Политика

В ФСБ допустили новые провокации Украины у берегов КрымаТАСС 10:59

Угроза новых диверсий в Крыму и Керченском проливе со стороны украинских спецслужб и экстремистских организаций сохраняется. Об этом заявил руководитель Погранслужбы ФСБ России Владимир Кулишов.
Читать в источнике
с чего всё началось

Нет мира без границ

Владимир Кулишов: Несмотря на некоторую стабилизацию обстановки, риски аналогичных провокаций на крымском направлении сохраняются. Новое руководство не дезавуировало предыдущее заявления о непризнании Украиной российской юрисдикции на территориальные воды, прилежащие к Крымскому полуострову.
Российская газета10:24

Подробнее о событии

Погранслужба ФСБ предупредила об угрозе провокаций со стороны Украины

Коммерсантъ12:48

Погранслужба ФСБ предупредила об угрозе провокаций со стороны Украины

Газета.Ru13:15

Нет мира без границ

Российская газета10:24

ФСБ прокомментировала политику Зеленского

Lenta.ru11:02

В ФСБ допустили новые провокации Украины у берегов Крыма

ТАСС10:59

В ФСБ не исключили повторения провокаций со стороны Украины

RT на русском10:56

Пограничники заявили об угрозе новых провокаций Украины у берегов Крыма

РБК11:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 20:37, Ашберн
Происшествия

В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:58
Происшествия

В Японии неизвестный с ножом напал на школьников

Неизвестный напал с ножом на людей в парке японского города Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено в 19:44
Общество

Непогода оставила без света около 5 тысяч жителей Приморья

Около 5 тысяч жителей Приморья остались без электроэнергии из-за ухудшения погоды.
Обновлено в 11:52
Энергетика

МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в Раде

Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина покупает европейский газ по завышенной цене. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:17
Шоу-бизнес

Шарлиз Терон описала своего идеального мужчину

В 2015 году Терон рассталась с Шоном Пенном, после чего ее статус официально не менялся.
Обновлено в 10:57
Общество

Запах отходов датских и приморских коров отравляет жизнь жителям Троицкого

В редакцию ИА Sakh.com обратилась жительница Троицкого.
Обновлено в 19:29
Политика

Путин поздравил российских пограничников с профессиональным праздником

В обращении в честь Дня пограничника Путин отметил, что границы России самые протяженные в мире, и задача пограничников - надежно охранять их по всему периметру.
Обновлено в 19:03
Энергетика

Белоруссия установила тарифы на прокачку нефти в Россию

Белоруссия установила тарифы на прокачку нефти по магистральным трубопроводам компаний «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба» на своей территории, в том числе в направлении российской станции «Унеча», сообщается в постановлении министерства антимонопольного регулирования и торговли страны.
Обновлено в 19:03
Шоу-бизнес

Настя Каменских показала фото медового месяца с Потапом

Украинская певица Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц со своим новоиспеченным супругом и коллегой по дуэту Алексеем Потапенко (Потап).
Обновлено в 11:20
Политика

Ярош пригрозил новому президенту Украины Зеленскому

Депутат Верховной Рады и лидер "Украинской добровольческой армии" (УДА), сформированной на основе запрещенного в России "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил, что новый президент Украины Владимир Зеленский "может потерять жизнь, если предаст свою страну и погибших на Донбассе".
Обновлено в 12:16
Происшествия

В Ленобласти при обрушении строительных лесов пострадали рабочие

Площадь обрушения составила 350 кв. м. Семь человек уже извлечены, под завалами могут находиться до 15 человек.
Обновлено в 07:05
Происшествия

Подпорная стена рухнула на автомобили во Владивостоке

Сообщается, что из-за обильных осадков подпорная стена у дома №11 по улице Ладыгина не выдержала давления и рухнула.
Обновлено в 19:53
Общество

Экзамены по литературе и географии открывают основной период ЕГЭ

Основной период Единого государственного экзамена (ЕГЭ) начнется в понедельник для десятков тысяч выпускников 2019 года.
Обновлено вчера в 17:02
Хоккей

«Вашингтон» проведет проверку из-за скандального видео с Кузнецовым

"Вашингтон Кэпиталз" отреагировал на ситуацию со скандальным видео, на котором присутствует форвард клуба Евгений Кузнецов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 19:17
Политика

Тимошенко поддержала решение Зеленского о роспуске Рады

Обновлено в 16:44
Происшествия

Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки

В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:43
Армия и оружие

Израиль нанес ракетный удар по Сирии

Армия обороны Израиля неоднократно наносила удары по объектам в Сирии. Последний раз это произошло на прошлой неделе.
Обновлено в 15:00
Футбол

Дмитрий Балашов: «Интерес других клубов к Левашову? Мне пока никаких официальных документов не поступало»

Гендиректор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов рассказал о будущем голкипера Михаила Левашова и защитника Максима Беляева в клубе.
Обновлено в 14:37
Хоккей

Братиславский «Слован» отказался от участия в следующем сезоне КХЛ

Обновлено в 14:52
Кино

Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов»

Телеканал HBO опубликовал документальный фильм о съемках сериала «Игра престолов».
Обновлено в 12:06
Финансы

В США оценили планы Москвы по отказу от доллара

В России ослабевает роль доллара, как главной резервной валюты, а ее место занимают золотовалютные резервы, уверен финансист из США Питер Шифф.
Обновлено в 06:52
Политика

Кремль ответил на требование трибунала ООН выдать украинских моряков

Свое требование Международный трибунал ООН по морскому праву озвучил 25 мая.
Обновлено в 03:51
Общество

В сети появилось видео треснувшего моста в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко повторно посетил недавно открывшийся в столице Украины пешеходный мост, который треснул через день после открытия.
Обновлено в 00:22
Политика

Лавров проведет переговоры с главой МИД Белоруссии

Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет в Москве встречу с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеевым.
Обновлено вчера в 18:20
Здоровье

В Великобритании родился ребенок без кожи

В английском графстве Уорикшир врачи выходили родившегося без кожи младенца. Об этом сообщает таблоид Daily Star.
Обновлено в 19:31
Общество

«Армия России» и Тимати представили совместную коллекцию одежды

Бренд Black Star Wear (владелец - рэп-исполнитель Тимати, Тимур Юнусов) совместно с сетью магазинов "Армия России" ("Военторг") представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".
Обновлено в 12:11
Шоу-бизнес

Поклонники не узнали потолстевшего Бориса Корчевникова

После очередного выпуска передачи "Судьба человека", в которой Корчевников занимает пост ведущего, многие фанаты обратили внимание на перемены во внешности звезды.
Обновлено в 14:40
Авто

BMW представил хэтчбек BMW 1-Series нового поколения

Баварский автопроизводитель наконец представил хэтчбек BMW 1-Series третьего поколения.
Обновлено в 02:44
Здоровье

В России стало втрое больше мужчин с ожирением

В России увеличилось количество мужчин, страдающих ожирением, заявила главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практике Оксана Драпкина.
Обновлено в 09:19
Общество

Врио губернатора Петербурга Беглов отчитался о доходах за 2018 год

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов за прошлый год заработал 6,1 млн руб. Об этом сообщается на сайте правительства города.
Обновлено в 18:38
Как работают Яндекс.Новости?
Президентские выборы на УкраинеБольше новостей по теме
Главное