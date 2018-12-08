Политика

В ФСБ рассказали о предыдущих провокациях ВМС Украины
Известия
03:43

Ноябрьскому инциденту в Керченском проливе с участием трех украинских кораблей предшествовали несколько провокаций ВМС Украины в Азовском море, сообщил в субботу, 8 декабря, первый заместитель руководителя департамента береговой охраны пограничной службы ФСБ России вице-адмирал Алексей Вольский.
Известия03:43
с чего всё началось

В ФСБ не исключили, что действия кораблей ВМС Украины были направлены на Крымский мост

Закрытие Керченского пролива перед инцидентом с военными судами Украины было связано с предупреждением провокационной акции, которая могла быть осуществлена, в том числе, в отношении Крымского моста, заявил первый заместитель руководителя Департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России Алексей Вольский.
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