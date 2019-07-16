Футбол

В FIFA 20 «Ювентус» заменят на Piemonte CalcioCyber.sports.ru 08:37

EA Sports заменит «Ювентус» в FIFA 20 на Piemonte Calcio из-за прекращения сотрудничества. Изменения Piemonte Calcio станет новой командой в FIFA 20. У нее будут свои знак и форма в Kick-Off, режимах карьеры и VOLTA Football.В Piemonte Calcio будут использованы модели аутентичных игроков.
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«Ювентус» заключил соглашение с Konami. Игроки команды и стадион будут в игре PES 2020

Sport24.ru08:45

В FIFA 20 «Ювентус» заменят на Piemonte Calcio

Cyber.sports.ru08:37

В FIFA 20 не будет «Ювентуса»

Советский спорт11:29

«Ювентус» стал партнером PES. В FIFA 20 команда будет называться Piemonte Calcio

Sportbox.RU10:12

«Ювентус» стал партнером PES. В FIFA 20 команда будет называться Piemonte Calcio

Матч ТВ10:12

«Ювентус» заключил эксклюзивное соглашение с игрой PES 2020

Soccer.ru09:07

В FIFA-20 «Ювентус» будет называться «Пьемонте кальчо»

Спорт-Экспресс11:36
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В результате ДТП в Самарской области погибли четыре человека

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Десятки сотрудников офисов в Москве отравились едой из автоматов

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Замглавы МИД Великобритании Алан Данкан заявил, что Лондон не экстрадирует основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в страны, где применяется смертная казнь.
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Сослан Джанаев: «Звали в „Легию“, но я выбрал „Сочи“»

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Экономика

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Специалисты из Гарвардского и Эдинбургского университетов предложили использовать на Марсе аэрогелевые щиты из кремнезема (SiO2).
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Происшествия

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Арест Олега Медведева (известного как Шишкан и Олег Раменский), который, как предполагается, является одним из самых влиятельных российских криминальных «авторитетов», вызвал серьёзную обеспокоенность в преступных кругах.
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Меркель во второй раз прослушала гимн сидя

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Обновлено в 10:32
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В Сочи унесенная крыша пляжного кафе ранила пассажира поезда

В результате разгула стихии унесенная ветром крыша пляжного кафе ранила пассажира поезда № 116 Адлер – Санкт-Петербург.
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Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля

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В МВД оценили угрозы непризнания российских паспортов жителей Донбасса

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ЕС призвал Россию признать вину за катастрофу малазийского Boeing

ЕС обратился к России с призывом взять на себя ответственность за падение малазийского Boeing над Донбассом в 2014 году, Совет Европы выпустил соответствующее заявление.
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Украина стала мировым лидером по заболеваемости корью

Украина оказалась на первом месте в списке стран с наибольшей распространенностью заболевания корью за 2018 год.
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Футбол

«Барселона» хочет обменять Коутиньо и Дембеле на Неймара

"ПСЖ" хочет компенсировать как можно больше из тех €222 млн, которые они потратили на Неймара в 2017 году.
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Комментируя предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
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