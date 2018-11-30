Происшествия
В ФРГ проверяют криминальный след поломки лайнера Меркель
В ФРГ проверяют криминальный след поломки лайнера МеркельИзвестия01:53
Поломка самолета немецкого канцлера Ангелы Меркель могла быть заказной, полагает правительство Германии. Инцидент изначально будет расцениваться органами безопасности страны как криминальный. Об этом 30 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на сайт газеты Rheinische Post.
Известия01:53
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 02:45, Ашберн
Происшествия
В ДТП с участием четырех машин под Челябинском погибли пять человек
Обновлено в 02:30
Происшествия
В Краснодаре неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии
Двое сотрудников Росгвардии ранены в Краснодаре в результате нападения.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Мосгорсуд отклонил кассационные жалобы на арест Кокорина и Мамаева
Обновлено в 02:41
Происшествия
В сети появилось видео с потерявшейся на МКАД овцой
На видеохостинге YouTube опубликовано видео, на кадры которого попала овца, потерявшаяся на внутренней стороне МКАД, между 57-м и 58-м км трассы.
Обновлено в 02:35
Происшествия
В Томске ликвидировали пожар в торговом центре
Пожар ликвидировали в пятницу в торговом центре "Светофор" в Томске на площади около 1 тысячи квадратных метров, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.
Обновлено в 01:59
Происшествия
Отец избитого тренером ребенка попросил прекратить уголовное дело
Отец девятилетнего ребенка, которого избил тренер по кудо на тренировке в Московской области, попросил прекратить уголовное дело.
Обновлено в 02:36
Происшествия
На Украине пенсионера заживо залили цементом
В украинском Вознесенске пенсионеру нанесли 11 ножевых ранений и заживо залили цементом в подвале собственного дома.
Обновлено в 02:25
Происшествия
Пилот разбившегося в Хакасии легкомоторного самолета был пьян — СКР
Обновлено в 02:11
Происшествия
Под Волгоградом в результате пожара в дачном доме погибли два человека
Обновлено в 02:21
Происшествия
ОСК оценила ущерб от пожара на ледоколе «Виктор Черномырдин»
Ранее Следственный комитет России оценил ущерб от пожара на ледоколе "Виктор Черномырдин" в 1,5 млн руб. По версии следствия, на ледоколе не было обеспечено соблюдение правил безопасности, из-за чего ведомство возбудило уголовное дело (ч. 1 ст. 216 УК).
Обновлено в 02:29
Происшествия
Экс-замглавы стройнадзора Кузбасса оставили под арестом
Кемеровский областной суд в пятницу рассмотрел и оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на продление ареста от защиты бывшей замглавы госстройнадзора Кемеровской области Светланы Шенгерей, обвиняемой по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 02:39
Происшествия
СК сообщил об аресте ранее неизвестных членов банды Басаева
Двое ранее неизвестных членов банды Басаева задержаны и арестованы в ходе расследования Следственного комитета и ФСБ по факту нападения на псковских десантников в Чеченской Республике в 2000 году.
Обновлено в 01:07
Происшествия
В Тульской области два человека погибли при пожаре в частном доме
Обновлено в 02:29
Происшествия
Два самолета не смогли приземлиться в Кемерове из-за сильного ветра
Два рейса из Москвы не смогли приземлиться в Кемерове из-за сильного ветра и ушли на запасной аэропорт в Новосибирск.
Обновлено в 01:43
Происшествия
Тело избитого четырёхлетнего ребёнка найдено в Выборгском районе
По информации правоохранительных органов, сотрудники полиции обнаружили труп четырёхлетнего мальчика 29 ноября около трёх часов дня в жилом доме посёлка Барышево в Выборгском районе Ленинградской области.
Обновлено в 02:40