Футбол
«Краснодар» согласовал трансфер КабелляРИА Новости 03:14
"Краснодар" и французский "Сент-Этьен" достигли договоренности о переходе в стан российского футбольного клуба атакующего полузащитника Реми Кабелля, сообщается на официальном сайте "быков". Как отмечается в сообщении, все детали трансфера 29-летнего французского хавбека согласованы.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 15:20, Вашингтон
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Общество
В Санкт-Петербурге прошла генеральная репетиция парада ко Дню ВМФ
В Санкт-Петербурге прошла генеральная репетиция парада ко Дню ВМФ, который состоится 28 июля.
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Общество
О снеге в выходные предупредили в Гидрометцентре
В Северо-восточной части России и на Севере не исключено выпадение мокрого снега с дождем.
Обновлено вчера в 12:53
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
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Единоборства
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Обновлено в 14:46
Политика
Соловьев сообщил об обиде Зеленского на Путина
Обновлено вчера в 22:05
Шоу-бизнес
Собчак ответила Шнурову откровенным видео
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Общество
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Обновлено в 13:41
Авто
Тюнеры хотят выпустить обновленный ГАЗ-69 «Козлик»
Тюнинг-ателье Truck Garage собирается выпустить лимитированную серию обновленного внедорожника ГАЗ-69.
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Авто
Mercedes-Benz протестировал на дороге новый электрокар
Новая архитектура представит собой аккумуляторно-электрическую конструкцию, известную как MEA2 (Mercedes Electric Architecture), и EQS станет первым автомобилем, который будет ее использовать.
Обновлено в 05:29
Футбол
Комличенко забил первый гол за «Младу Болеслав» в еврокубках
Российский нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко сравнял счет в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы против "Ордабасы".
Обновлено в 14:00
Происшествия
КНДР привезла на задержанное российское судно воду
Северокорейская сторона доставила на борт задержанного российского судна "Сянхайлинь-8" в порту Вонсан воду, сообщил РИА Новости Замдиректора судовладельца Сергей Седлер.
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Общество
Названы изменения в законодательстве России с 1 августа
С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
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Крупнейший импортер нефтепродуктов на Украине Wexler Group заявил, что с 1 августа прекратит поставку дизельного топлива из России из-за ввода пошлин и будет искать альтернативные источники импорта дизельного топлива.
Обновлено в 13:12
Кино
В сети появился трейлер боевика «Гемини» с Уиллом Смитом
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Политика
В Финляндии Клинтону подарили его собственный саксофон
Сорок второй президент США Билл Клинтон, находящийся с частным визитом в Финляндии, выступил в четверг вечером в городе Мариехамн, центральном городе Аландских островов, с лекцией, посвящённой изменению климата, и получил в подарок собственный саксофон, приобретенный ранее на аукционе миллионером Андерсом Виклофом (Anders Wiklöf).
Обновлено в 14:27
Кино
Президент HBO резко ответил фанатам «Игры престолов»
Президент американского телеканала HBO Кейси Блойс прокомментировал петицию фанатов "Игры престолов", который потребовали переснять финал последнего сезона.
Обновлено в 12:59