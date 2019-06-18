Футбол

В ФИФА обсуждают возможность лишения Катара ЧМ-2022Sport.ru вчера в 16:59

По информации TNT Sports, после задержания Платини в ФИФА проводятся секретные встречи, на которых изучается вопрос переноса ЧМ-2022 в другую страну. Напомним, что футбольный Мундиаль в 2022 году должен пройти в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Последние новости футбола на нашем портале.
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Почему у Катара не заберут чемпионат мира по футболу, даже если докажут вину Платини?

LoginCasino.com05:50

СМИ: в ФИФА обсуждают возможность лишения Катара ЧМ-2022

Sport24.ruвчера в 16:16

ФИФА может лишить Катар права проведения ЧМ-2022

Metaratingsвчера в 16:35

В ФИФА обсуждают возможность лишения Катара ЧМ-2022

Sport.ruвчера в 16:59

«Наша песня хороша, начинай сначала»: В Англии мечтают принять чемпионат мира 2022

Евро-футбол.рувчера в 16:46

Чемпионат мира по футболу в Катаре может не состояться

53 новостивчера в 08:27
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Интернет

В Telegram появится функция геочата

После обновления версии Telegram для Android, iOS и десктопных платформ в мессенджере появится функция геочата, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:08
Футбол

«Спартак» расторг контракт с Глушаковым

Московский «Спартак» расторг контракт с полузащитником Денисом Глушаковым. Об этом 19 июня сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 06:31
Происшествия

Гражданин России убит в Лондоне

Полиция Лондона сообщила об убийстве россиянина Глеба Жебровского, известного под именем Глеб Стальной.
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия

Погиб депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук

В Киеве погиб координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук.
Обновлено в 06:21
Общество

Предполагаемые заказчики дела Голунова из ФСБ оказались соседями

У чекистов имеются трехэтажные особняки в поселке клубного типа «Лесная Бухта», который расположен на берегу Истринского водохранилища.
Обновлено в 03:47
Политика

Мадуро назвал стоимость попытки его убийства

Обновлено вчера в 22:43
Политика

Песков заявил об огромном интересе россиян к «прямой линии» с Путиным

Интерес жителей России к «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным по-прежнему остается огромным.
Обновлено в 06:10
Происшествия

В Москве произошла массовая драка

Обновлено в 00:58
Армия и оружие

Bellingcat назвала имена 12 причастных к крушению Boeing в Донбассе

Обновлено в 06:19
Политика

Могерини заявила об адаптации экономики Евросоюза к контрсанкциям РФ

Агропромышленный рынок Европейского союза показал устойчивость к ответным санкциям со стороны России, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие

В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта

В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия

В семи регионах прошли обыски по делу о финансировании ИГ

Расследуя уголовные дела о финансировании террористов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», следователи проводят «масштабные мероприятия, в том числе обыски» в домах подозреваемых.
Обновлено в 04:23
Армия и оружие

Беспилотный ведомый XQ-58A Valkyrie совершил второй полет

Обновлено вчера в 06:01
Политика

Кто виноват в крушении MH17 на Украине, сообщило следствие

Обновлено в 06:13
Хоккей

Барбашев упал с пожарной машины во время чемпионского парада

Обновлено в 04:03
Общество

Власти разъяснили порядок изъятия земель за нескошенную траву и мусор

Законопроект об изъятии земель у граждан за нескошенную траву и мусор, разработанный Минэкономразвития как мера борьбы с пожарами, не коснется граждан, проживающих в населенных пунктах или на территории садоводческих товариществ, говорится в пояснениях Росреестра, поступивших в РБК.
Обновлено в 05:05
Экономика

Владимир Лисин продал долю в банке «Зенит» топ-менеджеру «Татнефти»

Компания, представляющая интересы Владимира Лисина, купила 14,4% акций банка "Зенит" в 2007 году, затем его доля в кредитной организации снижалась.
Обновлено в 04:29
Политика

Совет Харькова вернул одному из проспектов города имя маршала Жукова

Обновлено в 06:12
Экономика

Кудрин подтвердил угрозу социального взрыва из-за бедности

Глава Счетной палаты уточнил, что правительство принимает меры для стабилизации ситуации Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время интервью в программе "Познер" подтвердил, что в России существует риск социального взрыва из-за бедности, сообщает gazeta.ru.
Обновлено вчера в 02:32
Общество

На Урале СК проверит данные об аварийном состоянии ряда жилых домов

Обновлено в 04:23
Происшествия

Двух полицейских наказали из-за видео крушения SSJ100 в Шереметьево

Обновлено в 05:53
Общество

Власти Индонезии начнут перенос столицы страны из Джакарты в 2021 году

Власти Индонезии начнут перенос столицы страны из Джакарты в 2021 году, сообщает агентство «Синьхуа».
Обновлено в 06:16
Интернет

Microsoft добавит новую клавишу на клавиатуру

Американская компания Microsoft добавит на клавиатуру персональных компьютеров новую клавишу, предназначенную для работы с приложениями из пакета Office, об этом сообщает The Verge.
Обновлено в 05:34
Наука

На Филиппинах нашли поедающего камень корабельного червя

Ученые нашли на филиппинском острове Бохоль поедающего камни корабельного червя, сообщается в статье, опубликованной в Proceedings of the Royal Society B и пресс-релизе Северовосточного университета.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие

Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку

Обновлено в 06:05
Экономика

Baring Vostok признал потерю контроля над банком «Восточный»

Baring Vostok отозвали иск, потому что в мае Амурский суд в беспрецедентно краткие сроки, игнорируя запрет Лондонского суда на разбирательство в России, лишил фонд контроля в банке в пользу «рейдеров», прокомментировал представитель Baring Vostok 18 июня, – тех, кто отправил за решетку невиновных людей.
Обновлено вчера в 08:24
Хоккей

Кучеров заявил, что ему далеко до Овечкина и Малкина

Кучеров отметил, что в первый раз будет участвовать церемонии, поэтому пока рано говорить, что он перехватил эстафетную палочку у Овечкина и Малкина.
Обновлено в 04:34
Происшествия

Кокорин хочет отбывать срок в одной колонии с братом

Спортсмен сказал, что хочет отбывать наказание в одной колонии со своим младшим братом Кириллом, который также проходил фигурантом по делу футболиста.
Обновлено вчера в 20:27
Шоу-бизнес

Алибасов дал первое интервью после госпитализации

Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления.
Обновлено в 01:19
Энергетика

Рубль укрепляется на новостях о встрече лидеров США и Китая

Информация, неожиданно появившаяся 18 июня, о встрече президента США Дональда Трампа и руководителя КНР Си Цзиньпина в рамках саммита G20 взбудоражила рынки, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора по науке департамента образования Института трейдинга и инвестиций «Феникс» Александр Егоров.
Обновлено в 02:57
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Мишель Платини
Французский футболист
Французский футболист, тренер и спортивный функционер. Чемпион Европы 1984 года. Лучший французский футболист XX века по версии издания «France Football». Единственный футболист, награждавшийся премией «Золотой мяч» три года подряд.
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Катар
Государство в Передней Азии
Государство на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в северо-восточной части Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией на юге, со всех остальных сторон омывается Персидским заливом. На северо-западе имеет морскую границу с островами Бахрейн, на юго-востоке - морскую границу с ОАЭ. Столица - город Доха.
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