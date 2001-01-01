Футбол
В ФНЛ принят новый лимит на легионеровSport.ru 05:30
С сезона 2020/2021 лимит на легионеров изменится и в ФНЛ. На данный момент во втором по силе российском дивизионе действует лимит в 5 иностранцев в заявке и максимум три иностранца на поле.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 10:05, Вашингтон
Политика
Литва и Грузия передумали поддерживать демарш Украины в ПАСЕ
Делегации Литвы и Грузии, поддержавшие возмущение украинских депутатов по поводу восстановления прав России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), продолжат работу в составе организации.
Обновлено в 07:42
Происшествия
СК возбудил дело против основателя «Рольфа»
Следственный комитет возбудил уголовное дело о махинациях с валютой против основателя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 09:00
Общество
75% предпринимателей не успели поставить кассу к 1 июля
«По оценочным данным, количество организаций на ЕНВД и патентной системе налогообложения, которые с 1 июля должны начать применять онлайн-кассы, составляет около 350-400 000 налогоплательщиков», — сообщила пресс-служба ФНС.
Обновлено в 08:20
Политика
Зеленский потребовал объяснений от Климкина
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава МИД страны Павел Климкин не согласовывал с ним ответ на ноту по украинским морякам, задержанным в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено в 09:37
Энергетика
Жители России на автозаправках Казахстана покупают дешёвый бензин
Причин разницы цен в России и Казахстане несколько, рассказал EADaily ведущий аналитик ФНЭБ Игорь Юшков.
Обновлено в 08:40
Происшествия
В Бурятии пилот отказался лететь на Ан-24 и остался жив
Изначально на самолете Ан-24, который совершил жесткую посадку в аэропорту Нижнеангарска, должен был лететь пилот Михаил Большедворский.
Обновлено в 04:38
Политика
Совет ЕС продлил экономические санкции в отношении России
Совет ЕС продлил антироссийские экономические санкции, срок которых истекает 31 июля 2019 года.
Обновлено в 08:27
Происшествия
В столице Туниса прогремели два взрыва
Обновлено в 08:23
Армия и оружие
Минобороны заказало подлодки «Ясень-М» и истребители Су-57
Министерство обороны России в рамках форума «Армия-2019» заключило госконтракты на поставку истребителей Су-57 и многоцелевых атомных подлодок «Ясень-М».
Обновлено в 09:40
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Энергетика
Цены на бензин в России с начала года выросли на 0,7%
Розничные цены на бензин в России за январь - май 2019 года выросли на 7,9% в годовом выражении, а по отношению к декабрю 2018 года - на 0,7%. В то же время цены производителей бензина за этот период упали на 9,9%, следует из данных Росстата.
Обновлено в 10:04
Политика
Медведчук встретился с главами ДНР и ЛНР в Минске
Встреча главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и глав Донецкой и Луганской Народных Республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником состоялась 27 июня в Минске.
Обновлено в 07:04
Авто
Ford собирается уволить тысячи сотрудников в Европе
Американский автоконцерн Ford Motor Co. планирует сократить 12 тыс. сотрудников в европейском подразделении в рамках реорганизации бизнеса.
Обновлено в 08:30
Общество
Екатеринбуржцы сравнили новые скамейки на набережной с гробами
В Екатеринбурге на набережной от Малышевой до Карла Маркса появились новые скамейки, которые, по мнению жителей, похожи на гробы, сообщает портал Е1.
Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес
53-летняя Ирина Салтыкова заявила, что никогда не делала уколы красоты
Ирина Салтыкова Салтыкова добавила, что не прибегает к уколам красоты — популярному средству для борьбы со старением среди многих знаменитостей.
Обновлено в 05:21
Кино
Алибасов снимется в фильме Стаса Барецкого «Брат-3»
Обновлено в 09:13
Экономика
Нацбанк Грузии: «На падение курса лари повлияла информация из России»
По прогнозам Нацбанка, сокращение туристического потока из России в Грузию негативно повлияет на грузинскую экономику и в 2019 году может стоить ей до $300 млн.
Обновлено в 09:51
Политика
Соловьев назвал Доренко предателем
Обновлено 25 июня в 01:27
Политика
Президента Туниса госпитализировали
Президента Туниса Бежи Каида ас-Себси госпитализировали из-за ухудшения самочувствия, передает TAP со ссылкой на заявление представителей главы государства.
Обновлено в 08:33
Происшествия
В Твери задержан подозреваемый в отравлении людей в электричках Москвы
Речь об отравлении мужчины 1965 года рождения, который был найден ночью 9 февраля 2019 года на Ленинградском вокзале Москвы.
Обновлено в 06:07
Экономика
Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
Представитель Депардье Юрий Мосман заявил, что частичное ограничение расходных операций по счетам согласно ст. 76 Налогового кодекса — «стандартная и штатная ситуация любого налогоплательщика».
Обновлено в 04:11
Политика
Кремль призвал полицию не штрафовать россиян за оскорбление чиновников
Кремль намерен разъяснить МВД, что закон об оскорблении власти не распространяется на негативные высказывания о чиновниках и силовиках.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму
Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров, госпитализированный после падения в оркестровую яму на репетиции, умер.
Обновлено в 03:36
Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль за расходами россиян
Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой готовит предложения о введении контроля за расходами физических лиц.
Обновлено в 08:36
Экономика
В ПФР рассказали об увеличении пенсий после перерасчета
Пенсионный фонд России произвел перерасчет социальной доплаты к пенсии 4,4 миллионам неработающим российским пенсионерам.
Обновлено в 09:41
Единоборства
Штырков покинул UFC после проваленного допинг-теста
Напомним, Штырков подписал контракт с UFC 19 марта 2019 года, после чего отправился на допинг-тест, который не выявил в его крови запрещенных веществ, однако, второй допинг-контроль подтвердил наличие в организме россиянина пиктограмма вещества для набора мышечной массы.
Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес
Игорь Петренко и Кристина Бродская впервые показали дочь
Петренко рассказал, что дети не редкие гости на их работе, отметив, что и работают они сообща.
Обновлено в 07:37
Происшествия
В России убили 16-летнюю мать-одиночку
Обновлено в 07:26
Армия и оружие
НАТО утвердило военно-космическую концепцию альянса
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, подводя итоги встречи глав оборонных ведомств альянса заявил, что они утвердили военно-космическую концепцию НАТО.
Обновлено в 08:45