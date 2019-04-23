Общество
В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплицРБК вчера в 04:22
По действующему законодательству налогом облагаются только те хозяйственные постройки, сведения о которых есть в ЕГРН или в налоговых органах. К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
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Минфин Карелии рассказал, в каких случаях за дачные теплицы надо платить налог
Московский Комсомолец04:49
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