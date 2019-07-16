Футбол
В FIFA 20 «Ювентус» заменят на Piemonte CalcioCyber.sports.ru 08:37
EA Sports заменит «Ювентус» в FIFA 20 на Piemonte Calcio из-за прекращения сотрудничества. Изменения Piemonte Calcio станет новой командой в FIFA 20. У нее будут свои знак и форма в Kick-Off, режимах карьеры и VOLTA Football.В Piemonte Calcio будут использованы модели аутентичных игроков.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 18:16, Вашингтон
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