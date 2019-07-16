EA Sports заменит «Ювентус» в FIFA 20 на Piemonte Calcio из-за прекращения сотрудничества. Изменения Piemonte Calcio станет новой командой в FIFA 20. У нее будут свои знак и форма в Kick-Off, режимах карьеры и VOLTA Football.В Piemonte Calcio будут использованы модели аутентичных игроков.

В FIFA 20 «Ювентус» заменят на Piemonte Calcio

Кино Ди Каприо «допросили» о напрасной гибели Джека в «Титанике» Актеры Брэд Питт и Марго Робби устроили шуточный допрос своему коллеге по голливудскому цеху Леонардо Ди Каприо, у которого они попытались выяснить, не напрасно ли погиб его герой Джек в фильме «Титаник».

Политика Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17 Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.

Политика Трамп заявил об отсутствии у США намерения сменить режим в Иране Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не стремится к смене режима в Иране, пишет The Hill во вторник.

Политика Кристин Лагард подала в отставку с поста главы МВФ Кристин Лагард подала в отставку с поста директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост руководителя Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Политика Скабеева пошутила над словами постпреда Украины в ООН Российская телеведущая Ольга Скабеева ответила постпреду Украины в ООН Владимиру Ельченко на его слова про дипломатов РФ.

Политика Урсула фон дер Ляйен избрана главой Еврокомиссии Европарламент утвердил кандидатуру экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, сообщил телеканал Sky News по итогам голосования, которое состоялось во вторник, 16 июля.

Политика Гудкову отказали в регистрации на выборы в депутаты Мосгордумы Заместитель председателя ОП Москвы Алексей Венедиктов ранее сообщал РИА Новости, что всем самовыдвиженцам в МГД по 43-му округу, в том числе актеру Андрею Соколову, музыканту Сергею "Пауку" Троицкому, "яблочнику" Сергею Митрохину и стороннице Алексея Навального Любови Соболь, скорее всего, откажут в регистрации кандидатами на выборах.

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Экономика Турецкие отели снизили цены для российских туристов Отели Турции снижают цены на размещение в июле-августе на 10-15%.

Армия и оружие Румыния заблокировала поставки российской военной техники в Сербию Власти Румынии заблокировали возможность поставки в Сербию партии российской бронетехники по реке Дунай.

Политика КС Украины признал закон о декоммунизации конституционным Конституционный суд Украины признал закон об осуждении тоталитарных режимов и запрете пропаганды их символики соответствующим основному закону страны.

Финансы Fitch не верит рынку в вопросе количества снижений ставки ФРС Аналитики Fitch Ratings прогнозируют, что Федеральная резервная система (ФРС) США снизит процентную ставку по федеральным фондам единожды в 2019 году, что расходится с ожиданиями рынка.

Политика Зеленскому посоветовали дать Донбассу особый статус и забыть о НАТО «Пока граждане Украины в своём большинстве не просто скажут, что они за мир, а признают, что мир в любом случае будет ценой уступок, например отказа от НАТО, особого статуса Донбасса, и что это всё уступки приемлемые, мы от этого не станем беднее», — заявил Волошин.

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Кино Netflix представил первый кадр «Ведьмака» на Плотве Ранее Netflix опубликовал подборку фотографий главных героев «Ведьмака», а также представил постер и логотип сериала.