В основном провокационным нападкам со стороны Украины подвергался Крымский мост. С таким заявлением выступил первый заместитель руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России вице-адмирал Алексей Вольский во время брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

Политика Политика Володин предложил создать единый список террористических организаций Председатель Госдумы Вячеслав Володин призывает создать единый список террористических организаций.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны ответило на заявления Госдепа по химатаке в Алеппо В последних числах ноября Минобороны России сообщило о том, что боевики террористической группировки "Исламское государство" (организация запрещена в России) планируют применить боеприпасы с отравляющими веществами против курдских сирийских демократических сил.

Политика Политика Порошенко сфотографировался с солдатом, носящим эмблему дивизии СС Президент Украины Петр Порошенко опубликовал на своей странице в соцсети Facebook фото, на котором он стоит перед строем украинских десантников, а на форме одного из них видна эмблема дивизии СС.

Политика Политика Абрамович вошел в британский черный список бизнесменов из России В список вошли в том числе Роман Абрамович, Алишер Усманов и Олег Дерипаска.

Политика Политика Экс-госсекретарь США назвал Трампа импульсивным и недисциплинированным Экс-госсекретарь США Рекс Тиллерсон высказал мнение, что разница в поведении и ценностях между ним и президентом США Дональдом Трампом могла стать причиной его увольнения в марте этого года.

Политика Политика Суд отложил слушание по делу финдиректора компании Huawei Суд в Канаде отложил слушание по делу финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Об этом сообщает The New York Times.

Политика Политика В США прокуроры затребовали тюремный срок для бывшего адвоката Трампа Американская генпрокуратура потребовала приговорить бывшего адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна к пятилетнему тюремному сроку, сообщают в субботу западные СМИ.

Армия и оружие Армия и оружие Украинскую «бригаду будущего» вооружат старыми танками Украинский полковник Николай Палас завил, что созданное в ноябре соединение морской пехоты, которое можно назвать «бригадой будущего», вооружат советскими танками и БТР.

Политика Политика Германия не планирует новых антироссийских санкций Германия не собирается вводить новые антироссийские санкции из-за провокации ВМС Украины в Керченском проливе, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, сообщает Reuters.

Политика Политика Госдепартамент призвал Россию освободить правозащитника Пономарева Госдепартамент обратился к российским властям с призывом освободить из заключения правозащитника и директора движения "За права человека" Льва Пономарева, находящегося под административным арестом за призыв к участию в несогласованной акции "За наших и ваших детей", которая прошла возле здания ФСБ России на Лубянке 28 октября.

Политика Политика Telegraph: кабинет Мэй призвал ее уйти в отставку Члены кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй призвали ее уйти в отставку, если сделка по Brexit не будет одобрена.

Политика Политика Захарова оценила принятие ОБСЕ документа по безопасности журналистов Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что государства — участники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) договорились о принятии документа, касающегося безопасности журналистов и свободы слова.

Политика Политика Крамп-Карренбауэр сменила Меркель на посту лидера ХДС Биография Крамп-Карренбауэр Кандидат на пост лидера ХДС Аннегрет Крамп родилась 9 августа 1962 года в федеральной земле Саар на границе с Францией и Люксембургом.

Политика Политика УПЦ МП запретила священникам участвовать в «объединительном соборе» В свою очередь, Вселенский патриарх Варфоломей призвал предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрия вместе с иерархами УПЦ МП принять участие в Объединительном соборе украинских православных церквей и рассказал о будущей потере статуса Онуфрием.