Футбол

В ФНЛ принят новый лимит на легионеровSport.ru 05:30

С сезона 2020/2021 лимит на легионеров изменится и в ФНЛ. На данный момент во втором по силе российском дивизионе действует лимит в 5 иностранцев в заявке и максимум три иностранца на поле.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Изменение формата лимита на легионеров коснулось и ФНЛ

Спорт день за днем06:02

В ФНЛ принят новый лимит на легионеров

Sport.ru05:30

В ФНЛ будет изменен формат лимита на легионеров

Soccer.ruвчера в 10:28

В ФНЛ утвердили новый формат лимита на легионеров

Metaratings04:07

В ФНЛ утвердили новый лимит на легионеров с сезона-2020/21: четыре в заявке

Sports.ru03:23

С сезона-2020/21 в ФНЛ будет новый лимит — 4 легионера в заявке

Чемпионат04:35

В ФНЛ тоже изменится лимит. С сезона-2020/21 – 4 легионера в заявке

Спорт-Экспрессвчера в 09:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 10:05, Вашингтон
Политика

Литва и Грузия передумали поддерживать демарш Украины в ПАСЕ

Делегации Литвы и Грузии, поддержавшие возмущение украинских депутатов по поводу восстановления прав России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), продолжат работу в составе организации.
Обновлено в 07:42
Происшествия

СК возбудил дело против основателя «Рольфа»

Следственный комитет возбудил уголовное дело о махинациях с валютой против основателя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 09:00
Общество

75% предпринимателей не успели поставить кассу к 1 июля

«По оценочным данным, количество организаций на ЕНВД и патентной системе налогообложения, которые с 1 июля должны начать применять онлайн-кассы, составляет около 350-400 000 налогоплательщиков», — сообщила пресс-служба ФНС.
Обновлено в 08:20
Политика

Зеленский потребовал объяснений от Климкина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава МИД страны Павел Климкин не согласовывал с ним ответ на ноту по украинским морякам, задержанным в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено в 09:37
Энергетика

Жители России на автозаправках Казахстана покупают дешёвый бензин

Причин разницы цен в России и Казахстане несколько, рассказал EADaily ведущий аналитик ФНЭБ Игорь Юшков.
Обновлено в 08:40
Происшествия

В Бурятии пилот отказался лететь на Ан-24 и остался жив

Изначально на самолете Ан-24, который совершил жесткую посадку в аэропорту Нижнеангарска, должен был лететь пилот Михаил Большедворский.
Обновлено в 04:38
Политика

Совет ЕС продлил экономические санкции в отношении России

Совет ЕС продлил антироссийские экономические санкции, срок которых истекает 31 июля 2019 года.
Обновлено в 08:27
Происшествия

В столице Туниса прогремели два взрыва

Обновлено в 08:23
Армия и оружие

Минобороны заказало подлодки «Ясень-М» и истребители Су-57

Министерство обороны России в рамках форума «Армия-2019» заключило госконтракты на поставку истребителей Су-57 и многоцелевых атомных подлодок «Ясень-М».
Обновлено в 09:40
Политика

Меркель вновь стало плохо на официальной встрече

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Энергетика

Цены на бензин в России с начала года выросли на 0,7%

Розничные цены на бензин в России за январь - май 2019 года выросли на 7,9% в годовом выражении, а по отношению к декабрю 2018 года - на 0,7%. В то же время цены производителей бензина за этот период упали на 9,9%, следует из данных Росстата.
Обновлено в 10:04
Политика

Медведчук встретился с главами ДНР и ЛНР в Минске

Встреча главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и глав Донецкой и Луганской Народных Республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником состоялась 27 июня в Минске.
Обновлено в 07:04
Авто

Ford собирается уволить тысячи сотрудников в Европе

Американский автоконцерн Ford Motor Co. планирует сократить 12 тыс. сотрудников в европейском подразделении в рамках реорганизации бизнеса.
Обновлено в 08:30
Общество

Екатеринбуржцы сравнили новые скамейки на набережной с гробами

В Екатеринбурге на набережной от Малышевой до Карла Маркса появились новые скамейки, которые, по мнению жителей, похожи на гробы, сообщает портал Е1.
Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес

53-летняя Ирина Салтыкова заявила, что никогда не делала уколы красоты

Ирина Салтыкова Салтыкова добавила, что не прибегает к уколам красоты — популярному средству для борьбы со старением среди многих знаменитостей.
Обновлено в 05:21
Кино

Алибасов снимется в фильме Стаса Барецкого «Брат-3»

Обновлено в 09:13
Экономика

Нацбанк Грузии: «На падение курса лари повлияла информация из России»

По прогнозам Нацбанка, сокращение туристического потока из России в Грузию негативно повлияет на грузинскую экономику и в 2019 году может стоить ей до $300 млн.
Обновлено в 09:51
Политика

Соловьев назвал Доренко предателем

Обновлено 25 июня в 01:27
Политика

Президента Туниса госпитализировали

Президента Туниса Бежи Каида ас-Себси госпитализировали из-за ухудшения самочувствия, передает TAP со ссылкой на заявление представителей главы государства.
Обновлено в 08:33
Происшествия

В Твери задержан подозреваемый в отравлении людей в электричках Москвы

Речь об отравлении мужчины 1965 года рождения, который был найден ночью 9 февраля 2019 года на Ленинградском вокзале Москвы.
Обновлено в 06:07
Экономика

Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье

Представитель Депардье Юрий Мосман заявил, что частичное ограничение расходных операций по счетам согласно ст. 76 Налогового кодекса — «стандартная и штатная ситуация любого налогоплательщика».
Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес

«Клин клином вышибают»: Кирилл Плетнев о новой жизни после развода

Обновлено в 08:51
Политика

Кремль призвал полицию не штрафовать россиян за оскорбление чиновников

Кремль намерен разъяснить МВД, что закон об оскорблении власти не распространяется на негативные высказывания о чиновниках и силовиках.
Обновлено в 03:32
Происшествия

Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму

Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров, госпитализированный после падения в оркестровую яму на репетиции, умер.
Обновлено в 03:36
Экономика

Минэкономразвития предложило ввести контроль за расходами россиян

Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой готовит предложения о введении контроля за расходами физических лиц.
Обновлено в 08:36
Экономика

В ПФР рассказали об увеличении пенсий после перерасчета

Пенсионный фонд России произвел перерасчет социальной доплаты к пенсии 4,4 миллионам неработающим российским пенсионерам.
Обновлено в 09:41
Единоборства

Штырков покинул UFC после проваленного допинг-теста

Напомним, Штырков подписал контракт с UFC 19 марта 2019 года, после чего отправился на допинг-тест, который не выявил в его крови запрещенных веществ, однако, второй допинг-контроль подтвердил наличие в организме россиянина пиктограмма вещества для набора мышечной массы.
Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес

Игорь Петренко и Кристина Бродская впервые показали дочь

Петренко рассказал, что дети не редкие гости на их работе, отметив, что и работают они сообща.
Обновлено в 07:37
Происшествия

В России убили 16-летнюю мать-одиночку

Обновлено в 07:26
Армия и оружие

НАТО утвердило военно-космическую концепцию альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, подводя итоги встречи глав оборонных ведомств альянса заявил, что они утвердили военно-космическую концепцию НАТО.
Обновлено в 08:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Первенство Футбольной национальной лиги
Название второго по силе, значимости и популярности дивизиона профессионального футбола России. До 2010 года включительно соревнования организовывались Профессиональной футбольной лигой и носили название Первый дивизион. C 2011 года организовываются Футбольной национальной Лигой.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное