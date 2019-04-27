Политика
В ФРГ отреагировали на отказ США от договора о торговле оружиемГазета.Ru вчера в 10:53
Маас подчеркнул, что выход США из договора негативно повлияет на регулирование торговли обычными вооружениями. Ранее сообщалось, что в Белом доме объяснили отказ от договора о торговле оружием.
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Как в мире отреагировали на отказ США ратифицировать договор о торговле оружием
RT на русскомвчера в 17:57
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Телеведущий назвал результаты несправедливыми после победы в конкурсе девятилетней дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
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Путин допустил упрощение получения гражданства РФ для всех украинцев
Российский лидер Владимир Путин допустил, что упрощенный порядок получения гражданства РФ, который сейчас действует в отношении жителей Донбасса, в будущем может быть распространен на всех жителей Украины, пишет РИА Новости.
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Тулякам расскажут о традициях празднования Пасхи
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Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети»
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Происшествия
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Авто
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Происшествия
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В субботу, 27 апреля, вечером в Лос-Анджелесе в результате стрельбы пять человек получили огнестрельные ранения.
Обновлено в 00:23
Политика
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Обновлено вчера в 12:56
Футбол
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Форвард Криштиану Роналду забил гол за гостей. Это его 600-й мяч на клубном уровне.
Обновлено вчера в 16:22
Общество
Никто не забыт, ничто не забыто: как найти пропавших фронтовиков
Если до сих пор найти какую-либо информацию о родственнике не удалось, прочитайте материал «МК в Волгограде».
Обновлено в 00:40
Происшествия
Антисемитское письмо появилось в интернете перед стрельбой в синагоге
Незадолго до стрельбы в синагоге в калифорнийском городе Поуэй в Сети было опубликовано письмо с антисемитскими высказываниями под именем подозреваемого Джона Ирнеста.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
Трупы членов семьи из пяти человек нашли в колодце в Уфе
Обновлено вчера в 05:37
Музыка
Юрий Лоза оценил музыкальные способности дочери Алсу
Юрий Лоза признался, что он против любых конкурсов среди детей, ибо это негативно влияет на их психику и мешает развитию их музыкальных талантов.
Обновлено вчера в 18:08
Шоу-бизнес
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Британский актер Идрис Эльба и модель Сабрина Даур поженились. Свадебная церемония прошла в Марокко.
Обновлено вчера в 11:35
Политика
National Interest рассказал о способе «помирить» Россию и США
Для нормализации отношений между странами США могли бы заключить временное соглашение с Россией, которое затем можно будет заменить постоянным договором.
Обновлено вчера в 23:13
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В Humble Bundle бесплатно раздают Gone Home
На сайте Humble Bundle проходит бесплатная раздача квеста Gone Home.
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Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер
Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено вчера в 18:19
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву после часа полета
Обновлено вчера в 12:09
Происшествия
В Тунисе 12 человек погибли при столкновении двух грузовиков
Два грузовика столкнулись в городе Сиди-Бузид в Тунисе. В результате случившегося 12 человек погибли, еще 21 пострадал, передает Anadolu.
Обновлено вчера в 22:53
Армия и оружие
Минобороны накажет командиров из-за ситуации с курсантами ВДВ
Обновлено вчера в 12:32
Шоу-бизнес
Пугачёва подарила кулоны проигравшим дочери Алсу детям
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Обновлено вчера в 21:01
Музыка
Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом
Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено вчера в 08:56
Хоккей
Три очка Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Бостон» в плей-офф НХЛ
«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Бостон Брюинз» во втором матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сравнял счет в серии (1-1).
Обновлено в 01:02
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Преподаватель из Оксфорда заявил о живущих среди людей пришельцах
Учитель корейского языка в Оксфордском университете Янг-хэ Чи заявил, что инопланетяне живут среди людей длительное время, сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 14:22
Политика
В Крыму рассказали об ожиданиях от Зеленского
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс рассказал, какие у полуострова ожидания от победителя украинских выборов Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:26
Происшествия
Водитель кемеровской маршрутки кормил с руки голубя во время движения
Видео выложили очевидцы в социальных сетях Забавный видеоролик о том, как водитель маршрутного такси, двигаясь в районе остановки ДОСААФ, успевает одновременно и управлять пассажирским автобусом, и подкармливать птицу, появился в социальной сети Инстаграм.
Обновлено в 01:09