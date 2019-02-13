Политика

В ФРГ переживают за транзит газа через Украину после слов НовакаГазета.Ru 05:54

В материале подчеркивается, что сохранение транзита газа через Украину все чаще ставится под сомнение, и это вызывает тревогу в ФРГ. "Немецкие политики возмущены попыткой России обойти Украину, как транзитную страну для поставок российского природного газа в Европу", - сообщает Handelsblatt.
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Политика

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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон стремится создать коалицию для смены власти в Венесуэле, передает РИА "Новости".
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Российский политик. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012 года.
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