Футбол

В FIFA 20 «Ювентус» заменят на Piemonte CalcioCyber.sports.ru 08:37

EA Sports заменит «Ювентус» в FIFA 20 на Piemonte Calcio из-за прекращения сотрудничества. Изменения Piemonte Calcio станет новой командой в FIFA 20. У нее будут свои знак и форма в Kick-Off, режимах карьеры и VOLTA Football.В Piemonte Calcio будут использованы модели аутентичных игроков.
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«Ювентус» будет переименован в игре FIFA 20

Sport24.ru12:42

В FIFA-20 «Ювентус» будет называться «Пьемонте кальчо»

Спорт-Экспресс11:36

«Ювентус» заключил эксклюзивное соглашение с игрой PES 2020

Soccer.ru09:07

«Ювентус» стал партнером PES. В FIFA 20 команда будет называться Piemonte Calcio

Матч ТВ10:12

«Ювентус» стал партнером PES. В FIFA 20 команда будет называться Piemonte Calcio

Sportbox.RU10:12

В FIFA 20 не будет «Ювентуса»

Советский спорт11:29

В FIFA 20 «Ювентус» заменят на Piemonte Calcio

Cyber.sports.ru08:37
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