Корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", нарушившие ранее российскую границу, задержаны в Черном море. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

с чего всё началось

Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании трёх кораблей Военно-морских сил Украины, совершивших в воскресенье, 25 ноября, ряд провокаций в акватории Чёрного моря. Об этом сообщается в распространённом заявлении Центра общественных связей ФСБ России.

В ФСБ сообщили о задержании нарушивших границу РФ украинских судов

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