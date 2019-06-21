Путешествия
В ФСБ рассказали о росте числа украинских туристов в КрымуREGNUM 05:06
Поток украинских туристов в Крым увеличился в два раза, за сутки через границу проходят 11 тыс. человек, сообщили 21 июня в пресс-службе регионального пограничного управления ФСБ.
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с чего всё началось
"В ближайшее время тенденция к росту пассажирского и транспортного потоков сохранится", - отметили в ведомстве. Пограничниками также приняты дополнительные меры по осуществлению пропускного режима.РИА Новости04:01
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 09:15, Вашингтон
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