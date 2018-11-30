Поломка самолета немецкого канцлера Ангелы Меркель могла быть заказной, полагает правительство Германии. Инцидент изначально будет расцениваться органами безопасности страны как криминальный. Об этом 30 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на сайт газеты Rheinische Post.

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