Политика

В ФРГ отреагировали на отказ США от договора о торговле оружиемГазета.Ru вчера в 10:53

Маас подчеркнул, что выход США из договора негативно повлияет на регулирование торговли обычными вооружениями. Ранее сообщалось, что в Белом доме объяснили отказ от договора о торговле оружием.
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Президент Национальной стрелковой ассоциации (НСА) США Оливер Норт покидает пост на фоне конфликта с гендиректором организации Уэйном Лапьером.
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Никто не забыт, ничто не забыто: как найти пропавших фронтовиков

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Происшествия

Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву после часа полета

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В Тунисе 12 человек погибли при столкновении двух грузовиков

Два грузовика столкнулись в городе Сиди-Бузид в Тунисе. В результате случившегося 12 человек погибли, еще 21 пострадал, передает Anadolu.
Обновлено вчера в 22:53
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Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
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