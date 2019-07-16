Футбол

В FIFA 20 «Ювентус» заменят на Piemonte CalcioCyber.sports.ru 08:37

EA Sports заменит «Ювентус» в FIFA 20 на Piemonte Calcio из-за прекращения сотрудничества. Изменения Piemonte Calcio станет новой командой в FIFA 20. У нее будут свои знак и форма в Kick-Off, режимах карьеры и VOLTA Football.В Piemonte Calcio будут использованы модели аутентичных игроков.
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«Ювентус» стал партнером PES. В FIFA 20 команда будет называться Piemonte Calcio

Sportbox.RU10:12

«Ювентус» заключил эксклюзивное соглашение с игрой PES 2020

Soccer.ru09:07

В FIFA 20 «Ювентус» заменят на Piemonte Calcio

Cyber.sports.ru08:37
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Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом Доме сообщил, что не позволит купить Турции истребители-бомбардировщики F-35 из-за решения Анкары приобрести у России зенитные ракетные комплексы С-400.
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