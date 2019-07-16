Футбол

В FIFA 20 «Ювентус» заменят на Piemonte CalcioCyber.sports.ru вчера в 08:37

EA Sports заменит «Ювентус» в FIFA 20 на Piemonte Calcio из-за прекращения сотрудничества. Изменения Piemonte Calcio станет новой командой в FIFA 20. У нее будут свои знак и форма в Kick-Off, режимах карьеры и VOLTA Football.В Piemonte Calcio будут использованы модели аутентичных игроков.
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«Ювентус» будет переименован в игре FIFA 20

Sport24.ruвчера в 12:42

В FIFA-20 «Ювентус» будет называться «Пьемонте кальчо»

Спорт-Экспрессвчера в 11:36

В FIFA 20 «Ювентус» заменят на Piemonte Calcio

Cyber.sports.ruвчера в 08:37

«Ювентус» стал партнером PES. В FIFA 20 команда будет называться Piemonte Calcio

Матч ТВвчера в 10:12

«Ювентус» стал партнером PES. В FIFA 20 команда будет называться Piemonte Calcio

Sportbox.RUвчера в 10:12

«Ювентус» заключил эксклюзивное соглашение с игрой PES 2020

Soccer.ruвчера в 09:07

В FIFA 20 не будет «Ювентуса»

Советский спортвчера в 11:29
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Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
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Двукратная чемпионка мира Мария Ласицкене с результатом 1,94 метра выиграла соревнования в прыжках в высоту на международном турнире в Падуе (Италия).
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Герцогиня Сассекская и жена принца Гарри Меган Маркл на лондонской премьере фильма "Король лев" рассказала поп-супезвезде Фарреллу Уильямсу о своей нелегкой жизни в королевской семье.
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Пять лет крушению малайзийского «Боинга» в Донбассе

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Продажи Skoda в России выросли на 10%

Как сообщает «Автостат», в первом полугодии этого года в России было продано 39 тыс. 828 новых машин Skoda, что на 10% больше, чем за такой же период в прошлом году.
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NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве

Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Политика

Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции

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Происшествия

Россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике

В Мексике гражданина Алексея Макеева приговорили к тюремному сроку в 37,5 лет за убийство.
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Общество

Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты

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Происшествия

Десятки детей госпитализировали из-за отравления в крымском лагере

Более 30 детей госпитализированы из-за отравления в детском оздоровительном лагере в Крыму.
Обновлено вчера в 17:17
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Эксперт назвал самый плохой день для рубля

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Обновлено вчера в 21:00
Армия и оружие

В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США

Парламентская ассамблея НАТО случайно опубликовала секретный доклад, в котором были указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
Обновлено в 01:30
Армия и оружие

The National Interest оценил возможности С-500

Американский журнал, специализирующийся на военно-политической тематике, The National Interest, рассмотрел характеристики новейшего российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-500.
Обновлено вчера в 13:25
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Guardian: британские врачи разделили сиамских близнецов

Британские хирурги объявили об успешном разделении сиамских близнецов из Пакистана со сросшимися головами.
Обновлено вчера в 05:11
Происшествия

В Красноярске британку оштрафовали за публичное выступление

Гражданку Великобритании оштрафовали за несоответствующее цели ее визита в РФ публичное выступление в Красноярске, сообщает управление МВД по Красноярскому краю.
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В ДТП под Геленджиком погибли четыре человека, в том числе два ребенка

Погибли четыре человека, в том числе два ребенка — девочки, передает ТАСС. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.
Обновлено в 00:30
Шоу-бизнес

Ирина Пегова прокомментировала слухи о беременности

41-летняя актриса выглядит просто прекрасно, что подтверждают восторженные комментарии фанатов.
Обновлено вчера в 19:00
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В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров

Комментируя предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено вчера в 05:37
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Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза

С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Обновлено вчера в 17:45
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Конструктор рассказал об особенностях российской подлодки «Пиранья»

Впервые модель лодки типа "Пиранья" П-750Б с ВНЭУ была представили в июне на военно-морском салоне в Петербурге.
Обновлено вчера в 21:24
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В России предложили заменить смартфоны в школах на «шкулфоны»

В России предложили создать специальный телефон для школьников — «шкулфон».
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В красноярском зоопарке ягуар вырвался из вольера

Ягуар был обездвижен при помощи дротика и перемещен обратно в вольер.
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Российские синхронистки завоевали «золото» на чемпионате мира

В корейском городе Кванджу проходит чемпионат мира по водным видам спорта, который завершится 28 июля.
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Евросоюз ввёл санкции против Турции

Согласно опубликованному документу, Совет Евросоюза ввел первый пакет санкций против Турции, который включает в себя отмену диалога на высоком уровне, отмену заседаний совета ассоциации Турции и ЕС, сокращение финансовой помощи и рекомендации по пересмотру кредитной политики Европейского банка в отношении Турции.
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Президент США Дональд Трамп прокомментировал резолюцию, принятую конгрессом, в которой осуждаются его «расистские высказывания» в адрес некоторых членов палаты представителей.
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Иркутяне присоединились к флэшмобу на странице Леди Гаги

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Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из двух клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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