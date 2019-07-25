Футбол

В ФК «Краснодар» переходит французский хавбек Реми КабелляКраснодарские известия 03:33

«Быки» договорились с французским ФК «Сент-Этьеном» о переходе 29-летнего Реми Кабелля в команду черно-зеленых.
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В ФК «Краснодар» переходит французский хавбек Реми Кабелля

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