Футбол

В ФК «Ростов» назначили нового гендиректораRostov.ru 10:42

В футбольном клубе «Ростов» появился новый генеральный директор. Им стал Вадим Рыбаков, сообщает «Чемпионат-Ростов». Мужчина является бизнес-партнёром президента «жёлто-синих» Арташеса Арутюнянца.
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Рыбаков назначен на пост генерального директора «Ростова»

Чемпионат11:54

В футбольном клубе «Ростов» назначен новый генеральный директор

Чемпионат-Ростов03 июня в 13:13

Стало известно имя нового директора ФК «Ростов»

161.ru06:27

В ФК «Ростов» назначен новый генеральный директор

Donnews.ru06:26

Гендиректором ФК «Ростов» стал бизнес-партнер президента клуба

1rnd.ru02:04

В ФК «Ростов» назначили нового генерального директора

Donday.ru03:58

Вадим Рыбаков назначен гендиректором «Ростова»

Спорт-Экспресс11:43
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 14:29, Ашберн
Политика

Путин и Си Цзиньпин вместе уехали из Кремля на лимузине Aurus

Обновлено в 14:24
Происшествия

Звезда сериалов «Солдаты» и «Каменская» попал в больницу

Российский актер Виталий Абдулов попал в одну из клиник Москвы из-за проблем со здоровьем. Об этом стало известно РЕН ТВ в среду, 5 июня.
Обновлено в 12:46
Политика

Скворцова назвала ошибкой выводы Счетной палаты по зарплатам медиков

Аудиторы пришли к выводу, что в 50 из 85 субъектов не выполнен указ президента в части повышения средней заработной платы среднего и младшего персонала медицинских работников.
Обновлено в 12:11
Политика

В США назвали вероятное место начала конфликта НАТО и РФ

Американский профессор уверен, что текущая холодная война между Россией и Западом серьёзно отличается от предыдущей.
Обновлено в 05:26
Происшествия

Девятилетняя девочка пролетела 18 этажей в сорвавшемся лифте и выжила

Обновлено в 04:27
Политика

Контактная группа на следующем заседании рассмотрит вопрос о снятии блокады Донбасса

Контактная группа по урегулированию на востоке Украины на следующем заседании рассмотрит вопрос о снятии экономической блокады в Донбассе.
Обновлено в 12:00
Политика

Российский сухогруз занесло в воды Украины

Обновлено в 14:05
Кино

Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка»

Американская актриса Джулия Робертс рассказала об альтернативной концовке фильма «Красотка», которая изначально была запланирована сценаристами.
Обновлено в 14:22
Происшествия

Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Обновлено в 09:02
Политика

Приехал поесть? В Сети появились снимки Зеленского с торжественного обеда в Брюсселе

В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 04:15
Авто

Посмотрите, как старый фургон VW с двигателем Porsche штурмует Нюрбургринг

Обновлено в 14:00
Транспорт

Прокуратура начала проверку из-за сбоя с выдачей багажа в Шереметьево

Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) проводит проверку в связи с задержками при выдаче багажа в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 14:14
Общество

Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи

Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 14:19
Происшествия

Суд арестовал предполагаемого убийцу бывшего спецназовца ГРУ

Красногорский городской суд арестовал предполагаемого убийцу экс-спецназовца Никиты Белянкина, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:15
Происшествия

Названа причина крушения самолета Качиньского

В Следственном комитете России заявили, что результаты осмотра обломков упавшего лайнера польского президента Леха Качиньского свидетельствуют об ошибке экипажа.
Обновлено в 13:37
Общество

17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах

Обновлено вчера в 14:24
Энергетика

Нефть Brent опустилась ниже $60

Фьючерсы подешевели на фоне данных по запасам нефти в США.
Обновлено в 11:56
Общество

На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела

Судья арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский попросил дать пояснения участника судебного процесса, приславшего в суд документы в конверте с изображением картины "Сдирание кожи с продажного судьи", следует из опубликованного определения суда.
Обновлено в 04:45
Политика

МТС и Huawei договорились вместе развивать 5G в России

Российский мобильный оператор МТС и китайская Huawei подписали соглашение о пилотных запусках в России сетей 5G в 2019–2020 гг. и развитии этой технологии, говорится в сообщении компаний.
Обновлено в 12:58
Общество

Суд отменил штраф за Родину-мать в зеленке

Верховный суд разрешил не выплачивать 200 тысяч штрафа экс- координатору штаба Алексея Навального за коллаж с «зеленой» волгоградской скульптурой «Родина-мать зовет!».
Обновлено в 09:28
Общество

Град размером с пятирублевую монету выпал в Симферополе

На окраине Симферополя выпал град размером с пятирублевую монету. Очевидцы прислали фото и видео в редакцию Крыминформа.
Обновлено в 08:41
Армия и оружие

В Донбассе ополченцы уничтожили автомобиль снабжения ВСУ на передовой

Днем ранее при подавлении огневых точек противника ополченцы ДНР уничтожили одного и ранили троих боевиков ВСУ.
Обновлено в 03:11
Шоу-бизнес

Джастин Бибер признал себя женатым

Поклонники Джастина Бибера не знают, что им делать — смеяться или плакать: их кумир решился на «отважный» поступок.
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес

Суд взыскал с Лолиты Милявской более 720 тысяч рублей за долги по ЖКХ

Обновлено в 12:59
Происшествия

Глухонемые россияне оказались на острове и не смогли позвать на помощь

Обновлено в 13:45
Общество

Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50

Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа задумала переедание как способ умертвить людей старше 50 лет.
Обновлено в 11:39
Общество

YouTube запретил шовинистические видео

Видеосервис YouTube объявил об усилении борьбы с шовинистическими материалами на своей площадке.
Обновлено в 12:58
Футбол

Дриусси рассказал, что Ригони спрашивал его о «Ривер Плейт»

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси рассказал, что его соотечественник Эмилиано Ригони спрашива его о "Ривер Плейт".
Обновлено в 13:56
Футбол

О трансфере Азара в «Реал» будет объявлено в ближайшие часы

Как сообщает шоу El Chiringuito TV, о трансфере Азара будет объявлено в ближайшие несколько часов.
Обновлено в 09:41
Авто

Haval назвал цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки

Обновлено в 10:46
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