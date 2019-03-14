Общество

В ФНС рассказали о росте числа зарегистрированных самозанятых в РоссииRT на русском 06:08

Число зарегистрированных самозанятых граждан в России превысило 40 тыс. человек, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин. Он отметил, что пока нет предварительных оценок возможного количества зарегистрированных самозанятых к концу 2019 года.
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ФНС назвала число зарегистрировавшихся самозанятых россиян

РБК03:58

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Число зарегистрированных самозанятых в России превысило 40 тысяч

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Количество самозанятых в России перешагнуло за 40 тысяч человек

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ФНС назвала число самозанятых в РФ

Интерфакс02:31

Число зарегистрировавшихся самозанятых в России превысило 40 тыс. человек

ТАСС02:25

В России число зарегистрированных самозанятых превысило 40 тысяч

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