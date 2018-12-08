Политика

ФСБ назвала Крымский мост целью провокаций Украины
Lenta.ru
03:44

В основном провокационным нападкам со стороны Украины подвергался Крымский мост. С таким заявлением выступил первый заместитель руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России вице-адмирал Алексей Вольский во время брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».
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RT на русском03:39
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Политика

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Члены кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй призвали ее уйти в отставку, если сделка по Brexit не будет одобрена.
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что государства — участники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) договорились о принятии документа, касающегося безопасности журналистов и свободы слова.
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