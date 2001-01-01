В ФНЛ принят новый лимит на легионеровSport.ru 05:30

С сезона 2020/2021 лимит на легионеров изменится и в ФНЛ. На данный момент во втором по силе российском дивизионе действует лимит в 5 иностранцев в заявке и максимум три иностранца на поле.

В ФНЛ принят новый лимит на легионеров

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