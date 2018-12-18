Армия и оружие
Военная контрразведка ФСБ России за прошедшие пять лет предотвратила четыре теракта в российских войсках, сообщает ТАСС. Об этом заявил руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ России генерал-полковник Николай Юрьев.
Газета.Ru01:35
Оценить
с чего всё началось
Сотрудники военной контрразведки ФСБ России за пять лет предотвратили четыре теракта, направленных против российских военнослужащих. Об этом сообщил руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ России генерал-полковник Николай Юрьев.ТАСС01:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 02:49, Ашберн
Армия и оружие
В США признали беззащитность перед гиперзвуковым оружием России
Обновлено вчера в 23:43
Армия и оружие
Небензя призвал Косово немедленно отменить решение о создании армии
Решение непризнанного Косово о формировании независимой армии нарушает резолюцию ООН и оно должно быть немедленно отменено, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совбеза международной организации.
Обновлено вчера в 16:47
Армия и оружие
Япония направит рекордные $238 млрд на укрепление обороны
Обновлено в 01:25
Армия и оружие
Стартовали российско-индийские авиационные учения «Авиаиндра-2018»
Обновлено в 01:45
Армия и оружие
ВВС Польши пополняются итальянскими учебно-боевыми самолетами M-346
По данным издания, в марте этого года, польское военное ведомство подписало первый контракт с итальянской компанией на поставку ВВС Польши еще четырех учебно-боевых самолетов М-346, к уже ранее полученным восьми таким же.
Обновлено в 02:28
Армия и оружие
В Турции арестовали еще 100 военных по делу о мятеже
Аресты военных и чиновников не прекращаются в Турции с момента мятежа 15 июля 2016 года, всего арестованы уже более 2 тыс. человек.
Обновлено в 02:19
Армия и оружие
Порошенко сообщил о переброске части войск с помощью самолетов
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна перебрасывает часть военных подразделений с помощью самолетов для подготовки отражения якобы возможной российской агрессии.
Обновлено вчера в 16:17
Армия и оружие
Картаполов рассказал об архитектурном комплексе «Дорога памяти»
Уникальный комплекс «Дорога памяти» будет построен в непосредственной близости от Главного храма ВС РФ.
Обновлено в 00:20
Армия и оружие
Десантный корабль водоизмещением до 14 тыс. т может появиться в России
В России может быть создан десантный корабль водоизмещением до 14 тыс. т. Построить новый корабль планируется на базе проекта 11 711, первый представитель которого — «Иван Грен» — был передан ВМФ России летом 2018 года.
Обновлено в 02:08
Армия и оружие
США подготовят оружие для продажи Украины
На военную помощь Украине США выделили 250 миллионов долларов в 2019 финансовом году.
Обновлено вчера в 11:31
Армия и оружие
В Госдепе заявили о проблемах с доставкой гумконвоя в «Эр-Рукбан»
Спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил о наличии проблем с доставкой гуманитарного конвоя в сирийский лагерь беженцев «Эр-Рукбан».
Обновлено вчера в 15:20
Армия и оружие
У России нашли климатическое оружие
Китайские ученые сообщили, что Россия и Китай совместно работают над проектом ионизации атмосферы Земли в целях научных исследований.
Обновлено вчера в 11:32
Армия и оружие
«Лотос» на Красной площади: на параде Победы покажут пушку-миномет
Обновлено вчера в 16:01
Армия и оружие
Барзани выразил обеспокоенность положением курдов в Сирии
Обеспокоенность Барзани вызвало стремление президента Турции Реджепа Эрдогана начать военную операцию против Отрядов народной самообороны в Сирии.
Обновлено в 01:07
Армия и оружие
Более ста призывников из Архангельской, Калининградской и Тульской областей пополнят научно-производственные подразделения ВС РФ
Военные комиссариаты Архангельской, Калининградской и Тульской областей произведут сегодня отправку более 100 призывников, отобранных для прохождения службы в научно-производственных подразделениях Вооруженных Сил Российской Федерации, которые созданы на базе научно-исследовательских и производственных предприятий оборонно-промышленного комплекса России.
Обновлено в 01:24