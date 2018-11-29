Политика

В ФРГ начали расследование в отношении сотрудников Siemens из-за Крыма
РБК
07:10

Прокуратура Гамбурга проводит расследование в отношении трех граждан Германии, работающих на промышленный концерн Siemens в Санкт-Петербурге, сообщил РБК старший прокурор ведомства Карстен Ринио. По его словам, их подозревают в причастности к поставке семи турбин в Крым в обход санкций.
РБК07:10

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В Германии началось расследование в отношении трех сотрудников Siemens из-за поставок газовых турбин в Крым

Новая газета09:10

Прокуратура ФРГ заинтересовалась тремя сотрудниками Siemens из-за «крымских турбин»

Интерфакс08:50

Германия начала расследование поставок турбин Siemens в Крым

Московский Комсомолец08:12

Siemens поплатится за сотрудничество с Крымом

Lenta.ru08:03

Spiegel: в ФРГ идет следствие из-за оказавшихся в Крыму турбин Siemens

ТАСС07:33

Немецкая прокуратура проводит расследование в отношении трех граждан Германии – сотрудников «Сименс» в Петербурге

Эхо Москвы08:30

В ФРГ начали расследование в отношении сотрудников Siemens из-за Крыма

РБК07:10
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