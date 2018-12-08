Политика
В ФСБ рассказали о предыдущих провокациях ВМС Украины
В ФСБ рассказали о предыдущих провокациях ВМС УкраиныИзвестия03:43
Ноябрьскому инциденту в Керченском проливе с участием трех украинских кораблей предшествовали несколько провокаций ВМС Украины в Азовском море, сообщил в субботу, 8 декабря, первый заместитель руководителя департамента береговой охраны пограничной службы ФСБ России вице-адмирал Алексей Вольский.
Известия03:43
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с чего всё началось
Закрытие Керченского пролива перед инцидентом с военными судами Украины было связано с предупреждением провокационной акции, которая могла быть осуществлена, в том числе, в отношении Крымского моста, заявил первый заместитель руководителя Департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России Алексей Вольский.Интерфакс03:33
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