Политика
В Германии открыли расследование из-за поставки турбин в Крым
В Германии открыли расследование из-за поставки турбин в КрымГазета.Ru10:04
В Гамбурге ведется расследование в отношении троих сотрудников Siemens, работающих в Санкт-Петербурге, сообщает агентство Reuters. Прокуратура подозревает их в нарушении правил эмбарго Европейского союза (ЕС). Работников подозревают в поставке семи газовых турбин в Крым, сообщает агентство.
Газета.Ru10:04
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