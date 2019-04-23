Общество

В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплицРБК вчера в 04:22

По действующему законодательству налогом облагаются только те хозяйственные постройки, сведения о которых есть в ЕГРН или в налоговых органах. К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
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Россиянам объяснили, за какие теплицы им придется платить

URA.Ruвчера в 23:12

Федеральная кадастровая палата высказалась о налогах на теплицы

News.ru01:20

Кадастровая палата прояснила ситуацию с «налогом на теплицы»

РБК01:00

ФНС разъяснила, в каких случаях хозпостройки облагаются налогом

РИА Новостивчера в 23:47

Росреестр сообщил, какие теплицы на участках не облагаются налогом

Аргументы и Факты03:24

Свежая голова

Российская газетавчера в 12:38

Налог на имущество физлиц: нужно ли платить с теплиц и навесов

Главная книга22 апреля в 09:21
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Происшествия

Женщина очнулась после 27 лет комы

Обновлено вчера в 06:45
Гаджеты

Глобальные вендоры умных колонок откроют российский рынок

Вендоры откроют новые рынки для роста своего бизнеса.
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Виктор Янукович надеется вернуться на Украину

Экс-президент Украины Виктор Янукович рассчитывает вернуться в страну при президенте Владимире Зеленском.
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Политика

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын по прибытию на приграничную станцию Хасан не попробовал каравай.
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Первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак после месяца ожесточенных дискуссий договорились о том, за чей счет увеличить субсидии нефтяникам для сдерживания цен на бензин и дизель.
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Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным

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Энергетика

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Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП

Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:16
Политика

Зеленскому порекомендовали не встречаться с Путиным один на один

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому лучше не встречаться с российским лидером Владимиром Путиным в формате «один на один», а привлекать для переговоров третьи страны, заявил в среду, 24 апреля, член команды Зеленского, бывший сотрудник украинского министерства обороны Иван Апаршин.
Обновлено в 00:41
Политика

Виноделы Крыма заявили об угрозе остановки предприятий

Липко пояснил, что после остановки поставок бутылок с Украины снабжением Крыма стеклотарой стали заниматься в основном два российских предприятия — «Русджам» и «Кавминстекло».
Обновлено в 00:40
Происшествия

Глава СКР: Керченского стрелка постоянно унижали

Обновлено вчера в 17:52
Экономика

За что арестован владелец банка «Югра» Алексей Хотин

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей», получал ли Путин письмо Набиуллиной и давал ли ФСБ поручение принять меры в связи с ситуацией вокруг «Югры», ответил: «Не комментируем».
Обновлено вчера в 16:25
Наука

Названа причина аномальной миграции магнитного полюса Земли

Периодические или случайные изменения в циркуляции жидкого металла могут влиять на миграцию Северного магнитного полюса и даже вызвать его резкое смещение.
Обновлено вчера в 01:45
Общество

Россиянам запретят сожительствовать с лисами и макаками

Обновлено в 02:39
Происшествия

Глава МЧС совершил облет пострадавших от пожаров районов Забайкалья

Глава МЧС России Евгений Зиничев совершил на вертолете Ми-8 облет территорий Забайкальского края, которые в наибольшей степени пострадали от пожаров, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе министерства.
Обновлено в 03:38
Политика

Спикер Верховной Рады назвал условие своей отставки

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий назвал условие, при котором готов уйти в отставку.
Обновлено в 04:04
Происшествия

Число погибших в результате взрывов на Шри-Ланке достигло 359

Число погибших в результате серии взрывов, прогремевших в воскресенье на территории Шри-Ланки, достигло 359 человек.
Обновлено вчера в 23:48
Политика

Украинский МИД заметил отказ Москвы от хамства

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль после состоявшегося 23 апреля обмена мнениями между Россией и Украиной по ситуации в Керченском проливе заметила изменение тона разговора со стороны Москвы.
Обновлено вчера в 13:53
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефти

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено вчера в 03:30
Армия и оружие

На Украине спустили на воду новый разведывательный корабль

Пресс-служба ВМС Украины заявила, что на воду был спущен новый разведывательный корабль специального назначения.
Обновлено вчера в 09:03
Политика

Вышинский назвал ложью и манипуляцией обвинения СБУ в свой адрес

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, который содержится в Киевском следственном изоляторе, назвал обвинения СБУ в свой адрес ложью и манипуляцией.
Обновлено в 03:06
Армия и оружие

Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Кино

«Мстители» оставили отпечатки рук у Китайского театра в Голливуде

Обновлено в 03:00
Политика

Глава полиции Одесской области Украины подал в отставку

Обновлено вчера в 23:49
Космос

Маленькая слабая звезда удивила астрономов мощным взрывом

Обновлено в 02:53
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Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком под Тюменью

ГИБДД проводит проверку по факту аварии, в результате которой пострадали шесть пассажиров автобуса в Тюменской области.
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Общество

В Московском зоопарке появились на свет птенцы кудрявого пеликана

Два птенца кудрявого пеликана появились на свет в столичном зоопарке с разницей в пять дней.
Обновлено в 00:35
Шоу-бизнес

Бритни Спирс опубликовала обращение к поклонникам

Певица назвала виновника скандальных слухов о ней Около месяца назад поклонники узнали, что Бритни Спирс вновь оказалась в психиатрической клинике.
Обновлено в 03:13
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Фигурист Ковтун завершил карьеру

Российский фигурист-одиночник Максим Ковтун принял решение о завершении спортивной карьеры. Об этом он сообщил РИА "Новости".
Обновлено вчера в 07:10
Происшествия

Автомобиль врезался в автобусную остановку в центре Москвы

Обновлено в 03:17
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