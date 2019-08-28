Политика

REGNUMREGNUMВ ФСБ рассказали об увеличении потока украинских туристов в Крым

В августе 2019 года число жителей Украины, пересекающих границу с Россией в Крыму, возросло до 14 тыс. человек в сутки, сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ по региону.
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