Армия и оружие

В ФСБ рассказали о предотвращении терактов в войсках
Газета.Ru
01:35

Военная контрразведка ФСБ России за прошедшие пять лет предотвратила четыре теракта в российских войсках, сообщает ТАСС. Об этом заявил руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ России генерал-полковник Николай Юрьев.
Газета.Ru01:35
с чего всё началось

Военная контрразведка за пять лет предотвратила в войсках четыре теракта

Сотрудники военной контрразведки ФСБ России за пять лет предотвратили четыре теракта, направленных против российских военнослужащих. Об этом сообщил руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ России генерал-полковник Николай Юрьев.
ТАСС01:23

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ФСБ предотвратила теракты в российской армии

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Контрразведка за пять лет предотвратила в российских войсках четыре теракта

Life.ru01:51

В ФСБ рассказали о предотвращении терактов в Вооружённых силах России

Московский Комсомолец01:47

Российская контрразведка за пять лет предотвратила в войсках четыре теракта

Коммерсантъ01:45

В ФСБ рассказали о предотвращении терактов в войсках

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За пять лет военная контрразведка предотвратила ущерб бюджету на 75 млрд рублей

ТАСС02:26

ФСБ сообщила о предотвращении четырёх терактов в войсках за пять лет

RT на русском01:22
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Армия и оружие

В США признали беззащитность перед гиперзвуковым оружием России

Обновлено вчера в 23:43
Армия и оружие

Небензя призвал Косово немедленно отменить решение о создании армии

Решение непризнанного Косово о формировании независимой армии нарушает резолюцию ООН и оно должно быть немедленно отменено, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совбеза международной организации.
Обновлено вчера в 16:47
Армия и оружие

Япония направит рекордные $238 млрд на укрепление обороны

Обновлено в 01:25
Армия и оружие

Стартовали российско-индийские авиационные учения «Авиаиндра-2018»

Обновлено в 01:45
Армия и оружие

ВВС Польши пополняются итальянскими учебно-боевыми самолетами M-346

По данным издания, в марте этого года, польское военное ведомство подписало первый контракт с итальянской компанией на поставку ВВС Польши еще четырех учебно-боевых самолетов М-346, к уже ранее полученным восьми таким же.
Обновлено в 02:28
Армия и оружие

В Турции арестовали еще 100 военных по делу о мятеже

Аресты военных и чиновников не прекращаются в Турции с момента мятежа 15 июля 2016 года, всего арестованы уже более 2 тыс. человек.
Обновлено в 02:19
Армия и оружие

Порошенко сообщил о переброске части войск с помощью самолетов

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна перебрасывает часть военных подразделений с помощью самолетов для подготовки отражения якобы возможной российской агрессии.
Обновлено вчера в 16:17
Армия и оружие

Картаполов рассказал об архитектурном комплексе «Дорога памяти»

Уникальный комплекс «Дорога памяти» будет построен в непосредственной близости от Главного храма ВС РФ.
Обновлено в 00:20
Армия и оружие

Десантный корабль водоизмещением до 14 тыс. т может появиться в России

В России может быть создан десантный корабль водоизмещением до 14 тыс. т. Построить новый корабль планируется на базе проекта 11 711, первый представитель которого — «Иван Грен» — был передан ВМФ России летом 2018 года.
Обновлено в 02:08
Армия и оружие

США подготовят оружие для продажи Украины

На военную помощь Украине США выделили 250 миллионов долларов в 2019 финансовом году.
Обновлено вчера в 11:31
Армия и оружие

В Госдепе заявили о проблемах с доставкой гумконвоя в «Эр-Рукбан»

Спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил о наличии проблем с доставкой гуманитарного конвоя в сирийский лагерь беженцев «Эр-Рукбан».
Обновлено вчера в 15:20
Армия и оружие

У России нашли климатическое оружие

Китайские ученые сообщили, что Россия и Китай совместно работают над проектом ионизации атмосферы Земли в целях научных исследований.
Обновлено вчера в 11:32
Армия и оружие

«Лотос» на Красной площади: на параде Победы покажут пушку-миномет

Обновлено вчера в 16:01
Армия и оружие

Барзани выразил обеспокоенность положением курдов в Сирии

Обеспокоенность Барзани вызвало стремление президента Турции Реджепа Эрдогана начать военную операцию против Отрядов народной самообороны в Сирии.
Обновлено в 01:07
Армия и оружие

Более ста призывников из Архангельской, Калининградской и Тульской областей пополнят научно-производственные подразделения ВС РФ

Военные комиссариаты Архангельской, Калининградской и Тульской областей произведут сегодня отправку более 100 призывников, отобранных для прохождения службы в научно-производственных подразделениях Вооруженных Сил Российской Федерации, которые созданы на базе научно-исследовательских и производственных предприятий оборонно-промышленного комплекса России.
Обновлено в 01:24
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