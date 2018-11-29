Прокуратура Гамбурга проводит расследование в отношении трех граждан Германии, работающих на промышленный концерн Siemens в Санкт-Петербурге, сообщил РБК старший прокурор ведомства Карстен Ринио. По его словам, их подозревают в причастности к поставке семи турбин в Крым в обход санкций.

В ФРГ начали расследование в отношении сотрудников Siemens из-за Крыма

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