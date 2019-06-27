Футбол

В ФНЛ тоже ввели лимит на легионеров в заявкеМК-Спорт 10:57

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов сообщил о лимите на легионеров во втором по рангу футбольном дивизионе. «С сезона-2020/21 в ФНЛ будет ограничение в 4 легионера в заявке, количество иностранцев на поле перестанет регулироваться», – заявил Ефремов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Дмитрий Селюк: Через год-два Дзюба пойдет гулять. В России есть супер нападающие кроме Заболотного?

Спорт день за днем16:53

Вслед за РПЛ лимит на легионеров изменили в ФНЛ

Sport24.ru11:56

В ФНЛ будет изменен формат лимита на легионеров

Soccer.ruвчера в 10:28

В ФНЛ принят новый лимит на легионеров

Sport.ru05:30

С сезона-2020/21 в ФНЛ будет новый лимит — 4 легионера в заявке

Чемпионат04:35

В ФНЛ тоже ввели лимит на легионеров в заявке

МК-Спорт10:57

В ФНЛ тоже изменится лимит. С сезона-2020/21 – 4 легионера в заявке

Спорт-Экспрессвчера в 09:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 17:41, Вашингтон
Политика

Литва и Грузия передумали покидать сессию ПАСЕ вслед за Украиной

Делегации Литвы и Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявили, что продолжат работу до конца сессии, несмотря на несогласие с возвращением России полномочий.
Обновлено в 12:32
Общество

В Москве установили ограждения вокруг общественного пространства «Яма» на Хохловской площади

Обновлено в 16:01
Экономика

Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье

Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено в 04:11
Авто

BMW и Toyota совместно выпустят новый Toyota Land Cruiser

Внедорожник Toyota Land Cruiser следующего поколения может стать третьим совместным продуктом Toyota и BMW после Toyota Supra и BMW Z4.
Обновлено в 12:15
Происшествия

ИГ взяло ответственность за теракты в Тунисе

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла ответственность за взрывы в Тунисе, сообщает Reuters со ссылкой на близкое к боевикам агентство Amaq, а также портал SITE Intelligence Group, отслеживающий активность террористов в соцсетях.
Обновлено в 15:58
Общество

Представитель Алибасова пояснил свои слова о «спектакле» с отравлением

Представитель продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин уточнил, что имел в виду все происходящее в жизни, когда говорил о спектакле в связи с отравлением Алибасова.
Обновлено в 13:50
Происшествия

СК возбудил дело против владельца компании «Рольф»

Следственный комитет РФ возбудил в отношении владельца автодилера "Рольф" Сергея Петрова и ряда руководителей компании уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей.
Обновлено в 09:16
Гаджеты

Главный дизайнер Apple Джони Айв решил уйти в отставку

Директор по дизайну Apple Джонатан Айв уходит в отставку, сообщила компания.
Обновлено в 17:10
Транспорт

ЦОДД предупредил москвичей о сложностях на дорогах в четверг

Москвичам следует выбирать метро или выезжать на машине после 20.00, так как на дорогах ожидаются сложности из-за непогоды и локальных ограничений движения, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения на своей странице в Twitter.
Обновлено в 10:02
Происшествия

Опубликован список погибших при жесткой посадке Ан-24 в Бурятии

Телеканал РЕН ТВ опубликовал список погибших при жесткой посадке самолета Ан-24 в Нижнеангарске, которая произошла ранее 27 июня.
Обновлено в 01:26
Политика

Меркель снова стало плохо на официальной встрече

Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз почувствовала недомогание в ходе официального мероприятия. Об этом сообщает телеканал N-tv.
Обновлено в 04:01
Интернет

YouTube поменяет систему рекомендаций видео

Американская компания YouTube анонсировала изменения на главной странице видеосервиса в разделе рекомендаций.
Обновлено в 07:42
Футбол

Усманов пожертвовал тульскому «Арсеналу» 600 млн рублей

Российский миллиардер Алишер Усманов пожертвовал тульскому Футбольному клубу «Арсенал» 600 миллионов рублей.
Обновлено в 16:40
Армия и оружие

В ОБСЕ подтвердили разведение сил в Донбассе

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине подтвердили, что под Станицей Луганской в Донбассе произошло разведение сил и средств на участке линии соприкосновения.
Обновлено в 16:33
Общество

Передачу Малахова про сестер Хачатурян сняли с эфира

Телеканал "Россия 1" снял с эфира передачу, которую ведет телеведущий Андрей Малахов, про сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.
Обновлено в 17:17
Политика

Путин перечислил восхищающих его политических деятелей

Своим мнением Владимир Путин поделился в разговоре с изданием Financial Times.
Обновлено в 17:36
Политика

Путин порассуждал о политике России и Китая

Президент России Владимир Путин заявил, что политика России и Китая не нацелена против кого-либо на планете.
Обновлено в 14:30
Космос

Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска

Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.
Обновлено в 15:14
Армия и оружие

Группа журналистов попала под обстрел ВСУ на окраине Донецка

Обновлено в 16:20
Космос

Ученые рассказали, как земляне будут заселять Млечный Путь

Обновлено в 15:12
Наука

Ученые определили число жертв Тунгусского метеорита

Если бы Тунгусский метеорит вошел в атмосферу над крупным городом, то количество жертв могло исчисляться тысячами.
Обновлено в 08:59
Футбол

Денис Черышев перейдёт в «Валенсию»

Испанский футбольный клуб «Валенсия» выкупил права на 28-летнего полузащитника «Вильярреала» Дениса Черышева за пять миллионов евро.
Обновлено в 15:35
Политика

Абхазия закрыла границу с Грузией

В Абхазии вводится временное ограничение на пересечение государственной границы с Грузией, сообщается на сайте Службы государственной безопасности (СГБ) республики.
Обновлено в 14:20
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший зонт

Эксперты Роскачества подготовили рекомендации, как выбрать качественный надёжный зонт и продлить его срок службы.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Прокуратура запросила более 14 лет колонии для обвиняемого по делу «кубанских каннибалов»

Во время прений в Прикубанском районном суде Краснодара прокуратура запросила 14 лет и 3 месяца колонии строгого режима для обвиняемого по делу «кубанских канибалов» Дмитрия Бакшеева, рассказала «Медиазоне» юрист Юлия Федотова.
Обновлено в 12:40
Политика

Медведчук встретился с главами ЛНР и ДНР

Председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на встрече в четверг с главами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником обратился к ним с просьбой передать Киеву четырех удерживаемых в Донбассе граждан Украины.
Обновлено в 08:10
Общество

Умер известный историк Андрей Сахаров

Обновлено в 12:40
Кино

Актеры «Игры престолов» воссоединились ради детских видео

На официальном YouTube-канале сериала "Игра престолов" разместили отрывок из видео, на котором звезды сериала собрались вместе в студии ведущего Конана О’Брайена, чтобы посмотреть интервью, сделанные во время съемок первого сезона.
Обновлено в 13:57
Экономика

ПФР пересчитал доплаты к пенсиям

Пенсии малообеспеченных пенсионеров выросли на 523 рублей, констатировали после перерасчета в Пенсионном фонде России.
Обновлено в 12:40
Общество

Жителя Смоленска оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к власти

Обновлено в 12:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное