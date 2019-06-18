Футбол

В ФИФА обсуждают возможность лишения Катара ЧМ-2022Sport.ru вчера в 16:59

По информации TNT Sports, после задержания Платини в ФИФА проводятся секретные встречи, на которых изучается вопрос переноса ЧМ-2022 в другую страну. Напомним, что футбольный Мундиаль в 2022 году должен пройти в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Последние новости футбола на нашем портале.
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Йозеф Блаттер: «По-прежнему считаю, что в деле о выборе Катара хозяином ЧМ нет коррупционной составляющей»

Матч ТВ05:59

Йозеф Блаттер: «Задержание Платини очень удивило меня»

Спорт-Экспресс05:07

СМИ: в ФИФА обсуждают возможность лишения Катара ЧМ-2022

Sport24.ruвчера в 16:16

В ФИФА обсуждают возможность лишения Катара ЧМ-2022

Sport.ruвчера в 16:59

Платини просто обедал с шейхами, а потом Катар случайно выиграл конкурс на проведение ЧМ

Бомбардир.рувчера в 14:40

Платини отпустили. Его целый день допрашивали о ЧМ в Катаре

Sports.ruвчера в 10:40

Чемпионат мира по футболу в Катаре может не состояться

53 новостивчера в 08:27
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 11:16, Вашингтон
Политика

Врио начальника УВД по ЗАО Москвы назначен Марат Мустафаев

"Врио начальника УВД по ЗАО ГУ МВД по Москве назначен Марат Мустафаев", - сообщили в ведомстве.
Обновлено в 09:54
Политика

В Харькове проспекту вернули имя маршала Жукова

Обновлено в 07:27
Политика

Следствие обвинило в крушении MH17 четырех человек

Международная следственная группа обвинила четырех человек в крушении в 2014 году на Донбассе малайзийского Boeing, летевшего рейсом MH17.
Обновлено в 08:57
Происшествия

Адвокат заявил о возбуждении дела из-за стычки с полицией на фестивале

Обновлено в 10:54
Армия и оружие

Российские военные сделали Смоленскую АЭС невидимой

Обновлено в 06:44
Политика

Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.
Обновлено в 08:32
Политика

Эрдоган назвал смерть экс-президента Египта Мурси убийством

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что бывший лидер Египта Мухаммед Мурси, скончавшийся в зале суда, был убит, передает Reuters.
Обновлено в 09:48
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» рассказала о начале романа с королем Малайзии

"Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина рассказала о начале отношений со своим мужем, экс-королем Малайзии Мухаммедом V. Через два года после победы в конкурсе красоты Оксану пригласили сотрудничать с ювелиром Джейкобом Арабо, который был знаком с королем Малайзии Мухаммедом V. Весной 2017 года на одном из мероприятий в Европе Арабо представил Воеводину султану.
Обновлено в 10:17
Политика

Медведев прокомментировал слова Кудрина о позорном уровне бедности

Ранее руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал уровень бедности в России позором.
Обновлено в 08:10
Авто

Новый Geely Atlas для России проходит дорожные испытания

Компания Geely привезет в Россию обновленную версию кроссовера Atlas.
Обновлено в 00:02
Происшествия

Появилось видео рухнувшего моста через реку в Подмосковье

В Сети появилось видео частичного обрушения моста через реку Лама в Московской области.
Обновлено в 10:05
Общество

Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили

«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено вчера в 14:57
Армия и оружие

Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта

Минобороны до конца года разработает документы, которые изменят правила присвоения звания старшего лейтенанта, сообщила газета «Известия» со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 02:14
Технологии

Apple задумалась о частичном выводе производства из Китая

Американская компания Apple рассматривает возможность вывода до 30% производственных мощностей из Китая в другие страны в связи с усилением торговых разногласий между Вашингтоном и Пекином.
Обновлено в 09:27
Политика

Рейтинг партии Порошенко на выборах в Раду упал до проходного барьера

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" с результатом в 5% поддержки избирателей замыкает пятерку политических сил, которые преодолевают проходной барьер в парламент (5%).
Обновлено в 10:07
Происшествия

Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета

Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Общество

Температура в Москве в выходные дни может побить рекорд 1917 года

В Москве температура воздуха в субботу, 22 июня, может побить рекорд 1917 года. Об этом 19 июня сообщили в Гидрометцентре России.
Обновлено в 10:32
Общество

Водителей предложили лишать прав за отсутствие ОСАГО

На рассмотрение в Госдуму был внесён законопроект, согласно которому за отсутствие полиса ОСАГО предлагается штрафовать водителей на 5 тысяч рублей и лишать прав за повторное нарушение.
Обновлено в 09:38
Армия и оружие

Американист рассказал, зачем США хотят выдавать кредиты странам НАТО

Американист рассказал, зачем США хотят выдавать кредиты странам НАТО В конгрессе США предложили давать кредиты членам НАТО для снижения "зависимости" от Москвы.
Обновлено в 04:52
Шоу-бизнес

Бари Алибасов дал первое интервью после отравления «Кротом»

Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления средством для отчистки труб «Крот».
Обновлено вчера в 21:09
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с автобусом в Челябинской области

Автобус столкнулся с грузовиком в среду на трассе М5 "Урал" в Челябинской области, погибли два пассажира, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 10:14
Экономика

Пособия на детей приравняют к прожиточному минимуму

Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что пособия по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет будут приравнены к прожиточному минимуму, передает ТАСС.
Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес

Адель похудела на 10 килограммов после развода

По словам источника, за два месяца регулярных тренировок Адель удалось привести тело в тонус и похудеть на 10 килограммов.
Обновлено в 08:36
Футбол

Шюррле может перейти в один из московских клубов

Представители 28-летнего хавбека контактировали с неназванным московским клубом, сообщает Fussball Transfers со ссылкой на Sport Bild.
Обновлено в 10:51
Политика

Путин провел совещание по «Прямой линии»

Президент РФ Владимир Путин провел совещание по подготовке специальной программы "Прямая линия", которая выйдет в эфир 20 июня в 12:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 15:12
Политика

Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук

Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
Обновлено в 06:42
Авто

Компания Peugeot презентовала новый кроссовер Peugeot 2008

Компания Peugeot презентовала новый кроссовер Peugeot 2008 и анонсировала его продаж на конец этого года.
Обновлено в 08:56
Политика

Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым

Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.
Обновлено в 09:43
Общество

Работницы станкостроительного завода разделись ради съёмок в клипе

Белорусский станкостроительный завод «Белмаш» поднял в интернете волну так называемого хайпа, разместив ролик-пародию на песню Бенни Бенасси Satisfaction.
Обновлено в 11:10
Энергетика

Дания высказалась по поводу маршрута «Северного потока — 2»

Глава пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен высказался по поводу маршрута газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 08:35
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Мишель Платини
Французский футболист
Французский футболист, тренер и спортивный функционер. Чемпион Европы 1984 года. Лучший французский футболист XX века по версии издания «France Football». Единственный футболист, награждавшийся премией «Золотой мяч» три года подряд.
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Катар
Государство в Передней Азии
Государство на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в северо-восточной части Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией на юге, со всех остальных сторон омывается Персидским заливом. На северо-западе имеет морскую границу с островами Бахрейн, на юго-востоке - морскую границу с ОАЭ. Столица - город Доха.
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