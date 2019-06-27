Футбол
В ФНЛ тоже ввели лимит на легионеров в заявкеМК-Спорт 10:57
Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов сообщил о лимите на легионеров во втором по рангу футбольном дивизионе. «С сезона-2020/21 в ФНЛ будет ограничение в 4 легионера в заявке, количество иностранцев на поле перестанет регулироваться», – заявил Ефремов.
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С сезона-2020/21 в ФНЛ будет ограничение в 4 легионера в заявке, количество иностранцев на поле перестанет регулироваться.
— Игорь Ефремов, российский футболистSports.ru 03:23
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