщину своего создания
Торжественная церемония прошла под руководством Начальника Кронштадтского Морского Военного Корпуса капитана 1 ранга Николая Довбешко.
Обновлено вчера в 16:04