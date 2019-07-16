Общество

В работе компьютерной системы ЗАГС по всей России произошел сбойРБК 08:50

Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния был запущен в 2018 году. Система представляет собой единый архив органов загсов России и должна давать гражданам возможность получать справки о браках, рождениях и смертях по месту жительства или пребывания.
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ФНС прокомментировала сообщения о сбое в едином реестре ЗАГСов

РИА Новости10:44

Источник: в единой базе российских ЗАГС произошел сбой

ТАСС09:29

В ФНС объяснили сбой компьютерной системы ЗАГС плановым обновлением

РБК11:19

Всё идёт по плану. ФНС объяснила, почему система ЗАГС сломалась

Фонтанка.Ру10:54

«Мы за весь день одну запись зарегистрировали, и все»: в российских ЗАГСах произошел сбой

BFM.ru11:30

Глобальный сбой в ЗАГСах произошел по всей России

Газета.Ru09:39

Ни умереть, ни жениться: из-за глобального сбоя ЗАГСы Екатеринбурга перестали выдавать свидетельства

Екатеринбург Онлайн05:45
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Автоматически обработано 7327 источников, обновлено в 12:22, Ашберн
Экономика

Турецкие отели снизили цены для российских туристов

Обновлено в 09:47
Политика

Любовь Соболь не пустили на выборы в Мосгордуму

Избирательная комиссия округа №43 отказалась регистрировать юриста Фонда борьбы с коррупцией, сторонницу политика Алексея Навального Любовь Соболь в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 12:13
Политика

Турция отреагировала на санкции ЕС

В турецком министерстве иностранных дел оценили решение Евросоюза о введении новых санкционных мер против страны из-за того, что Турция якобы производила бурение в экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено вчера в 22:36
Политика

Вице-премьер Италии обвинил украинцев в подготовке покушения на себя

Оружие, изъятое у проукраинской неонацистской группировки в Италии, планировали использовать для покушения на главу МВД и заместителя премьер-министра страны Маттео Сальвини.
Обновлено в 11:45
Общество

Водяной смерч в Сочи попал на видео

Большой смерч образовался над поверхностью Черного моря в Сочи во вторник, 16 июля.
Обновлено в 10:28
Гаджеты

Игровой смартфон Asus ROG Phone 2 протестировали в Geekbench

Обновлено в 10:06
ЖКХ

В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора

Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Общество

Беглов назвал приоритеты транспортного узла Петербурга и Ленобласти

Строительство транспортной инфраструктуры в Петербурге и Ленобласти является одним из приоритетов в развитии двух регионов.
Обновлено в 03:42
Происшествия

Музыканта Игоря Извекова нашли мертвым в Москве

Полиция обнаружила тело композитора Игоря Извекова в его квартире в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 16 июля.
Обновлено в 10:53
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»

Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
Обновлено вчера в 01:25
Политика

В Раде предложили отменить закон о госязыке

Депутаты от партии "Оппозиционный блок" внесли в Раду предложение об отмене закона об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни, который ранее вступил в силу.
Обновлено в 09:42
Политика

ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом

Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 11:09
Технологии

Почти 50 % россиян устали от рекламных уведомлений на своем телефоне

По итогам исследования, рекламные объявления занимают наибольшее число среди всплывающих уведомлений на экране телефона, так называемых «push-уведомлений».
Обновлено в 06:08
Происшествия

Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области

Фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
Обновлено в 06:29
Экономика

Задолженность по зарплате в России в июне снизилась на 12,8%

Задолженность по заработной плате в России на 1 июля 2019 года составила 2 млрд 569,7 млн рублей, что на 12,8% меньше, чем месяцем ранее, сообщается в материалах Росстата.
Обновлено в 09:34
Политика

Суд Амстердама отложил решение по скифскому золоту

Апелляционный суд Амстердама отложил на два месяца оглашение вердикта по делу о скифском золоте.
Обновлено в 06:30
Политика

Миллион жителей Донбасса подписали призыв Зеленскому прекратить войну

Более миллиона жителей Донбасса подписали петицию, которая направлена президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 10:16
Футбол

Довбня перешел в тульский «Арсенал»

Обновлено в 08:45
Происшествия

Арест Шишкана взорвал криминальный мир: под угрозой воровской общак

Арест Олега Медведева (известного как Шишкан и Олег Раменский), который, как предполагается, является одним из самых влиятельных российских криминальных «авторитетов», вызвал серьёзную обеспокоенность в преступных кругах.
Обновлено в 09:20
Происшествия

Тысячи жителей эвакуированы на хорватском острове Паг из-за пожаров

Обновлено в 08:05
Общество

Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты

Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Армия и оружие

В США составили рейтинг самых быстрых военных самолетов

В США составили рейтинг самых быстрых военных самолетов на сегодняшний день.
Обновлено вчера в 12:16
Общество

Россияне увидят лунное затмение

Предстоящим вечером и ночью жители европейской части России увидят лунное затмение. Об этом сообщили в пресс-службе столичного планетария.
Обновлено вчера в 23:59
Космос

В «Роскосмосе» назвали причину переноса пуска ракеты «Протон-М»

Пуск ракет-носителя «Протон-М» с космическим аппаратом «Спектр-РГ» был перенесен с 12 на 13 июля в связи с негерметичностью трубопровода на второй ступени ракеты.
Обновлено в 11:29
Армия и оружие

В Донбассе УАЗ ушел от обстрела задним ходом и попал на видео

Обновлено в 04:30
Экономика

Росстат зафиксировал резкое ускорение промышленного производства

По данным Росстата, в обрабатывающих производствах в июне зафиксирован рост на 3,4% после снижения на 1% в мае (за январь – июнь рост на 1,9%).
Обновлено в 11:56
Экономика

Пенсионеры в России отказались копить на старость

Копить на пенсионный возраст отказались около четверти российских граждан.
Обновлено в 09:25
Политика

Кристин Лагард уходит с поста главы МВФ

Лагард занимала должность главы МВФ с июля 2011 года. До этого она была министром экономики Франции с 2009 по 2011 годы.
Обновлено в 10:59
Армия и оружие

На что способен С-500 «Прометей», пытаются понять в США

Обновлено в 06:50
Кино

Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова

Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
Обновлено в 07:43
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