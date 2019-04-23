Общество

В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплицРБК вчера в 04:22

По действующему законодательству налогом облагаются только те хозяйственные постройки, сведения о которых есть в ЕГРН или в налоговых органах. К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
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ФНС разъяснила, в каких случаях хозпостройки облагаются налогом

РИА Новостивчера в 23:47

Федеральная кадастровая палата высказалась о налогах на теплицы

News.ru01:20

Кадастровая палата прояснила ситуацию с «налогом на теплицы»

РБК01:00

Минфин Карелии рассказал, в каких случаях за дачные теплицы надо платить налог

Московский Комсомолец04:49

Россиянам объяснили, за какие теплицы им придется платить

URA.Ruвчера в 23:12

Свежая голова

Российская газетавчера в 12:38

Налог на имущество физлиц: нужно ли платить с теплиц и навесов

Главная книга22 апреля в 09:21
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 06:07, Ашберн
Политика

МИД России: Украина уходит от предметного разговора по делу моряков

Украинские моряки были задержаны 25 ноября 2018 года после того, как три военных корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу России в районе Керченского пролива.
Обновлено в 04:58
Религия

Великая среда: Иуда ищет удобного случая предать Христа

В третий день Страстной недели во время богослужения вспоминают, как в доме Симона прокаженного, куда Христос пришел в гости, грешница омыла слезами ноги Иисуса и возлила Христу на голову драгоценное миро.
Обновлено вчера в 17:58
Политика

Ким Чен Ын прибыл во Владивосток

Бронепоезд председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына прибыл на железнодорожный вокзал Владивостока, передает корреспондент ТАСС с места события.
Обновлено в 04:22
Политика

Ким Чен Ын впервые дал интервью российскому журналисту

Никогда ранее Ким Чен Ын не давал интервью иностранным СМИ.
Обновлено в 05:20
Культура

Скончался автор клипов Киркорова и Преснякова Сергей Дубровский

Обновлено в 03:11
Политика

Лукашенко совершит рабочий визит в Китай

Белорусский руководитель в ближайший четверг совершит трехдневный рабочий визит в Пекин, сообщает пресс-служба Александра Лукашенко.
Обновлено в 03:43
Путешествия

Крупные туроператоры приостановили продажи путевок на Шри-Ланку

В свою очередь, Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продвижение и реализацию туров в страну.
Обновлено в 03:37
Музыка

Акинфеев с женой снялись в клипе группы "Руки Вверх!"

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев вместе со своей супругой Екатериной снялся в новом клипе группы "Руки Вверх!", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:52
Технологии

В России испытали первый в мире плавучий атомный энергоблок

Комплексные испытания ядерной энергетической установки на первом в мире плавучем атомном энергоблоке «Академик Ломоносов» успешно завершились в России.
Обновлено в 02:43
Кино

Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»

Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
Обновлено вчера в 04:01
Футбол

«Барселона» одержала победу над «Алавесом»

Обновлено вчера в 17:22
Космос

ГЛОНАСС перестал глобально покрывать Землю из-за поломки спутника

Обновлено в 06:03
Гаджеты

Компания Xiaomi создаст смартфон с тройной селфи-камерой

Китайский производитель электроники Xiaomi планирует создать смартфон с тройной фронтальной камерой.
Обновлено в 03:18
Общество

В России запустили флешмоб о «сказочном Путине»

Многие пользователи соцсетей пишут посты, в которых повторяется фраза с упоминанием Путина.
Обновлено в 05:41
Здоровье

Россияне стали вдвое меньше пить

За последние семь лет потребление алкоголя в России на душу населения снизилось почти в два раза.
Обновлено в 04:58
Политика

Оператор «Северного потока-2» пригрозил ЕС судебным иском

Компания Nord Stream 2, строящая газопровод Северный поток-2 (СП-2), пригрозила судом Евросоюзу из-за новых положений Газовой директивы.
Обновлено в 05:42
Происшествия

В Коломягах двухлетний малыш выпал из окна второго этажа

Вечером малыш выпал из открытого окна квартиры в одном из домов на Фермском шоссе. Квартира находится на втором этаже.
Обновлено в 05:10
Экономика

Россияне стали массово продавать свои дачи

Обновлено вчера в 03:17
Авто

Haval сертифицировал кроссовер Haval F7 для российского рынка

Компания Great Wall сертифицировала кроссовер Haval F7 российской сборки.
Обновлено вчера в 03:42
Экономика

Кипр не просил Россию о досрочном погашении кредита

Кипр не обращался к России по поводу досрочного погашения взятого им кредита, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено в 05:21
Энергетика

Гройсман потребовал от «Нафтогаза» искать дешевый газ по всему миру

Заняться поисками дешевого газа по всему миру от НАК «Нафтогаз» потребовал глава украинского правительства Владимир Гройсман.
Обновлено вчера в 19:30
Армия и оружие

Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Обновлено вчера в 23:30
Гаджеты

Xiaomi выпустила телевизоры по цене смартфона

Новые телевизоры Xiaomi практически лишены рамок экрана благодаря нового технологическому процессу производства матрицы и оснащены пультами дистанционного управления на основе связи Bluetooth вместо традиционного инфракрасного излучения.
Обновлено вчера в 11:01
Игры

Встречайте советские линкоры — новая ветка кораблей доступна в World of Warships

Сегодня в World of Warships появится обновление 0.8.3, которое предоставит пользователям ранний доступ к ветке советских линкоров.
Обновлено в 03:23
Политика

Киев требует извинений от чешских СМИ за «еврейского клоуна»

Еврейские корни нового президента Украины Владимира Зеленского стали причиной международного скандала, в котором оказались замешанными чешские масс-медиа.
Обновлено в 05:23
Армия и оружие

Ракетные войска приняли на вооружение «убийцу беспилотников»

Обновлено вчера в 22:52
Экономика

Россия заняла второе место в Европе по строительству торговых центров

Россия в 2018 году заняла второе место в Европе по объему строительства торговых центров, уступив лишь Турции, сообщила консалтинговая компания Cushman & Wakefield.
Обновлено в 05:35
Общество

Ливневые дожди надвигаются на Москву

Специалисты отметили, что благодаря дождям в городе станет немного свежее, передаёт центр погоды «Фобос».
Обновлено в 02:58
Шоу-бизнес

Экс-супруга Ивана Краско рассказала, что никогда его не любила

Обновлено в 03:49
Авто

Nissan отзывает кроссоверы Terrano в России

Компания Nissan отзывает в России 771 кроссовер Terrano из-за дефекта в тормозной системе.
Обновлено в 03:36
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