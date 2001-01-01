Футбол
В ФК «Краснодар» перейдет французский полузащитник Реми КабелляКубань 24 02:56
Полузащитник в ближайшие дни прибудет в Краснодар и пройдет медицинское обследование, по итогам которого клуб подпишет с ним личный контракт, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар». Как писал интернет-портал "Кубань 24", по данным СМИ, сумма трансфера Кабелли составит 10 млн евро.
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