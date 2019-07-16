Футбол

В FIFA 20 «Ювентус» заменят на Piemonte CalcioCyber.sports.ru 08:37

EA Sports заменит «Ювентус» в FIFA 20 на Piemonte Calcio из-за прекращения сотрудничества. Изменения Piemonte Calcio станет новой командой в FIFA 20. У нее будут свои знак и форма в Kick-Off, режимах карьеры и VOLTA Football.В Piemonte Calcio будут использованы модели аутентичных игроков.
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«Ювентус» будет переименован в игре FIFA 20

Sport24.ru12:42

В FIFA-20 «Ювентус» будет называться «Пьемонте кальчо»

Спорт-Экспресс11:36

«Ювентус» заключил эксклюзивное соглашение с игрой PES 2020

Soccer.ru09:07

«Ювентус» стал партнером PES. В FIFA 20 команда будет называться Piemonte Calcio

Sportbox.RU10:12

«Ювентус» стал партнером PES. В FIFA 20 команда будет называться Piemonte Calcio

Матч ТВ10:12

В FIFA 20 не будет «Ювентуса»

Советский спорт11:29

В FIFA 20 «Ювентус» заменят на Piemonte Calcio

Cyber.sports.ru08:37
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В Мексике гражданина Алексея Макеева приговорили к тюремному сроку в 37,5 лет за убийство.
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Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, планирует ли Россия признавать независимость Донецкой и Луганской народных республик.
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Песков добавил, что методы борьбы с коррупцией постоянно совершенствуются.
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Иран обвинили в захвате танкера ОАЭ

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Астролог рассказал, чью жизнь изменит лунное затмение

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В США предложили «назло Путину» отдать Украине турецкие F-35

Примерно 30 единиц истребителей пятого поколения F-35 Lightning II американского производства, изначально предназначенных для Турции, можно предложить уже существующим или потенциальным заказчикам, пишет Defense One.
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Президент РФ Владимир Путин разрешил Министерству обороны оборудовать устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов 22 автомобиля.
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