Футбол
В FIFA 20 «Ювентус» заменят на Piemonte CalcioCyber.sports.ru 08:37
EA Sports заменит «Ювентус» в FIFA 20 на Piemonte Calcio из-за прекращения сотрудничества. Изменения Piemonte Calcio станет новой командой в FIFA 20. У нее будут свои знак и форма в Kick-Off, режимах карьеры и VOLTA Football.В Piemonte Calcio будут использованы модели аутентичных игроков.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 21:17, Вашингтон
Происшествия
Четверых полицейских уволили после «дела Голунова»
Четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы уволены.
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Политика
Глава Чувашии попал в десятку худших российских губернаторов
В числе десяти кандидатов на вылет из российской губернаторской когорты значится и глава Чувашии Михаил Игнатьев.
Обновлено в 11:29
Политика
Саакашвили признал, что во времена СССР на Украине жилось лучше
Во времена СССР на Украине жилось лучше, заявил экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено в 17:37
Общество
Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты
Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Политика
Климкин предложил сделать украинский официальным языком ООН
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о готовности внешнеполитического ведомства предложить ООН сделать украинский официальным языком организации.
Обновлено в 12:24
Происшествия
На пропавшем малайзийском «Боинге» нашли неизвестный груз
Французские следователи нашли данные о неизвестном грузе на борту малайзийского «Боинга», пропавшего в 2014 году, сообщает Le Parisien.
Обновлено в 10:15
Политика
ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом
Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 11:09
Армия и оружие
В Петербурге прошла первая репетиция Главного военно-морского парада
В Петербурге во вторник, 16 июля, прошла первая репетиция Главного военно-морского парада, который состоится 28 июля.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Композитор Игорь Извеков найден мертвым в Москве
Обновлено в 11:11
Политика
Скабеева пошутила над словами постпреда Украины в ООН
Российская телеведущая Ольга Скабеева ответила постпреду Украины в ООН Владимиру Ельченко на его слова про дипломатов РФ.
Обновлено в 12:52
Экономика
Турецкие отели снизили цены для россиян
Обновлено в 12:48
Происшествия
Россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике
В Мексике гражданина Алексея Макеева приговорили к тюремному сроку в 37,5 лет за убийство.
Обновлено в 19:23
Политика
Лавров рассказал, планирует ли Россия признать ДНР и ЛНР
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, планирует ли Россия признавать независимость Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 17:54
Происшествия
В Москве более 20 человек отравились едой из автоматов
Обновлено в 10:01
Политика
В Кремле прокомментировали идею о конфискации имущества коррупционеров
Песков добавил, что методы борьбы с коррупцией постоянно совершенствуются.
Обновлено в 05:32
Политика
NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве
Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено в 19:32
Футбол
Манджукич может перейти из «Ювентуса» в «Эвертон»
Форвард «Ювентуса» Марио Манджукич может продолжить карьеру в Англии. Хорвата намерен подписать «Эвертон».
Обновлено в 20:09
Политика
Иран обвинили в захвате танкера ОАЭ
Танкер, принадлежащий ОАЭ, предположительно, захватили иранские военные, сообщила в твиттере корреспондент CNN Барбара Старр со ссылкой на свои источники в американской разведке.
Обновлено в 09:39
Авто
Объявлены цены на трековый Mercedes-AMG GT R Pro
Обновлено в 11:04
Общество
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве
В Москве вечером 16 июля и в ночь на 17 июля ожидаются гроза и сильный ветер. Об этом говорится в прогнозе регионального главка МЧС.
Обновлено в 10:31
Общество
Астролог рассказал, чью жизнь изменит лунное затмение
В ночь с 16 на 17 июля жители столицы смогут наблюдать лунное затмение. Об этом пишет газета «Вечерняя Москва».
Обновлено вчера в 13:11
Наука
В Израиле создали «машину Рамануджана»
Группа исследователей из Израильского технологического института (Технион) создала так называемую «машину Рамануджана» — устройство, которое автоматически генерирует математические гипотезы для фундаментальных констант.
Обновлено в 07:34
Экономика
Глобальный долг растет на низких ставках
Мониторинг мировой экономики Замедление темпов роста долговой нагрузки в мире в прошлом году оказалось лишь временным — объем глобального долга по итогам первого квартала 2019 года вырос еще на $3 трлн, превысив $246 трлн, следует из данных вашингтонского Institute of International Finance.
Обновлено в 19:05
Происшествия
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено в 11:18
Политика
В США предложили «назло Путину» отдать Украине турецкие F-35
Примерно 30 единиц истребителей пятого поколения F-35 Lightning II американского производства, изначально предназначенных для Турции, можно предложить уже существующим или потенциальным заказчикам, пишет Defense One.
Обновлено в 17:34
Политика
Путин разрешил Минобороны оборудовать спецсигналами еще две автомашины
Президент РФ Владимир Путин разрешил Министерству обороны оборудовать устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов 22 автомобиля.
Обновлено в 10:03