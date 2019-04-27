Политика

В ЕС раскритиковали решение США выйти из договора о торговле оружиемРИА Новости вчера в 14:52

Накануне президент Дональд Трамп объявил о выходе из договора, подписанного под эгидой ООН. В Белом доме объяснили это решение тем, что соглашение не решает имеющихся проблем. Как отметили в ЕС, решение США не способствует поддержанию транспарентности в сфере международной торговли оружием.
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Евросоюз не поддержал решение США выйти из договора о торговле оружием

РБКвчера в 18:36

Как в мире отреагировали на отказ США ратифицировать договор о торговле оружием

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ЕС: выход США из договора об оружии подрывает мировую стабильность

Комсомольская правдавчера в 14:55

В ЕС раскритиковали решение США выйти из договора о торговле оружием

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ЕС осудил решение США по торговле оружием

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В ЕС оценили последствия отказа США от договора о торговле оружием

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В ЕС заявили, что отказ США от договора о торговле оружием подрывает стабильность в мире

ТАССвчера в 14:08
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Футбол

Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу.
Обновлено вчера в 22:25
Религия

Благодатный огонь встретят во Внукове

Благодатный огонь сходит каждый год в храме Гроба Господня накануне православной Пасхи.
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Происшествия

Во Франции завершилась 24-я акция «жёлтых жилетов»

Обновлено вчера в 14:02
Политика

Зеленский отреагировал на слова Путина о паспортах для украинцев

Избранный на прошедших выборах президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова российского лидера Владимира Путина, который ранее заявил о намерении в будущем предоставлять гражданам Украины российское гражданство в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 18:45
Происшествия

Модель умерла после падения на подиуме на неделе моды в Сан-Паулу

Обновлено вчера в 22:40
Происшествия

Стрельба в синагоге произошла в США

В синагоге американского города Поуэй (штат Калифорния) произошла стрельба.
Обновлено вчера в 16:16
Культура

Первый канал снял с эфира фильм про шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 04:15
Происшествия

Варвара Караулова вышла на свободу

Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено вчера в 03:19
Шоу-бизнес

Леонид Ярмольник об отношениях с Янковским: «Я больше всех с ним выпил»

Обновлено вчера в 15:30
Шоу-бизнес

Лобода отреагировала на победу дочки Алсу в «Голосе» одним символом

Наставница шоу «Голос» Светлана Лобода после победы дочки Алсу Микеллы Абрамовой опубликовала в своем аккаунте в Instagram фотографии других участников финала.
Обновлено вчера в 03:36
Общество

В Пасху на Урал обрушится сильный снегопад

Обновлено вчера в 05:19
Единоборства

Нонито Донэр вышел в финал Всемирной боксерской суперсерии

Обновлено вчера в 22:58
Шоу-бизнес

Иеромонах Фотий увидел в победе дочери Алсу на «Голосе» аномалию

В шестом сезоне детской версии конкурса победила Микелла Абрамова — дочь певицы Алсу.
Обновлено вчера в 06:15
Армия и оружие

Под Калининградом появился комплекс средств радиоэлектронной борьбы

Техника может лишить связи боевые корабли, самолеты и штабы вероятного противника Россия взяла под контроль военную радиосвязь в Европе.
Обновлено вчера в 03:08
Армия и оружие

Минобороны накажет командиров из-за ситуации с курсантами ВДВ

Обновлено вчера в 12:32
Религия

Тулякам расскажут о традициях празднования Пасхи

Обновлено вчера в 02:03
Религия

Православные в Чехии и Словакии празднуют Пасху

Воскресение Христово молитвами и крестным ходом тысячи верующих встретили в православных храмах Чехии и Словакии.
Обновлено вчера в 19:19
Футбол

Роналду забил 600-й гол в карьере на клубном уровне

Форвард Криштиану Роналду забил гол за гостей. Это его 600-й мяч на клубном уровне.
Обновлено вчера в 16:22
Политика

В Бундестаге призвали оказать «устрашающее воздействие» на Россию

Отмечается, что новая стратегия получила название "Миру на Украине нужен новый импульс", и она направлена на оказание большего давление на "внешнего агрессора", под которым подразумевается Россия.
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия

Крупный пожар в Воронежской области локализован

Пожар, возникший в распределительном центре торговой сети "Магнит", расположенном в селе Нечаевка Воронежской области, удалось локализовать на площади 42 тысячи квадратных метров.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Четыре человека погибли при падении строительного крана в Сиэтле

Строительный кран упал на проезжую часть в американском Сиэтле (штат Вашингтон). В результате случившегося четыре человека погибли.
Обновлено вчера в 22:26
Наука

Вакцину против рака толстой кишки успешно протестировали на людях

В результате был проведен первый этап испытаний, в которых участниками стали добровольцы с диагностированной первой и второй стадией колоректального рака.
Обновлено вчера в 11:34
Происшествия

В Хабаровском крае разбился самолет Як-18

В Хабаровском крае разбился спортивный самолет Як-18.
Обновлено вчера в 02:56
Происшествия

В Ленобласти исправную трубу починили за 11 миллионов рублей

Подозреваемые получили из областного бюджета и средств муниципального образования 11 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 03:31
Происшествия

В Уфе пропала семья из 5 человек

Обновлено 26 апреля в 14:33
Транспорт

Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы отменено и задержано 27 рейсов. Это следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
Обновлено 26 апреля в 17:14
Музыка

Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом

Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено вчера в 08:56
Наука

Назван продукт, значительно повышающий риск преждевременной смерти

Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов, выяснили шведские ученые.
Обновлено вчера в 09:20
Футбол

«Лион» предложил пост главного тренера Венгеру

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер получил предложение от «Лиона», пишет L’Equipe.
Обновлено вчера в 23:25
Политика

Мадуро заявил, что Венесуэла никогда не вернется в ОАГ

Обновлено вчера в 18:48
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