В ФСБ рассказали о росте числа украинских туристов в КрымуREGNUM 05:06

"В ближайшее время тенденция к росту пассажирского и транспортного потоков сохранится", - отметили в ведомстве. Пограничниками также приняты дополнительные меры по осуществлению пропускного режима.

с чего всё началось

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В ФСБ рассказали о росте числа украинских туристов в Крыму

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