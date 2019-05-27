Политика
В ФСБ допустили новые провокации Украины у берегов КрымаТАСС 10:59
Угроза новых диверсий в Крыму и Керченском проливе со стороны украинских спецслужб и экстремистских организаций сохраняется. Об этом заявил руководитель Погранслужбы ФСБ России Владимир Кулишов.
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с чего всё началось
Владимир Кулишов: Несмотря на некоторую стабилизацию обстановки, риски аналогичных провокаций на крымском направлении сохраняются. Новое руководство не дезавуировало предыдущее заявления о непризнании Украиной российской юрисдикции на территориальные воды, прилежащие к Крымскому полуострову.Российская газета10:24
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