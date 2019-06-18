Футбол
В ФИФА обсуждают возможность лишения Катара ЧМ-2022Sport.ru вчера в 16:59
По информации TNT Sports, после задержания Платини в ФИФА проводятся секретные встречи, на которых изучается вопрос переноса ЧМ-2022 в другую страну. Напомним, что футбольный Мундиаль в 2022 году должен пройти в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Последние новости футбола на нашем портале.
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Платини просто обедал с шейхами, а потом Катар случайно выиграл конкурс на проведение ЧМ
Бомбардир.рувчера в 14:40
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 11:16, Вашингтон
Политика
Врио начальника УВД по ЗАО Москвы назначен Марат Мустафаев
"Врио начальника УВД по ЗАО ГУ МВД по Москве назначен Марат Мустафаев", - сообщили в ведомстве.
Обновлено в 09:54
Политика
В Харькове проспекту вернули имя маршала Жукова
Обновлено в 07:27
Политика
Следствие обвинило в крушении MH17 четырех человек
Международная следственная группа обвинила четырех человек в крушении в 2014 году на Донбассе малайзийского Boeing, летевшего рейсом MH17.
Обновлено в 08:57
Армия и оружие
Российские военные сделали Смоленскую АЭС невидимой
Обновлено в 06:44
Политика
Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.
Обновлено в 08:32
Политика
Эрдоган назвал смерть экс-президента Египта Мурси убийством
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что бывший лидер Египта Мухаммед Мурси, скончавшийся в зале суда, был убит, передает Reuters.
Обновлено в 09:48
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» рассказала о начале романа с королем Малайзии
"Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина рассказала о начале отношений со своим мужем, экс-королем Малайзии Мухаммедом V. Через два года после победы в конкурсе красоты Оксану пригласили сотрудничать с ювелиром Джейкобом Арабо, который был знаком с королем Малайзии Мухаммедом V. Весной 2017 года на одном из мероприятий в Европе Арабо представил Воеводину султану.
Обновлено в 10:17
Политика
Медведев прокомментировал слова Кудрина о позорном уровне бедности
Ранее руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал уровень бедности в России позором.
Обновлено в 08:10
Авто
Новый Geely Atlas для России проходит дорожные испытания
Компания Geely привезет в Россию обновленную версию кроссовера Atlas.
Обновлено в 00:02
Происшествия
Появилось видео рухнувшего моста через реку в Подмосковье
В Сети появилось видео частичного обрушения моста через реку Лама в Московской области.
Обновлено в 10:05
Общество
Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили
«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено вчера в 14:57
Армия и оружие
Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта
Минобороны до конца года разработает документы, которые изменят правила присвоения звания старшего лейтенанта, сообщила газета «Известия» со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 02:14
Технологии
Apple задумалась о частичном выводе производства из Китая
Американская компания Apple рассматривает возможность вывода до 30% производственных мощностей из Китая в другие страны в связи с усилением торговых разногласий между Вашингтоном и Пекином.
Обновлено в 09:27
Политика
Рейтинг партии Порошенко на выборах в Раду упал до проходного барьера
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" с результатом в 5% поддержки избирателей замыкает пятерку политических сил, которые преодолевают проходной барьер в парламент (5%).
Обновлено в 10:07
Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Общество
Температура в Москве в выходные дни может побить рекорд 1917 года
В Москве температура воздуха в субботу, 22 июня, может побить рекорд 1917 года. Об этом 19 июня сообщили в Гидрометцентре России.
Обновлено в 10:32
Общество
Водителей предложили лишать прав за отсутствие ОСАГО
На рассмотрение в Госдуму был внесён законопроект, согласно которому за отсутствие полиса ОСАГО предлагается штрафовать водителей на 5 тысяч рублей и лишать прав за повторное нарушение.
Обновлено в 09:38
Армия и оружие
Американист рассказал, зачем США хотят выдавать кредиты странам НАТО
Американист рассказал, зачем США хотят выдавать кредиты странам НАТО В конгрессе США предложили давать кредиты членам НАТО для снижения "зависимости" от Москвы.
Обновлено в 04:52
Шоу-бизнес
Бари Алибасов дал первое интервью после отравления «Кротом»
Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления средством для отчистки труб «Крот».
Обновлено вчера в 21:09
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с автобусом в Челябинской области
Автобус столкнулся с грузовиком в среду на трассе М5 "Урал" в Челябинской области, погибли два пассажира, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 10:14
Экономика
Пособия на детей приравняют к прожиточному минимуму
Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что пособия по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет будут приравнены к прожиточному минимуму, передает ТАСС.
Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес
Адель похудела на 10 килограммов после развода
По словам источника, за два месяца регулярных тренировок Адель удалось привести тело в тонус и похудеть на 10 килограммов.
Обновлено в 08:36
Футбол
Шюррле может перейти в один из московских клубов
Представители 28-летнего хавбека контактировали с неназванным московским клубом, сообщает Fussball Transfers со ссылкой на Sport Bild.
Обновлено в 10:51
Политика
Путин провел совещание по «Прямой линии»
Президент РФ Владимир Путин провел совещание по подготовке специальной программы "Прямая линия", которая выйдет в эфир 20 июня в 12:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 15:12
Политика
Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук
Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
Обновлено в 06:42
Авто
Компания Peugeot презентовала новый кроссовер Peugeot 2008
Компания Peugeot презентовала новый кроссовер Peugeot 2008 и анонсировала его продаж на конец этого года.
Обновлено в 08:56
Политика
Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым
Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.
Обновлено в 09:43
Общество
Работницы станкостроительного завода разделись ради съёмок в клипе
Белорусский станкостроительный завод «Белмаш» поднял в интернете волну так называемого хайпа, разместив ролик-пародию на песню Бенни Бенасси Satisfaction.
Обновлено в 11:10
Энергетика
Дания высказалась по поводу маршрута «Северного потока — 2»
Глава пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен высказался по поводу маршрута газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 08:35