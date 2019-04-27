Политика
В ЕС раскритиковали решение США выйти из договора о торговле оружиемРИА Новости вчера в 14:52
Накануне президент Дональд Трамп объявил о выходе из договора, подписанного под эгидой ООН. В Белом доме объяснили это решение тем, что соглашение не решает имеющихся проблем. Как отметили в ЕС, решение США не способствует поддержанию транспарентности в сфере международной торговли оружием.
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Как в мире отреагировали на отказ США ратифицировать договор о торговле оружием
RT на русскомвчера в 17:57
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
Футбол
Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу.
Обновлено вчера в 22:25
Религия
Благодатный огонь встретят во Внукове
Благодатный огонь сходит каждый год в храме Гроба Господня накануне православной Пасхи.
Обновлено вчера в 02:49
Происшествия
Во Франции завершилась 24-я акция «жёлтых жилетов»
Обновлено вчера в 14:02
Политика
Зеленский отреагировал на слова Путина о паспортах для украинцев
Избранный на прошедших выборах президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова российского лидера Владимира Путина, который ранее заявил о намерении в будущем предоставлять гражданам Украины российское гражданство в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 18:45
Происшествия
Модель умерла после падения на подиуме на неделе моды в Сан-Паулу
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
Стрельба в синагоге произошла в США
В синагоге американского города Поуэй (штат Калифорния) произошла стрельба.
Обновлено вчера в 16:16
Культура
Первый канал снял с эфира фильм про шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 04:15
Происшествия
Варвара Караулова вышла на свободу
Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено вчера в 03:19
Шоу-бизнес
Леонид Ярмольник об отношениях с Янковским: «Я больше всех с ним выпил»
Обновлено вчера в 15:30
Шоу-бизнес
Лобода отреагировала на победу дочки Алсу в «Голосе» одним символом
Наставница шоу «Голос» Светлана Лобода после победы дочки Алсу Микеллы Абрамовой опубликовала в своем аккаунте в Instagram фотографии других участников финала.
Обновлено вчера в 03:36
Общество
В Пасху на Урал обрушится сильный снегопад
Обновлено вчера в 05:19
Единоборства
Нонито Донэр вышел в финал Всемирной боксерской суперсерии
Обновлено вчера в 22:58
Шоу-бизнес
Иеромонах Фотий увидел в победе дочери Алсу на «Голосе» аномалию
В шестом сезоне детской версии конкурса победила Микелла Абрамова — дочь певицы Алсу.
Обновлено вчера в 06:15
Армия и оружие
Под Калининградом появился комплекс средств радиоэлектронной борьбы
Техника может лишить связи боевые корабли, самолеты и штабы вероятного противника Россия взяла под контроль военную радиосвязь в Европе.
Обновлено вчера в 03:08
Армия и оружие
Минобороны накажет командиров из-за ситуации с курсантами ВДВ
Обновлено вчера в 12:32
Религия
Тулякам расскажут о традициях празднования Пасхи
Обновлено вчера в 02:03
Религия
Православные в Чехии и Словакии празднуют Пасху
Воскресение Христово молитвами и крестным ходом тысячи верующих встретили в православных храмах Чехии и Словакии.
Обновлено вчера в 19:19
Футбол
Роналду забил 600-й гол в карьере на клубном уровне
Форвард Криштиану Роналду забил гол за гостей. Это его 600-й мяч на клубном уровне.
Обновлено вчера в 16:22
Политика
В Бундестаге призвали оказать «устрашающее воздействие» на Россию
Отмечается, что новая стратегия получила название "Миру на Украине нужен новый импульс", и она направлена на оказание большего давление на "внешнего агрессора", под которым подразумевается Россия.
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия
Крупный пожар в Воронежской области локализован
Пожар, возникший в распределительном центре торговой сети "Магнит", расположенном в селе Нечаевка Воронежской области, удалось локализовать на площади 42 тысячи квадратных метров.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Четыре человека погибли при падении строительного крана в Сиэтле
Строительный кран упал на проезжую часть в американском Сиэтле (штат Вашингтон). В результате случившегося четыре человека погибли.
Обновлено вчера в 22:26
Наука
Вакцину против рака толстой кишки успешно протестировали на людях
В результате был проведен первый этап испытаний, в которых участниками стали добровольцы с диагностированной первой и второй стадией колоректального рака.
Обновлено вчера в 11:34
Происшествия
В Хабаровском крае разбился самолет Як-18
В Хабаровском крае разбился спортивный самолет Як-18.
Обновлено вчера в 02:56
Происшествия
В Ленобласти исправную трубу починили за 11 миллионов рублей
Подозреваемые получили из областного бюджета и средств муниципального образования 11 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 03:31
Происшествия
В Уфе пропала семья из 5 человек
Обновлено 26 апреля в 14:33
Транспорт
Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В аэропортах Москвы отменено и задержано 27 рейсов. Это следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
Обновлено 26 апреля в 17:14
Музыка
Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом
Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено вчера в 08:56
Наука
Назван продукт, значительно повышающий риск преждевременной смерти
Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов, выяснили шведские ученые.
Обновлено вчера в 09:20
Футбол
«Лион» предложил пост главного тренера Венгеру
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер получил предложение от «Лиона», пишет L’Equipe.
Обновлено вчера в 23:25
Политика
Мадуро заявил, что Венесуэла никогда не вернется в ОАГ
Обновлено вчера в 18:48