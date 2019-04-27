Политика
В ФРГ связали «Северный поток-2» с будущим немецкой экономикиЖурналистская правда 09:49
Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг поддержала «Северный поток-2». При этом Швезиг пристыдила кандидата на пост главы Еврокомиссии Манферда Вебера за критику газопровода «Северный поток-2» и обещание остановить его строительство, сообщает ZDF.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Политик ФРГ напомнил критикам «Северного потока-2» о важности газопровода для Германии
Политическая Экспертиза02:35
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 22:25, Ашберн
Армия и оружие
В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ
Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
Обновлено вчера в 19:17
Музыка
В шоу «Голос. Дети» победила дочь Алсу
В финале шоу Микелла спела композицию Дианы Гурцкой «Ты здесь», песню Эминема и Рианы «Love the Way You Lie».
Обновлено вчера в 17:45
Авто
Стали известны регионы РФ, где чаще всего покупают новые автомобили
В первом квартале россияне приобрели 323 тысячи легковых автомобилей Москва стала лидером по числу проданных за первые три месяца 2019 года легковых автомобилей, свидетельствуют данные Автостата.
Обновлено в 12:12
Общество
В Свердловской области объявили штормовое предупреждение
Обновлено в 06:56
Футбол
«Барселона» стала чемпионом Испании по футболу
«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно выиграла первенство.
Обновлено в 17:16
Происшествия
Адвоката из Петербурга арестовали за пьяный дебош в поезде
Ленинский районный суд Петербурга отправил на два месяца под домашний арест адвоката за дебош и драку в поезде «Петербург — Вологда».
Обновлено в 11:51
Политика
Зеленский прокомментировал слова Путина о паспортах для украинцев
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме и заявил, что вряд ли многие украинцы этого захотят.
Обновлено в 17:00
Армия и оружие
Армия Хафтара обстреляла склад боеприпасов в Триполи, сообщают СМИ
Военно-воздушные силы Национальной ливийской армии (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара обстреляли склад боеприпасов вооруженных группировок в Триполи, сообщает портал Akhbar Libya со ссылкой на очевидцев.
Обновлено в 18:58
Здоровье
121 год назад в России появилась скорая помощь
Московский обер-полицмейстер закрепил за двумя полицейскими участками по одной карете скорой помощи 28 апреля 1898 года.
Обновлено в 17:07
Футбол
«Ренн» обыграл «ПСЖ» в серии пенальти и стал победителем Кубка Франции
В серии пенальти лучше выступили футболисты «Ренна», переигравшие оппонентов со счётом 6:5. «Ренн» стал победителем Кубка Франции в третий раз в истории.
Обновлено в 17:56
Политика
«Транснефть»: загрязнение трубопровода «Дружба» было умышленным
Загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» носило умышленный характер.
Обновлено вчера в 10:53
Политика
Посольство хочет поставить памятник Церетели в Буэнос-Айресе
Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что памятник работы скульптора Зураба Церетели может появиться в сквере имени России в Буэнос-Айресе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:51
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с российской стороной.
Обновлено в 17:28
Авто
Geely показали грузовик на метаноле
Грузовик получил 12,45-литровый мотор, работающий на метаноле с отдачей в 460 л.с. Автомобиль предложат в трёх исполнениях — для гор, для региональной логистики и в стандартном.
Обновлено вчера в 11:13
Шоу-бизнес
«Аксюта взбешен и раздавлен»: соведущая Нагиева рассказала, что происходило за кулисами «Голос. Дети» после финала
Обновлено в 10:18
Общество
На реке Меконг завершился 81-й патруль Китая, Лаоса, Таиланда и Мьянмы
В порту Гуаньлэй провинции Юньнань на юго-западе Китая завершился 81-й совместный патруль Китая, Лаоса, Таиланда и Мьянмы на реке Меконг, сообщает агентство Синьхуа.
Обновлено в 20:45
Происшествия
В Воронежской области тушат крупный пожар
Пожару присвоен четвертый — максимальный для Воронежской области — номер сложности.
Обновлено в 19:32
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Тысячи людей в Великую субботу стали свидетелями схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Обновлено в 07:35
Футбол
«Лион» предложил Венгеру пост главного тренера
Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер может вернуться к работе на клубном уровне, сообщает L’Equipe.
Обновлено в 18:13
Происшествия
Экс-майору Евсюкову могут смягчить режим заключения
Экс-главе ОВД "Царицыно" Денису Евсюкову, получившему пожизненный срок за расстрел людей в столичном магазине в 2009 году, после десяти лет заключения могут смягчить тюремный режим.
Обновлено в 03:49
Космос
«Пасхальный апокалипсис» отменяется: Нибиру столкнулась с астероидами и изменила свою орбиту
После пропажи целого пояса астероидов эксперты пришли к мнению, что Планета Х столкнулась с ним и изменила свою орбиту, из-за чего «пасхальный апокалипсис», испугавший многих землян, благополучно отменяется.
Обновлено в 21:02
Происшествия
В Хабаровском крае разбился самолет Як-18
В Хабаровском крае разбился спортивный самолет Як-18.
Обновлено в 02:56
Общество
Синоптик рассказал о погоде на майские праздники в Московском регионе
Жителей Москвы и Московской области в первые майские праздники ожидает прохладная погода.
Обновлено в 13:59
Политика
Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь
Обновлено в 12:48
Политика
Коломойский вернется на Украину и поможет Зеленскому
Украинский олигарх и политик Игорь Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 08:33
Хоккей
«Бостон» — «Коламбус»: Панарин забросил две шайбы во втором периоде
Дублем в составе гостей отметился российский нападающий Артемий Панарин. Первую шайбу россиянин забросил в большинстве на 22-й минуте.
Обновлено в 21:53
Происшествия
В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер
Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено в 18:19