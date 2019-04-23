Общество

В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплицРБК вчера в 04:22

По действующему законодательству налогом облагаются только те хозяйственные постройки, сведения о которых есть в ЕГРН или в налоговых органах. К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Росреестре рассказали, какие теплицы на участках не облагаются налогом на имущество

ТАСС01:16

Кадастровая палата прояснила ситуацию с «налогом на теплицы»

РБК01:00

Налог на имущество физлиц: нужно ли платить с теплиц и навесов

Главная книга22 апреля в 09:21

Россиянам объяснили, за какие теплицы им придется платить

URA.Ruвчера в 23:12

Федеральная кадастровая палата высказалась о налогах на теплицы

News.ru01:20

Свежая голова

Российская газетавчера в 12:38

ФНС разъяснила, в каких случаях хозпостройки облагаются налогом

РИА Новостивчера в 23:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 01:34, Ашберн
Армия и оружие

Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

Во французском Версале произошел сильный пожар

Сильный пожар начался неподалеку от дворцово-паркового ансамбля Версаль в одноименном французском городе.
Обновлено вчера в 13:33
Происшествия

Число погибших при взрывах на Шри-Ланке увеличилось до 359 человек

Число погибших в результате восьми взрывов во время празднования Пасхи на Шри-Ланке возросло до 359 человек, сообщает местное издание Ada Derana со ссылкой на пресс-службу полиции.
Обновлено в 00:10
Политика

Ким Чен Ын попробовал каравай в России

Лидер КНДР Ким Чен Ын попробовал каравай, которым его встретили на станции Хасан в Приморском крае.
Обновлено в 01:05
Общество

Регион объявил конкурс на новую ледовую арену за 5,7 млрд

Обновлено в 00:02
Хоккей

«Сан-Хосе» обыграл «Вегас» и вышел в следующий раунд плей-офф

«Сан-Хосе» обыграл «Вегас» в решающем седьмом матче первого раунда Кубка Стэнли.
Обновлено в 01:29
Политика

Виктор Янукович надеется вернуться на Украину

Экс-президент Украины Виктор Янукович рассчитывает вернуться в страну при президенте Владимире Зеленском.
Обновлено вчера в 14:19
Гаджеты

Компания Xiaomi представила электровелосипед с запасом хода в 120 км

В движение Электровелосипед приводит бесколлекторный двигатель мощностью 350 Вт. В настоящее время electric bicycle T1 доступен лишь на платформе коллективного финансирования Xiaomi.
Обновлено вчера в 14:47
Политика

Трамп заявил, что провел «замечательную встречу» с основателем Twitter

Президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что провел с его основателем Джеком Дорси "замечательную встречу".
Обновлено вчера в 18:15
Шоу-бизнес

Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено вчера в 05:14
Гаджеты

Xiaomi выпустила большие телевизоры по цене смартфона

Компания Xiaomi представила телевизоры Mural TV диагональю 65 дюймов. Отмечается, что стоит новый телевизор как смартфон.
Обновлено вчера в 10:37
Политика

Власти Сирии восстановили инфраструктуру в Пальмире

Обновлено вчера в 22:03
Политика

Виноделы Крыма заявили об угрозе остановки предприятий

Липко пояснил, что после остановки поставок бутылок с Украины, снабжением Крыма стеклотарой стали заниматься в основном два российских предприятия — «Русджам» и «Кавминстекло».
Обновлено в 00:40
Общество

Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти

Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Происшествия

В Щелково ликвидировали открытое горение на мусорном полигоне

Обновлено в 01:11
Авто

Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога

Владельцев угнанных машин освободят от уплаты транспортного налога с момента подачи в полицию заявления об угоне до возврата похищенного транспорта.
Обновлено вчера в 01:56
Футбол

Футболист АПЛ забил самый быстрый гол в истории чемпионата

Обновлено вчера в 16:14
Экономика

ВТБ выкупит зерновой терминал в Тамани у украинского агрохолдинга

Группа ВТБ ведет переговоры о выкупе 50% зернового терминала Тамань у украинского агрохолдинга Kernel, рассказал РБК источник на рынке и подтвердил источник, близкий к владельцам терминала.
Обновлено в 00:02
Происшествия

В мэрии Якутска проводят обыски

По информации местных СМИ, обыски проводят сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике.
Обновлено вчера в 23:41
Политика

Кандидат на пост главы ЕК обещал заблокировать «Северный поток-2»

Кандидат на должность главы Еврокомиссии Манфред Вебер обещал заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 13:33
Хоккей

Хоккеисты сборной России проиграли шведам на юниорском чемпионате мира

Обновлено вчера в 15:55
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефти

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено вчера в 03:30
Армия и оружие

Армия Хафтара сбила военный самолёт

Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара сбили военный самолёт, который попытался атаковать военную авиабазу эль-Джуфра.
Обновлено вчера в 07:39
Политика

Эстония призналась в самоутверждении за счет Путина

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным выводит Эстонию на уровень других стран ЕС и НАТО.
Обновлено вчера в 03:20
Транспорт

В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах

Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
Обновлено вчера в 10:24
Кино

Тизер 3 серии заключительного сезона «Игры престолов» появился в Сети

Представители телеканала HBO опубликовали на YouTube тизер 3 серии финального сезона популярного сериала «Игра престолов».
Обновлено 22 апреля в 10:09
Музыка

Сергей Лазарев рассказал о своем номере для Евровидения

Обновлено вчера в 10:42
Политика

Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено вчера в 09:00
Происшествия

Ночью на Поэтическом бульваре сгорели три машины

В ночь на 24 апреля у дома 8 на Поэтическом бульваре сгорели три припаркованных автомобиля.
Обновлено в 00:50
Политика

Кравчук призвал Россию пойти навстречу интересам Украины

Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал Российскую Федерацию пойти навстречу интересам соседней страны.
Обновлено в 00:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное