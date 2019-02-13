Экономика
В ФНС объяснили проверки агрохолдинговИзвестия 06:51
В ведомстве отметили, что деятельность «площадок» таких недобросовестных поставщиков приводит к недопоступлениям налогов в бюджет страны. 13 февраля стало известно о совместной проверке ФСБ и ФНС на предприятиях крупных агрохолдингов в ряде российских регионов.
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Космос
NASA признало потерю марсохода Opportunity
Обновлено в 17:40
Транспорт
На российские дороги положат суперасфальт
Обновлено в 17:59
Культура
Александр Друзь ответил на обвинения в подкупе
Илья Бер опубликовал на своей странице в «Живом журнале» официальное обращение в комиссию по этике и к правлению МАК, в котором обвинил Александра Друзя в попытке подкупа.
Обновлено в 05:41
Авто
Mini выпустит самый мощный хэтчбек John Cooper Works GP 2020
Британская компания намерена со следующего года наладить выпуск «заряженного» хэтчбека Mini John Cooper Works GP нового поколения, который станет самой мощной моделью в истории марки.
Обновлено в 07:19
Гаджеты
Пользователь нашел способ вывести iPhone из строя через голосовой ввод
Устройства Apple с операционной системой iOS 12 оказались неустойчивы к пятикратному повторению слова «дефис» при голосовом наборе.
Обновлено в 10:09
Авто
Раскрыты характеристики обновленного пикапа Mitsubishi L200 для России
Обновленный пикап Mitsubishi L200 пятого поколения, производство которого началось в Таиланде в конце 2018 года, в марте приедет в Россию.
Обновлено в 12:20
Футбол
«Реал» при помощи VAR обыграл «Аякс» в Лиге чемпионов
На 38-й минуте защитник "Аякса" Николас Тальяфико головой отправил мяч в ворота, однако словенский судья Дамир Скомина прибег к помощи Системы видеопомощи арбитрам (VAR), которая впервые была применена в Лиге чемпионов.
Обновлено в 16:57
Политика
Епископа канонической УПЦ Гедеона не пускают на Украину
Украинские силовики задержали в аэропорту Борисполя наместника Десятинного монастыря канонической УПЦ архимандрита Гедеона.
Обновлено в 14:09
Авто
BMW представила спортивные кроссоверы X3 M и X4 M
Стоимость новых BMW X3 M и BMW X4 M пока не озвучивалась, но баварцы заявляют, что серийное производство начнется на заводе в Спартанбурге, штат Южная Каролина, уже в апреле 2019 года.
Обновлено в 02:39
Авто
Range Rover Sport HST получил гибридную версию
Производители выпустили гибридную версию внедорожника Range Rover Sport HST.
Обновлено в 00:26
Авто
Kia вывела на тесты новый компактный кроссовер Kia Tusker
На днях корейцы приступили к дорожным тестам компактного кроссовера Tusker, созданного на базе Hyundai Creta следующего поколения.
Обновлено в 10:45
Общество
Илон Маск по-русски ответил на твит о ездящих задом наперед «Жигулях»
Маска впечатлило видео, на котором "Жигули" в потоке машин довольно ловко едут задом наперед.
Обновлено в 04:56
Интернет
«ВКонтакте» подаст в суд на сервис по поиску людей по фотографии
ТАСС со ссылкой на представителя «ВКонакте» пишет, что социальная сеть инициировала судебное разбирательство в отношении нового онлайн-сервиса SearchFace, который позволяет искать людей по фотографиям.
Обновлено в 00:19
Армия и оружие
В Би-би-си рассказали о постановочных съемках после «химатаки» в Сирии
Продюсер Би-би-си по Сирии Риам Далати заявил, что съемки сцены в госпитале после химической атаки в сирийской Думе были постановочными.
Обновлено в 16:04
Транспорт
Минтранс РФ предложил увеличить штраф за остановку на автомагистралях
Министерство транспорта России предложило ужесточить наказание за остановку в неположенном месте на автомагистралях.
Обновлено в 02:55
Технологии
«Умная» кровать Ford LKB Hero проследит за соблюдением границ
Новая кровать LKB Hero самостоятельно отслеживает соблюдение границ и перемещает «нарушителей» на свои половины кровати.
Обновлено в 08:15
Происшествия
В Ингушетии ликвидировали пожар в строительном магазине
В МЧС заявили, что пожарные ликвидировали возгорание в здании строительного магазина в селе в Малгобекском районе Ингушетии.
Обновлено в 18:38
Политика
МИД Молдавии попросил отозвать посла в России
Министерство иностранных дел Молдавии попросило правительство страны отозвать Андрея Негуцу с должности посла в России, сообщил агентству «РИА Новости» пресс-секретарь ведомства Александр Ройтман.
Обновлено в 14:42
Происшествия
Utair объяснила требование купить 11 билетов для двоих детей-инвалидов
Отмечалось, что матери-одиночке из Хабаровска пришлось купить 13 билетов на самолет, чтобы вернуться с двоими сыновьями из Кургана, где им делали операцию в центре им. Илизарова.
Обновлено в 15:34
Авто
Skoda показала первые изображения купе-кроссовера Vision iV
Компания Skoda анонсировала премьеру концепта нового электрического купе-кроссовера Vision iV.
Обновлено вчера в 10:43
Авто
Россияне смогут зарабатывать на продаже данных своего авто
Обновлено в 05:54
Гаджеты
Xiaomi представит флагманский Mi 9 20 февраля
Обновлено в 10:37
Авто
Кабриолет Lada Niva продали за 5 300 долларов
Внедорожник, накатавший за 30 лет всего 75 000 километров, ушел с молотка за 5 300 долларов.
Обновлено в 08:27
Политика
Путин и Лукашенко прокатились на лыжах в Сочи
Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко посетили один из горнолыжных склонов в рамках визита белорусского лидера в Сочи.
Обновлено в 09:39
Наука
В Африке нашли пауков-бабуинов с рогом на спине
На черном континенте нашли новый вид тарантулов. Эти пауки удивительны тем, что у них на спине находится большой рог.
Обновлено в 10:41
Общество
Минюст призвал обязать родителей содержать детей-студентов
Глава Минюста Александр Коновалов предложил обязать родителей содержать своих детей во время их обучения в вузах на очной форме.
Обновлено в 08:30
Политика
Украинскую журналистку выгнали из студии в прямом эфире «России 1»
Сергей Михеев на телеканале «Россия 1» потребовал от участницы, украинской журналистки Янины Соколовской покинуть студию.
Обновлено в 11:34
Происшествия
В Риме четыре человека получили ножевые ранения в драке между фанатами
Четыре человека получили ножевые ранения в столкновениях между болельщиками накануне матча футбольных клубов "Лацио" и "Севилья" в Риме, сообщает местная газета il Messaggero.
Обновлено в 18:38
Происшествия
В результате теракта в Иране погибли 20 военных
Обновлено в 11:28