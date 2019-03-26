В ФНС России рассказали о цифровой трансформации налоговых органовRT на русском 11:26

В рамках FTA ФНС России курирует работу Сообщества по цифровой трансформации. Его задачей является изучение лучших практик по использованию цифровых технологий в налоговой сфере.

с чего всё началось

Больше не нужно будет подавать налоговые декларации. ФНС России сможет автоматически исчислять и удерживать налоги даже в момент транзакций.

Мишустин рассказал и о том, что благодаря цифровым технологиям в налоговом администрировании ФНС за пять лет увеличила поступления в бюджет почти вдвое. Ранее сообщалось, что глава ФНС выступит с докладом на Форуме по налоговому администрированию ОЭСР в Чили.

В ФНС России рассказали о цифровой трансформации налоговых органов

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