В ФНС рассказали о росте числа зарегистрированных самозанятых в РоссииRT на русском 06:08

Число зарегистрированных самозанятых граждан в России превысило 40 тыс. человек, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин. Он отметил, что пока нет предварительных оценок возможного количества зарегистрированных самозанятых к концу 2019 года.

В ФНС рассказали о росте числа зарегистрированных самозанятых в России

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