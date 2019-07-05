Ранее «желто-синие» пожаловались на команду из Песчанокопского в РФС. В футбольном клубе «Чайка» извинились перед болельщиками «Ростова». Официальное заявление по поводу недавнего конфликта с фанатами «желто-синих» опубликовано на сайте песчанокопской команды.

В ФК «Чайка» извинились перед болельщиками «Ростова»

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