В ФНЛ тоже ввели лимит на легионеров в заявкеМК-Спорт 10:57

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов сообщил о лимите на легионеров во втором по рангу футбольном дивизионе. «С сезона-2020/21 в ФНЛ будет ограничение в 4 легионера в заявке, количество иностранцев на поле перестанет регулироваться», – заявил Ефремов.

В ФНЛ тоже ввели лимит на легионеров в заявке

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