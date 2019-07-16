Футбол
В FIFA 20 «Ювентус» заменят на Piemonte CalcioCyber.sports.ru 08:37
EA Sports заменит «Ювентус» в FIFA 20 на Piemonte Calcio из-за прекращения сотрудничества. Изменения Piemonte Calcio станет новой командой в FIFA 20. У нее будут свои знак и форма в Kick-Off, режимах карьеры и VOLTA Football.В Piemonte Calcio будут использованы модели аутентичных игроков.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 16:43, Вашингтон
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Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
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Общество
Россияне увидят лунное затмение
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Обновлено в 12:55
Политика
Гудкову отказали в регистрации на выборы в депутаты Мосгордумы
Заместитель председателя ОП Москвы Алексей Венедиктов ранее сообщал РИА Новости, что всем самовыдвиженцам в МГД по 43-му округу, в том числе актеру Андрею Соколову, музыканту Сергею "Пауку" Троицкому, "яблочнику" Сергею Митрохину и стороннице Алексея Навального Любови Соболь, скорее всего, откажут в регистрации кандидатами на выборах.
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Додон рассказал о принципе нейтралитета Молдавии
Президент Молдавии Игорь Додон в эфире телеканала Accent рассказал, что принцип нейтралитета Кишинева заложен в Конституции, потому молдавское государство не собирается вступать в НАТО без согласия Партии социалистов.
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Турецкие отели снизили цены для российских туристов
Отели Турции снижают цены на размещение в июле-августе на 10-15%.
Обновлено в 07:36
Армия и оружие
Румыния заблокировала поставки российской военной техники в Сербию
Власти Румынии заблокировали возможность поставки в Сербию партии российской бронетехники по реке Дунай.
Обновлено в 13:32
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КС Украины признал закон о декоммунизации конституционным
Конституционный суд Украины признал закон об осуждении тоталитарных режимов и запрете пропаганды их символики соответствующим основному закону страны.
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Дочь Маргариты Тереховой: «Мама тяжело переживала свое одиночество»
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Обновлено в 01:00
Финансы
Fitch не верит рынку в вопросе количества снижений ставки ФРС
Аналитики Fitch Ratings прогнозируют, что Федеральная резервная система (ФРС) США снизит процентную ставку по федеральным фондам единожды в 2019 году, что расходится с ожиданиями рынка.
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Политика
Зеленскому посоветовали дать Донбассу особый статус и забыть о НАТО
«Пока граждане Украины в своём большинстве не просто скажут, что они за мир, а признают, что мир в любом случае будет ценой уступок, например отказа от НАТО, особого статуса Донбасса, и что это всё уступки приемлемые, мы от этого не станем беднее», — заявил Волошин.
Обновлено вчера в 22:53
Политика
Иран отбуксировал сломанный иностранный танкер в свои воды
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил, что иранская сторона отбуксировала в свои территориальные воды иностранный танкер, сломавшийся в Персидском заливе.
Обновлено в 16:26
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Петицию к Зеленскому поддержал 1 млн жителей Донбасса
Информация о числе поддержавших петицию публикуется на соответствующем сайте, а также дублируется на большом экране, установленном в центре Донецка.
Обновлено в 06:15
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Зеленский и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе
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Обновлено в 16:25
Армия и оружие
Репетиция Главного военно-морского парада прошла в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге 16 июля прошла репетиция военно-морского парада ко дню ВМФ.
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Малиновский перешел в «Аталанту»
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Netflix представил первый кадр «Ведьмака» на Плотве
Ранее Netflix опубликовал подборку фотографий главных героев «Ведьмака», а также представил постер и логотип сериала.
Обновлено в 16:28
Армия и оружие
Войска США останутся в Сирии, заявил Эспер
"Остаточные силы ВС США пока что останутся на северо-востоке Сирии, будучи частью многонациональных сил по продолжению кампании против ИГ*", - сказал Эспер в показаниях конгрессу.
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