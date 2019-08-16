с чего всё началось

В ФСБ впервые за 20 лет рассказали о числе приехавших на заработки в Россию иностранцев. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Как отмечается, с начала 2019 года в Россию прибыли 2,4 млн человек с целью работы, общее число приезжих иностранцев составило 15 млн человек.

В ФСБ назвали число приехавших на заработки в Россию иностранцев

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